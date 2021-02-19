Власти Узбекистана культивируют "этнически правильный" шовинизм

13:00 20.02.2021

Пятница, 19 Февраля 2021



Нежелание видеть стелу "Истиклол" ("Независимости" - ред.) в обезображенном ради ее установки сквере возле ташкентского ЦУМа автоматически "превратило" ташкентцев, протестовавших против этого 13 февраля, во врагов независимости Узбекистана, 30-летие которой и призван символизировать новый фаллический символ столицы.



Встреча ташкентского хокима (главы администрации - ред.) Артыкходжаева с горожанами в очередной раз показала, что узбекский шовинизм не просто процветает, но культивируется и навязывается самими властями. Протестующим против строительства некие "патриоты" громко задавали вопрос: "Узбекмисан?" ("Узбек ли ты?" - ред.). Тем самым внушалась мысль, что узбек априори не должен протестовать против сооружения монумента, это, мол, удел "русских". Даже подгон прохокимовских русскоязычных бабушек не смог скрыть общий националистический настрой представителей горадминистрации.



Минимайдан в защиту сквера, в котором находится известное кафе "Голубые купола", высветил противостояние "европейского" Ташкента с носителями "правильных" племенных ценностей, восторженно приветствовавших самые нелепые инициативы с финансированием из госбюджета. Когда угрожающие вопросы вроде "Вы что, против государства?" на защитников сквера не действовали, "патриоты" начинали взывать к их этнической принадлежности.



Блогер Али Каххоров описывает произошедшее так: "Вопросы и эмоции были разные: от ярого недовольства и криков "Позор. Уходи" до "Уважайте старших. Вы же узбеки. Пусть будет стела в честь Независимости… По свидетельствам нескольких людей, которые кричали, хлопали и выкрикивали "Позор", к ним подходили молодые люди в штатском и как бы намекали толчками, хватаниями за локоть и подмигиваниями, что не нужно кричать".



С момента прихода во власть президент Мирзиеев со своими доверенными лицами исподволь способствуют созданию атмосферы этнической исключительности. Под его руководством неспешно, но совершенно отчетливо проводится курс по насаждению идеологии местечкового самодовольства и этнической "первосортности", то есть деления формально равноправных граждан одной страны на два сорта.



"Тут и раис (председатель - ред.), руководящий спилом веток и чупсо-чупствованием деревьев, тревожно говорящий в мобилу на узбекском: "Тут [на этом массиве] "русские" возникают!" - пишет администратор телеграм-канала "В Стране O"z". А в телеграм-канале "Галоши пьяного узбека" горюют "…Я шкурой чувствую изменения. Не было так раньше. Как-то народ с бОльшим уважением относился к людям неузбекской национальности. Да, когда я был п…ком, меня самого обзывали урусом за то, что я учился в русской школе, но то была махаллинская шпана. Сейчас замечаю, как эту риторику поддерживает немало взрослых и, на первый взгляд, современных узбеков".



Всем понятно, что националистическая карта разыгрывается ближайшим окружением Мирзиеева и охотно поддерживается в парламенте. Партия "Миллий тикланиш" (местные трайбалисты - ред.) оперирует новой языковой нормой "национальные и общечеловеческие ценности". Без согласия администрации президента такое новшество точно бы не появилось.



И если в регионах процесс выдавливания "этнически неправильных" почти завершен, то на разделение на "своих и чужих" в столице в самом разгаре. Показательно безбоязненное выступление имама мечети в Сырдарьинской области, в котором он резюмировал "Если алкаш - Петр или Александр, блудница - Маша или Наташа". Священнослужителя в муфтияте слегка пожурили и он вполне неискренне извинился. Однако никакого наказания за разжигания ненависти по отношению к славянам не понес.



7 февраля распространилось сообщение о дискриминации детей по этническому признаку в махалле Джаркургон Яшнабадского района Ташкента. В онлайн-издании "Новости Узбекистана" сообщается, как в неравной драке детей сыну Сани Хусанова сломали руку.



По мнению Хусанова, всеобщее бездействие привело к тому, что 6 февраля один из соседских детей напал на его 8-летнего сына: "…столкнул его с горки песка, прыгнул сверху на моего сына, заломил руку и начал душить его, второй мой сын, 7-летний, бросился на помощь своему брату, но его схватил 14-летний мальчик и держал, чтоб мой сын не смог помочь своему брату".



В итоге мальчик попал в больницу с серьезным переломом руки в области предплечья, и врачи предупреждают, что для восстановления функций руки ЕМУ может потребоваться операция. Нетрудно догадаться, что денег понадобится много.



Поиски справедливости были тщетными. Еще до избиения Хусанов просил содействия местного участкового, но тот проигнорировал заявления об издевательствах и вдобавок обвинил Саню …в шовинизме. "Новости Узбекистана" пишут: "По словам ташкентца, во время конфликта с соседкой, в котором он был прав по закону, участковый заявил ему "Я мусульманин, и она мусульманка, я ее буду защищать".



В итоге ГУВД вынужденно отреагировало, нагнав на сход граждан махалли (квартала - ред.) для разборок уважаемых людей.

"По данному факту сообщаем следующее. Для изучения ситуации сегодня ответственные сотрудники ГУВД г. Ташкента и службы профилактики УКД ОВД Яшнабадского района провели встречу с родителями 8-летнего Д. Х., законными представителями несовершеннолетнего А. А., соседями конфликтующих сторон. Также на встречу были приглашены представители духовенства и махаллинского схода граждан "Джаркургон".



Правоохранители вдобавок назидательно подчеркнули "важность воспитания детей в духе толерантности, миролюбия, а также проявления со стороны родителей искренней заинтересованности к проблемам, с которыми сталкиваются подростки".



ГУВД также выразило неудовольствие распространенному в сети сообщению Хусанова. Ему "было разъяснено, что для действенного принятия мер к сотрудникам, работой которых население не удовлетворено, эффективнее будет сообщать их непосредственным руководителям".



Победу одержал точно не Саня. По сути, только массовое возмущение в соцсетях сподвигло управление внутренних дел на некую невразумительную реакцию.



Родители мальчиков-драчунов довольны. За операцию платить не будут, иноязычному показали, кто в махалле главный. А ничем неприкрытый шовинизм уже навсегда в сознании их детей. Осталось сделать один шаг до ультранационализма.



Соб. инф