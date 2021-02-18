 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 19.02.2021
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Четверг, 18.02.2021
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А.Назарбаева (младшенькая) учредила премию для "адам боликов" - "за мужественные поступки"
19:36 19.02.2021

Алия Назарбаева обратилась к казахстанцам

Общественный деятель, учредитель Благотворительного фонда "Жандану әлемі", Фонда развития общественно значимых инициатив Алия Назарбаева обратилась к казахстанцам по поводу премии ADAM BOL AWARDS, передает zakon.kz.

Дорогие друзья! Подходит к завершению голосование премии ADAM BOL AWARDS. Завтра, 20 февраля, мы все узнаем имена героев, которых за мужественные поступки раньше могли поблагодарить только близкие, друзья и соседи, а теперь это сделает вся страна. 1 марта 2021 года в Алматы состоится церемония чествования и награждения героев ADAM BOL AWARDS. Мы планируем также вместе с экспертами и нашей командой пообщаться с лауреатами, послушать их истории в дружеской обстановке и лично каждому с благодарностью пожать руку. Желаю удачи всем! - написала она в Facebook.
А в видеообращении Алия Назарбаева отметила, что казахстанцы с воодушевлением встретили эту премию. И в нашей стране много благородных, отзывчивых и мужественных людей.

Премия ADAM BOL была учреждена Алией Назабаевой с целью повысить уровень социальной значимости ответственных и патриотичных людей через общественное признание и поощрение достойных поступков.
Благородные поступки и скромные ежедневные подвиги наших соотечественников доказывают лучше всего, что героями не рождаются, ими становятся, - сказано на странице премии.

Источник - zakon.kz
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