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Испанский бит: почему арест рэпера спровоцировал массовые протесты
22:42 19.02.2021

За акциями в защиту артиста прячется социальное недовольство, считают эксперты

Мария Васильева
Полина Гусева

Третий день демонстраций в Испании был менее массовым, но не менее ожесточенным, рассказали "Известиям" очевидцы. Выступления "за свободу мнений" вызвал арест репера Пабло Аселя за провокационные песни и твиты. По мнению опрошенных "Известиями" политологов, суд над популярным исполнителем лишь дал повод выразить социальное недовольство, вызванное затяжным кризисом в стране из-за пандемии. Кроме того, испанская корона теряет доверие граждан из-за многочисленных скандалов вокруг экс-короля Хуана Карлоса I. По данным местных СМИ, спецподразделения полиции готовятся к продолжению протестов в выходные.

Сроки за твиты

В Испании с 16 февраля проходят акции протеста с требованием освободить рэпера Пабло Аселя. Провокационный артист радикальных левых взглядов в своем творчестве сравнивал судей в Испании с нацистами, королевскую семью - с "преступной бандой", а также упоминал запрещенную в стране баскскую сепаратистскую группировку ЭТА. В 2018 году его приговорили к девяти месяцам тюремного заключения за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в песнях. 12 февраля ему нужно было добровольно явиться в тюрьму, но вместо этого музыкант забаррикадировался в Университете Льейды. Музыканта задержали 16 февраля, а его сторонники объявили протесты по всем городам.

18 февраля количество участников в эпицентре протестов - Барселоне - уменьшилось по сравнению с предыдущими днями, однако накал не угас. По данным издания El Pais, около 500 человек собрались перед зданием полиции Женералитета, где начались столкновения, и продолжили шествие по улице Калле де Депутесион, поджигая мусорные баки по пути. По информации агентства Europa Press, в этот день было задержано не менее 16 человек.

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Как рассказал "Известиям" работавший в тот вечер фотокорреспондент Фермин Лобовски, многие испугались выйти на улицы после случая с одной из участниц акции, которая в ходе столкновений потеряла глаз. В ходе протестов 17 февраля пострадали 16 протестующих и 17 полицейских. В адрес органов правопорядка летели бутылки и камни.

- Протесты в четверг - это три часа столкновений и 80–90 зажженных мусорных баков. Демонстранты добрались до здания банка и редакции каталонской газеты El Periodico. Я уверен, что акции будут продолжаться, потому что люди не должны сидеть за свои песни в тюрьме, и я как журналист тоже выступаю за свободу выражения мнений, - заявил собеседник "Известий".

Кстати, за рэпера заступилось более 200 испанских деятелей искусства, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.

По данным El Confidencial, 18 февраля в Дуранго и Саламанке все прошло более или менее мирно. В Таррагоне участники протестов, как и барселонцы, поджигали контейнеры и перекрыли трассу А-7. В Валенсии в результате беспорядков было арестовано восемь человек, как минимум один участник акций получил ранение в ходе столкновений.

17 февраля в Мадриде было арестовано по меньшей мере 14 человек, в четверг столица не стала эпицентром протестов.

- Это трудное время для мобилизации, пандемия - серьезный вызов, и правительства используют эту ситуацию, чтобы не отвечать на недовольство граждан. Я непременно буду участвовать в будущих протестах, потому что они не только за репера, они за свободу, - заявил "Известиям" житель Мадрида Мануэль Мантилья.

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По мнению спикера левой партии Mas Madrid в Ассамблее Мадрида Пабло Перпинья, протесты будут продолжаться по всей стране, так как недовольство нарастает.

- У испанского правительства есть серьезные недостатки в реализации демократии, и это доказывает тот факт, что многие другие артисты уже получали сроки за твиты. Это недопустимо в XXI веке. Граждане Испании всегда демонстрировали свою приверженность свободам, и с помощью акций сегодня пытаются побудить правительство изменить эти кощунственные положения уголовного кодекса, - заявил политик "Известиям".

Как рассказали "Известиям" местные жители, в последнее время правительство активно боролось с провокационными фигурами в рэп-культуре, видя в их текстах призывы к терроризму и оскорбление испанской короны. Так, в 2018 году рэпер Валтоник был приговорен к 3,5 года, но он сбежал в Бельгию. Исполнитель Цезарь Стробберри получил год тюрьмы за шесть твитов. Кстати, 18 февраля апелляционная инстанция подтвердила приговор по другому делу Пабло Аселя - за угрозы свидетелю он может получить еще 2,5 года.

- Правительство не устает говорить, что Испания - это "консолидированная демократия" и даже "продвинутая", но на деле мы имеем несправедливые приговоры и ультраправую политику, - заявил "Известиям" житель Барселоны Бриан.

Две короны

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Как заявили опрошенные "Известиями" эксперты, за протестами в защиту рэпера кроется социальное недовольство. По мнению научного сотрудника Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгия Филатова, основной причиной стали следствия коронавируса: кризис и экономические проблемы, которые вызвала пандемия.

Профессор университета Комплутенсе (Мадрид) и бывший член партии Podemos Хуан Карлос Монедеро в беседе с "Известиями" указал на кризис еще одной короны - королевской.

- У каждого второго молодого человека в Испании нет постоянного места работы, обучение в университетах доступно далеко не всем, а перспективы трудоустройства равны нулю. В это время экс-король пребывает в Дубае с миллионами нелегальных евро на своем счету. Эта несправедливость и заставляет людей выходить на улицы, - заявил в беседе с "Известиями" политолог.

Строки в песнях Пабло Аселя, посвященные Хуану Карлосу I, якобы его порочащие, не просто так находят отклик у публики. В августе правивший почти 40 лет монарх покинул Испанию после нескольких месяцев расследования дела о коррупции. Его подозревают в получении €65 млн за посредничество в тендере на строительство дороги Мекка–Медина, который выиграл консорциум испанских компаний. В СМИ также попали записи разговора бывшей любовницы Хуана Карлоса I - предпринимателя Коринны Ларсен. На них она утверждала, что была подставным лицом, через которое отрекшийся от престола монарх оформлял имущество за рубежом.

Люди держат бумагу с изображением каталонского рэп-исполнителя Пабло Хазеля в доме священника Университета Лериды Фото: REUTERS/Lorena Sopena

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- Молодой король Филипп VI прилагает много усилий для того, чтобы сохранить достойный образ монархии. Он отказался общаться с отцом, отрекся от любых средств, которые он может унаследовать в случае смерти бывшего правителя. Однако дискуссия об изменении формы правления существует. Особенно активно идея обсуждается в Каталонии, - пояснила "Известиям" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

На парламентских выборах в этом автономном сообществе 14 февраля одержали победу сторонники самоопределения. В прошлый раз попытка провести референдум о независимости Каталонии закончилась реальными сроками для политиков, которые его объявили. Пока объективных признаков, что на этот раз все изменится, нет. Зато спецподразделения полиции Испании уже готовятся к продолжению протестов, или, как называют их в прессе, уличному терроризму, в эти выходные.

Источник - Известия
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