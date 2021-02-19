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Байден пошел на уступки Рухани. Отменено самое одиозное антииранское требование Трампа
00:59 20.02.2021

Геннадий Петров
19.02.21

Президент Ирана Хасан Рухани требовал
снятия американских санкций, и это частично
сделано. США смягчили свою позицию в отношении Ирана. Американские санкции не сняты, но Вашингтон больше не настаивает, чтобы их вводили другие страны. Отозвано требование к ООН восстановить международный санкционный режим против Ирана. Это меньше, чем требовал для начала успешных переговоров иранский президент Хасан Рухани. Однако все же Тегеран получил четкий сигнал, что Джозеф Байден действительно готов искать компромисс.
Вернуть против Ирана полноценный режим международных санкций, отмененный в 2015 году в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), требовал Дональд Трамп. Его аргументация была следующей: санкции снимались с условием, что иранцы свернут свою ядерную программу. Они ее сначала свернули, потом возобновили. Значит, санкции надо ввести вновь. То, что Иран действовал в ответ на выход США из СВПД и возобновление американских санкций, Трамп игнорировал.

В ходе избирательной кампании Байден сдержанно критиковал эту позицию. Он отмечал, что Трамп требует невыполнимого: идея возобновления международного санкционного режима не найдет поддержки в Совете Безопасности ООН. Напротив, еще более осложнит отношения США с европейскими союзниками. Против антииранских санкций высказываются не только Китай и Россия, но и остальные участники "ядерной сделки" – Великобритания, Франция, Германия.

В сентябре прошлого года администрация Трампа перешла от слов к делу. Госдеп объявил, что считает международные санкции ООН против Ирана восстановленными в полном объеме, даже несмотря на то что соответствующего решения самой ООН на это нет. Более того, Белый дом обещал наказать любую страну, которая считает иначе и будет нарушать, скажем, оружейное эмбарго. Поссориться с кем-либо из стран-союзников Трамп не успел: он проиграл выборы и покинул президентский пост.

И вот постпред США при ООН Ричард Миллс объявил, что его страна отзывает прошение о международных санкциях против Ирана. В направленном в Совбез письме он уведомил, что у Байдена иная позиция на этот счет, нежели чем у Трампа.

Письмо Миллса уже одобрили участники "ядерной сделки". Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ США от призыва к антииранским санкциям "хорошим делом". "Но важно именно восстановление режима СВПД", – подчеркнул он. Что касается Германии, Франции и Великобритании, то письмо Миллса появилось после того, как с "евротройкой" провел переговоры глава Госдепа Энтони Блинкен. А в Иране дали понять, что рассматривают европейские страны посредниками в возможном возобновлении диалога с Вашингтоном. Рухани провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и призвал европейцев более активно действовать на иранском направлении.

Отмена требования Трампа – это, безусловно, не то, что ожидают в Иране. Позиция Рухани остается прежней: сначала американцы должны снять все антииранские санкции, вернуться к СВПД, и уж только тогда иранцы будут выполнять свои обязательства, взятые в рамках "ядерной сделки". Байден и Блинкен ранее говорили, что все должно быть наоборот: сначала – действия Ирана, потом – США.

На этой неделе Рухани решил резко повысить ставки в дипломатической игре с Америкой, объявив, что ограничит доступ инспекторов МАГАТЭ для внеплановых проверок иранских ядерных объектов. Правда, сделано это будет не сразу, а только 23 февраля. Таким образом, новой администрации Белого дома было дано время, чтобы подтвердить свою заинтересованность в восстановлении "ядерной сделки". Письмо Миллса можно рассматривать в качестве такого подтверждения.

"Байден действительно заинтересован в том, чтобы "ядерная сделка" была восстановлена. СВПД заключался, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Если Байден теперь откажется восстанавливать "ядерную сделку", то он подыграет Трампу, подтвердив его слова, что сделка была не нужна", – сказал в комментарии "НГ" директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев.

Вместе с тем нельзя рассматривать письмо Миллса как свидетельство того, что Байден пойдет на односторонние уступки. Если встречных шагов со стороны Ирана хотя бы в виде отмены запрета внеплановых проверок МАГАТЭ не последует, переговорный процесс опять зайдет в тупик.

"Нельзя забывать, что Иран добивается от Байдена отмены ранее введенных санкций. А это не так просто. В США легче ввести санкции, чем их отменить. Требуются очень веские основания, чтобы пойти на такой шаг. Это Байден отлично осознает", – заключает Рогулев.

Источник - ng.ru
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