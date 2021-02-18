Мирзиеев продолжает играть в Гарун аль-Рашида. Теперь в наманганской махалле "Бунедкор"

08:28 20.02.2021

Президент незапланированно посетил махаллю "Бунедкор"

Президент Шавкат Мирзиеев, находящийся в Наманганской области, вместо посещения молодежной библиотеки незапланированно отправился в махаллю "Бунедкор" в 18 км от центра Намангана, где пообщался с населением.



После завершения сессии кенгаша народных депутатов Наманганской области президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, согласно программе поездки, должен был посетить молодежную библиотеку, однако он изменил маршрут и направился в махаллю "Бунедкор", сообщил корреспондент "Газеты.uz".



На записи, опубликованной Telegram-каналом "Особый ракурс", можно увидеть, как кортеж главы государства едет по дорогам, давно не знавшим ремонта. Накануне президент признал, что "50% внутренних дорог города являются некачественными, во многих местах в 50−60% случаях нет асфальта".



Приехав в махаллю "Бунедкор" в 18 км от центра Намангана, Шавкат Мирзиеев побеседовал с председателем махалли и отметил неудовлетворительное состояние здания отдела внутренних дел.



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Затем президент встретился с населением и заявил, что "пришел, чтобы побеседовать с народом". Один из жителей рассказал, что недоволен хокимом и председателем махалли.



После этого президент направился в дом милосердия №26.



Напомним, во время недавней поездки в Ферганскую область Шавкат Мирзиеев также незапланированно посетил одну из махаллей областного центра. Результатом стало увольнение хокима, прокурора и глав ОВД и ГНИ города.