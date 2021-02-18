Как появился Казахстан

22:37 19.02.2021

Наивысшего расцвета и могущества Узбекское ханство достигло в правление хана Абулхайра (1428 - 1468). Абулхайр активно вмешивался в междоусобные войны правителей Средней Азии, и его войска захватывали такие древние и богатые среднеазиатские города как Хорезм и Самарканд.



В 1446 г. он перенес столицу своей державы из сибирской Туры в город Сыгнак близ среднеазиатской реки Сырдарьи. Но и в этот период обстановка в ханстве не была стабильной: Абулхайр то и дело сражался с родственниками, пытавшимися оспорить у него ханскую власть, а в 1457 г. южные владения ханства подвергли погрому монгольские племена ойратов , едва не захватив и Сыгнак, в котором хану пришлось укрываться.



В 1460 г. против Абулхайра восстали предводители другой ветви Чингизидов Жанибек и Керей. Со своими сторонниками они покинули свои родовые владения и откочевали в земли Семиречья за озером Балхаш, находившиеся тогда под властью Могулистана - тюркского государства Средней Азии. Себя мятежники стали называть узбек-казаками: в то время казаками тюрки-кипчаки называли людей, лишившихся своего постоянного кочевья и скитавшихся, выпасая скот на чужих землях или промышляя охотой.



В Семиречье недовольная правлением Абулхайра оппозиция узбек-казаков вступила в союз с ханом Могулистана и создала собственное государство: Казахское ханство (написание буквы "х" вместо "к" в конце слова было принято в русской традиции для отличия казахов от русских казаков). Первым казахским ханом был провозглашен Керей.



В 1468 г. Абулхайр выступил в поход на Семиречье, чтобы подавить этот оппозиционный альянс, но во время этого похода умер там, где сейчас находится город Алматы. После его смерти Узбекское ханство погрузилось в междоусобицы: разные родственники хана претендовали теперь на его место, ханские вассалы стремились проводить в своих владениях самостоятельную политику.



Тогда Керей и Жанибек - предводители Казахского ханства, собрали войска сторонников и повели из Семиречья наступление на Узбекское ханство. К 1470 г. им удалось объединить под своей властью всю территорию того, кроме городов по реке Сырдарья и сибирских земель.



Узбекское ханство прекратило свое существование как политическая структура, хотя на его месте в тех же основных границах возникло новое единое государство - Казахское ханство . Столицей его стал все тот же город Сыгнак.



После смерти в 1473 г. Керей-хана ханский престол очень недолго занимал Жанибек. Вскоре он тоже умер, и в 1474 г. ханом стал сын Керея Бурундык (Бурындык хан). Он сумел присоединить к ханству и присырдарьинские города.



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