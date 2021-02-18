Негро-японка Осака победила всех американок и выиграла Australian Open по теннису

12:46 20.02.2021

Осака победила Брэди и стала чемпионом Australian Open-2021



Японская теннисистка Наоми Осака стала победителем Australian Open-2021, в финале обыграв американку Дженнифер Брэди со счетом 6:4, 6:3.



23-летняя Осака во второй раз выиграла Открытый чемпионат Австралии. Впервые она стала чемпионом на этом турнире в 2019 году, в финале обыграв чешку Петру Квитову.



Осака еще дважды побеждала на турнирах "Большого шлема". В 2018 и 2020 году она выиграла Открытый чемпионат США.



В 2019 году он поднималась на первое место в рейтинге WTA. Сейчас она идет на третьем месте.



25-летняя Брэди занимает 24-ю строчку в рейтинге. Еще никогда она не играла в финалах на турнирах "Большого шлема". Ее лучшим результатом был полуфинал на US Open в 2020 году.



Мельбурн (Австралия)



Турнир "Большого шлема" Australian Open



Общий призовой фонд 55 200 000 долларов



Открытые корты, хард



Женщины



Одиночный разряд



Финал



Наоми Осака (Япония, 3) - Дженнифер Брэди (США, 22) - 6:4, 6:3