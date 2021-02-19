 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что происходит в Донбассе? А просто война, - Андрей Бабицкий
10:04 20.02.2021

Что происходит в Донбассе? А просто война
Андрей Бабицкий
19.02.2021,

Ощущение, что по ту линию фронта происходит что-то серьезное, с каждым днем становится все сильнее. Признаки этого множатся каждый день. Усиление обстрелов - один из них, но это уже в принципе привычная вещь. Перемирия, хотя нынешнее и длилось беспримерно долго, заканчиваются всегда одинаково
Но есть и другие тревожные приметы того, что ВСУ готовится к действиям наступательного характера.

К примеру, не так давно на станцию Мариуполь-Товарный пришел состав со снарядами для "Градов", ствольной артиллерии и минометов самого крупного калибра. Совершенно точно не в оборонительных целях.

Кроме того, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале проверки боеготовности подразделений вооруженных сил, дислоцированных на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Внеплановая инспекция направлена на выявление факторов, негативно влияющих на боеспособность украинской армии.

О том, что боеспособность действительно под вопросом, проинформировал общественность украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Апостроф". По его словам, силы и боеспособность украинской армии подорваны увольнением 70 тысяч военнослужащих. Их решение покинуть ряды вооруженных сил, заметил генерал, вызвано нестабильной обстановкой на фронте. Военнослужащие не понимают, какие задачи они должны выполнять. Чуть ранее Кривонос уже пытался объясниться с верховной властью. Он заявил, что военные не считают заключенное перемирие верным решением.

Сам Зеленский 11 февраля побывал на передовой. И хотя в его визите было много нелепой театральщины (как и обычно, собственно), это по меньшей мере свидетельствует, что внимание правящей команды приковано к фронту. То, что там далеко не все в порядке, абсолютно очевидно. Понятно, что из Киева едва ли поступала команда об усилении обстрелов. Значит, военнослужащие действуют уже исходя из собственных соображений, не считаясь с руководством страны. Впрочем, подобные процессы идут по всей Украине, которая на глазах становится страной феодальной раздробленности. Почему бы военным не взять пример с региональных элит.

У Зеленского есть одно свойство. Если он не может контролировать процесс, то он пытается в него встроиться на правах полноценного участника. Когда он понял, что праворадикалов усмирить не удастся, то он начал стремительно дрейфовать в направлении крайнего национализма, полностью совпадающего с программой Петра Порошенко. Также и здесь. С учетом того, что если армия выходит из повиновения, то это существенно хуже и опаснее противодействия со стороны региональных властей, верховный главнокомандующий может легко пойти навстречу настроениям недовольных. Это всего лишь какая-то часть военнослужащих, но они формируют атмосферу в армейской среде.

Пока неизвестно, будет ли на созванном Зеленским заседании СНБО обсуждаться тема Донбасса. Украинские медиа пишут, что в повестке исключительно внутренние вопросы. Но вполне может статься, что как-нибудь быстро и нервно проблему обговорят или проговорят. Даже если этого не произойдет, события явно пошли по второму кругу. Очень многим в Донбассе кажется, что нынешняя ситуация до боли напоминает ситуацию 2014 года.

Источник - ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613804640
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