Возможна ли перезагрузка партийного поля в Казахстане?

10:08 20.02.2021 Теперь, когда парламентские выборы позади, власть наверняка ослабит прессинг, и создавать новые партии станет легче. Другой вопрос – есть ли в стране силы, которые в состоянии оформиться в по-настоящему конкурентоспособные и авторитетные политические организации, адекватно реагировать на современные запросы общества, а не только имитировать бурную деятельность накануне выборов? Если нет, то возможно ли их появление в обозримой перспективе? И какое они должны иметь идеологическое наполнение, чтобы быть действительно популярными у казахстанцев? Слово экспертам



Замир Каражанов, политолог:



"Главное – не партийный расклад, а обновленное законодательство"



- Как думаете, появятся ли в Казахстане в ближайшее время новые партии?



- Выступая перед новым составом мажилиса парламента, президент Касым-Жомарт Токаев уже заявил о том, что нужно снижать проходной "порог" для партий с 7 до 5 процентов. Поэтому есть основания ожидать соответствующих поправок в действующие законы, которые, если следовать логике заявления главы государства, упростят работу партиям. Тем более что изменения, внесенные в электоральное законодательство в 2020 году, не оказали заметного влияния на повышение КПД (коэффициент полезного действия) партийной системы Казахстана.



Что касается появления новых партий, то в 2019 году, по данным Минюста РК, на регистрацию было подано семь заявок, из которых пять отклонены. А это говорит о том, что желающие учредить политические организации есть. Но дело не в росте количества партий, а в том, какого качества они будут и смогут ли они повысить упомянутый КПД, Здесь многое зависит не столько от них самих, сколько от конкурентной среды. Поэтому лучше дождаться внесения поправок в партийное и выборное законодательство РК, чтобы оценить их эффект для политической жизни страны.



- Какие партийно-идеологические ниши требуют заполнения, партии какого толка сегодня особенно востребованы? Или же наш народ настолько аполитичен, что его могут мобилизовать лишь бесплатные розыгрыши ценных призов, как на днях было в Нур-Султане?​



- Давайте признаем честно, что население плохо разбирается в специфике идеологий. Речь не идет о том, чтобы отличить, например, либерализм от консерватизма. Люди иногда не видят зла в радикальных идеях, а это более опасная субстанция. Поэтому я не считаю, что идеи будут доминировать в политической жизни.



Кстати, с идеологиями следует быть осторожными. Это не альфа и омега политики, а всего лишь выражение политических принципов и ценностей. То, чем чревата идеократия, мы прекрасно видели на примере Советского Союза... Не догматы должны доминировать в политической жизни, а интересы населения и устойчивого развития. Собственно, это обстоятельство и предопределяет идеологический расклад на партийном поле в развитых демократиях.



Например, с бедностью можно бороться посредством увеличения расходов бюджета на социальную сферу, на чем настаивают партии левого толка, а можно - посредством стимулирования роста экономики и доходов населения, к чему призывают правоцентристские организации. Первый вариант предполагает рост налогов, второй - их снижение. А население из двух зол выбирает меньшее, не вдаваясь в специфику политических идеологий.



Что касается Казахстана, то очевидно, что ближайшие годы будут для нас сложными. Уже сегодня свыше половины населения страны тратит на еду больше 50 процентов своих доходов, а это очень тревожный сигнал. Конечно, в такой ситуации популярными становятся идеи социального толка. Но если обратиться к опыту "азиатских тигров", то можно увидеть, что там, оказавшись в схожих условиях, предпочли либеральные экономические реформы.



- А каким вы видите партийное поле и расклад на нем к следующей избирательной кампании?



- Сегодня говорить о следующих парламентских выборах в Казахстане достаточно сложно. Главное – не партийный расклад, а обновление законодательства, с тем, чтобы повысить эффективность партийной и избирательной систем республики. Поэтому в ближайшей перспективе важно следить за теми изменениями, которые будут вноситься в действующие законы, и оценивать их влияние на политическую жизнь страны. А какие появятся партии - это уже второстепенный вопрос. В принципе, даже сейчас на нашем партийном поле представлены организации и левого, и правого толка, и та, которая позиционирует себя как центристскую.



Также надо следить за реализуемыми в стране реформами, поскольку совершенно очевидно, что на политические настроения граждан будет влиять текущая ситуация в социальной и экономической сферах. Если реформы позволят "перезапустить" экономику, повысить эффективность работы госорганов, правоохранительной и судебной систем, то в политической жизни страны будут наблюдаться настроения, которые больше благоволят центристским партиям. Но если реформы не принесут ожидаемого результата, то, скорее всего, в обществе будут накапливаться протестные настроения.



- Для создания новых политических движений, прежде всего, нужны лидеры, которые смогут повести за собой граждан, желающих серьезных перемен. Есть ли в стране такие люди? И возможно ли в перспективе появление силы, способной по-настоящему оппонировать власти? Иначе говоря, следует ли ожидать своих навальных?



- Навальный не оппонировал властям, он разоблачал коррупцию в элите страны, проводил журналистские расследования. Это узкий срез политической деятельности. А оппонирование предполагает широкий арсенал: контроль за деятельностью правительства, анализ и критику проводимого "правящей партией" курса (в том числе четкое осознание того, чем он может закончиться для населения), выявление рисков, угроз и опасностей, с которыми может столкнуться страна. Но главное – такая сила должна знать, что необходимо сделать, чтобы избежать негативного сценария развития событий.



Для устойчивого развития страны нужны политический плюрализм и оппозиционные партии, которые к тому же должны иметь возможность влиять на правительство. И, как нетрудно догадаться, это потребует открытости политической сферы, чтобы любой гражданин, желающий участвовать в политической жизни (не как статист на выборах, которого заманивают "плюшками", а как активный участник) мог реализовать свое конституционное право. Для этого, конечно же, необходима ее либерализация, с тем, чтобы повысить политическую конкуренцию.



Есть ли такие люди, как Алексей Навальный, в нашей стране? Ответ очевидный: нет! Мы же не встречали их нигде. Могут ли они появиться? Теоретически, да. Свою деятельность Навальный разворачивал в интернете, а там правила не писаны. Хотя тут немаловажным является вопрос стратегии. Может ли подобный видеоконтент изменить жизнь в стране? Для этого, как минимум, нужно менять сознание населения. Одних лидеров и политиков недостаточно – само общество, в конце концов, должно решить, в какой стране оно хочет жить.



Уразгали Сельтеев, политолог, директор Института евразийской интеграции:



"Инициаторы создания новых партий сами совершают серьезные ошибки"



- Плюрализм следует только приветствовать, политический в том числе. Проводимые сегодня реформы, имеющие целью снижение порога численности для регистрации партий до 20 тысяч и избирательного барьера до 5 процентов, - это шаг вперед. При всем скепсисе нужно признать: нововведения направлены на облегчение условий для их создания и деятельности.



Кроме партий, другого механизма представительства политических интересов нет. Поэтому если есть устойчивый запрос, то он должен быть канализирован, институционализирован. Однако не всем это удается, и не потому, что кто-то им препятствует.



Во-первых, партии как часть системы слабо востребованы гражданами, у которых в результате достаточно длительной политической практики сложились стереотипные представления о том, что партии ничего не решают и не в состоянии оказывать существенное влияние. Куда серьезнее люди воспринимают исполнительную власть и государственные институты в целом. Отсюда и невысокий интерес к новым политическим проектам. Люди не верят, что они способны трансформироваться в нечто большее, чем площадка для озвучивания проблем.



Во-вторых, инициаторы создания новых партий сами совершают серьезные ошибки. Вступают на этот путь неподготовленными, не имея хоть какой-то стратегии. А одного только оголтелого популизма с обвинениями в адрес государства и игры на электоральной усталости недостаточно. Внятную альтернативную содержательную повестку развития по конкретным проблемам никто не формулирует. Изначально не могут ответить на вопрос людей, чем новые партии помогут им. Очевидно, что среди инициаторов нет ярких фигур, которые могли бы повести за собой и убедить в своей состоятельности. А без всего этого обеспечить базовую общественную поддержку, необходимую для регистрации партии, невозможно.



Перед тем, как двигаться к этапу законодательного оформления, нужно сначала обрести свое политическое и идеологическое лицо, реально собрать критическую массу сторонников. Даже если существует определенная политическая ниша, занять ее непросто. Необходима длительная и системная работа.



Все эти ошибки, к примеру, совершило движение "El Tiregi". Попытка регистрации партии завершилась провалом. Минюст выявил в подписях "мертвые души", а инициаторы не смогли это опровергнуть. То есть нельзя просто прийти и сказать, что за тобой стоят тысячи людей – нужно их "предъявить". А 20 тысяч подписей – это адекватная цифра и первичное подтверждение наличия определенной электоральной поддержки.



Также надо иметь в виду фактор того, что продемонстрировали недавно прошедшие выборы в мажилис и маслихаты. Казахстанцы склонны поддерживать те партии, которые имеют опыт, ресурсы и потенциал для решения проблем. Люди исходят из принципа "здесь и сейчас", но вместе с тем хотят перемен. Поэтому вполне объяснимо преимущество "Nur Otan" как партии власти, которая, имея статус правящей, может задействовать реальные рычаги для оказания влияния на правительство и акиматы.



В ближайшие годы на фоне коронакризиса и его последствий в обществе будет усиливаться запрос на справедливость и заботу со стороны государства. В целом электорат левеет, и эта тенденция продолжится. Поэтому если новые партийные проекты и станут обрастать своей социальной базой, то она будет небольшой.



Но все же будем надеяться, что новые партии появятся и успешно пройдут регистрацию. Чем больше взглядов, мнений и позиций будет в обществе, тем выше шансы не ошибиться с точки зрения общих государственных интересов.



Автор статьи: Сауле Исабаева

18.02.21 Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613804880

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