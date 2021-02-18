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"Нефть за 100": Ждет ли нас новый сырьевой суперцикл
13:09 20.02.2021

Аналитики предсказывают, что "черное золото" может еще сильнее подорожать

Евгений БЕЛЯКОВ

Цена на нефть растет - это всех устраивает. Тем более, что сейчас стоимость "черного золота" разгоняют еще и сезонные факторы.

Ровно год назад казалось, что рынок нефти ничего не спасет. Стоимость сырья упала в пол и даже на короткий период времени ушла в минус. Перепроизводство, пандемия и ссора крупнейших экспортеров привели к тому, что цены на "черное золото" обновили исторические минимумы. Восстановить баланс удалось только за счет резкого снижения добычи, в основном в России и Саудовской Аравии. А теперь эксперты заговорили о "ренессансе". Мол, прошлый год станет точкой отсчета нового сырьевого суперцикла, который может продлиться с десяток лет, как это было в 2000-х. Правда ли это? Разбираем основные причины, почему дорожает нефть, и прогнозы на будущее.

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Мировые рынки зависят друг от друга. Если в США и Европе принялись спасать собственные экономики за счет печатного станка, это не могло не отразиться на инфляции. И если официально цены в тамошних магазинах пока растут не так сильно, то активы (котировки акций, недвижимость, металлы, нефть) дорожают опережающими темпами.

- Скорость, с которой США проводят денежную эмиссию, превышает среднегодовые темпы как минимум в четыре раза. Это уже вызвало рост биржевых цен на сельхозпродукцию, металлы и нефть – и будет, по всей видимости, поддерживать этот рост дальше. Нефть, как и золото, растет на ожиданиях инфляции, – считает Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс".

Напомним, в США со дня на день должны одобрить еще один пакет финансовой помощи - на 1,9 триллиона долларов. И это даст дополнительное топливо для дальнейшего роста стоимости всех активов, в том числе и нефти. Чем слабее доллар, тем дороже сырье.

Ровно год назад казалось, что рынок нефти ничего не спасет.

СПРОС ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сделка ОПЕК+, которая спасла нефтяной рынок весной прошлого года, заключена до весны 2022-го. И хотя экспортеры могут пересматривать условия раз в месяц, они пока не спешат это делать. Цена на нефть растет - это всех устраивает. Тем более что сейчас стоимость "черного золота" разгоняют еще и сезонные факторы.

Холодная зима резко повысила спрос на топливо. А в США даже привела к энергетическому коллапсу. В Техасе без электричества остались миллионы людей. В том числе с проблемами столкнулась нефтяная промышленность. И это отразилось на добыче.

В итоге предложение на глобальном сырьевом рынке снижается – цены растут.

ПРОГНОЗ

Многие аналитики считают, что это не временные факторы, а начало устойчивой, многолетней тенденции. Мол, цены на нефть теперь надолго останутся высокими. После десяти лет стагнации начинается так называемый "сырьевой суперцикл", похожий на тот, что был в 2000-его годы.

- Мы полагаем, что начался новый цикл роста цен на сырьевые товары, в частности цикл повышения цен на нефть, - говорится в свежем отчете инвестбанка JPMorgan.

Пока их прогнозы скромные – всего $68 за баррель к концу года. Это при уже нынешних $63 на вечер пятницы. Коллеги из Goldman Sachs и Citigroup публикуют похожие прогнозы – в диапазоне $65 - 70 за баррель.

По их мнению, на рост стоимости нефти в будущем будет влиять несколько сильных факторов:

- Выход мировой экономики из ограничений, связанных с пандемией. Это повысит спрос на все товары, в том числе сырьевые.

- Снижение добычи. Большинство нефтяных компаний в прошлом году получили убытки. Многим пришлось заморозить разработку перспективных месторождений. Это может уменьшить объем предложения нефти на мировом рынке.

- Борьба с изменением климата. Эко-активисты в развитых странах призывают сократить добычу природных ископаемых, в частности нефти, угля и газа. Это может привести к ограничению добычи. И как следствие – к росту стоимости сырья.

До какого уровня вырастет цена на "черное золото" в ближайшие годы, сказать сложно. В теории она должна превысить $100 за баррель. Тем не менее, помимо перечисленных, на ее стоимость влияет еще несколько десятков факторов. Если нам повезет, и Россию снова ждет "золотая" пятилетка, главное – правильно воспользоваться неожиданно свалившимися сверхдоходами.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613815740
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