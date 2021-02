В Техасе нет уже и воды. В замерзающем штате начались перебои с водоснабжением и продовольствием

00:24 20.02.2021

В американском штате Техас, который уже несколько дней страдает от рекордных морозов, начались новые проблемы. Свет в дома постепенно возвращается, однако теперь в них не хватает воды - страдают даже больницы и аэропорт. Возникли перебои с поставками продовольствия в магазины.



"Воду, которую вы можете изъять из системы водоснабжения, необходимо кипятить, прежде чем использовать для питья или готовки" - такой, безусловно, полезной информацией делятся власти техасской столицы, города Остина, обращаясь к жителям.



Рекомендация поступила как раз вовремя: пока в штате постепенно восстанавливается ситуация с электроснабжением (без света, по данным на утро пятницы, 19 февраля, оставались чуть более 300 тыс. человек), более 10 млн людей вынуждены собирать воду по каплям из неработающих водопроводов и топить снег на свечах или угольных грилях.



Жительница штата Дениз Гонсалес рассказала газете The New York Times, что ей дали свет, однако трубы в доме промерзли насквозь - и она не может помыть руки, принять ванну или сходить в туалет. Дозвониться до сантехников невозможно: они просто не берут трубки.



Госпожа Гонсалес сказала, что один работник нашелся: за проверку системы водоснабжения и оценку ситуации он запросил $3 тыс.

"Если бы у меня были $3 тыс., я бы не стояла в очереди к машине с едой от волонтеров",- посетовала она. В итоге жители вынуждены собирать хворост и рубить дрова, греться в заведенных машинах и питаться консервами, поскольку в магазинах уже несколько дней нет поставок и около них все равно выстраиваются огромные очереди. Полиция и пожарные развозят нехитрую снедь, однако полностью заменить цепочки поставки продовольствия не могут. Запасы местным жителям не помогли: из-за продолжительных перебоев с электричеством еда разморозилась и испортилась, к тому же без воды и электричества приготовить ее чаще всего невозможно.



Ситуация затронула не только домовладения - на целый день был закрыт аэропорт Хьюстона, проблемы испытывают местные больницы. "Мы завозим воду фургонами, чтобы просто смывать туалеты. После ледяной бури у нас был обычный дождь, мы и дождевую воду собирали",- рассказала газете The New York Times Роберта Шварц, исполнительный вице-президент компании Houston Methodist, управляющей семью больницами города Хьюстона. Она пояснила, что из-за сложности ситуации бутилированную воду приходилось применять при проведении химиотерапии. В одной из столичных больниц пациентов пришлось массово переводить в другие помещения, где доступ к воде еще сохранялся.



Людей класть некуда. Не хочу провоцировать панику, но хочется донести сложность ситуации, чтобы люди сидели дома. Мы кладем людей по двое в одноместную палату, некоторые лежат в коридорах",- написала в Facebook Сара Мартинез, работница одной из столичных больниц.



В других городах ситуация не лучше: в Далласе, например, в одном из медицинских центров из-за морозов прорвало трубу - потоки воды хлынули прямо в реанимационное отделение. На это все накладывается продолжающаяся эпидемия коронавируса: ежедневно в штате заболевает около 10 тыс. человек. Теперь это число наверняка увеличится: из-за недостатка воды говорить о соблюдении гигиенических мер не приходится.



Как Техас захватили морозы

Кроме того, экономисты ожидают роста числа бедных и голодающих людей: на ослабшую от коронавируса экономику наложилось закрытие ресторанов и кафе и, следовательно, прекращение выплат их сотрудникам. В 2019 году, напомним, проблемы с обеспечением едой в штате испытывали более 4 млн человек.



"Это не просто кризис из-за погодных явлений. Это многофакторная катастрофа",- кратко описала ситуацию в беседе с газетой USA Today судья из округа Харрис Лина Идальго.



Алексей Наумов



19.02.2021,