Младший зять Мирзиеева О.Умаров разбился в ДТП

13:11 20.02.2021 "ШУМАХЕР" ИЗ СЕМЬИ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА ВНОВЬ УСТРОИЛ ДТП В ТАШКЕНТЕ



Пятница, 19 Февраля 2021



Зять президента Шавката Мирзиеева Отабек Умаров (он же заместитель главы Службы безопасности президента), муж его младшей дочери Шахнозы Мирзиеевой, на днях попал в ДТП, получив серьезные травмы, сообщает радио "Озодлик" в своей видеопубликации на Ютуб-канале от 16 февраля, со ссылкой на источники, близкие к узбекскому правительству и семье главы государства.



После сообщений, появившихся в социальных сетях о "серьезном ранении" Умарова, 14 февраля один из собеседников "Озодлика" сказал, что с президентским зятем произошло "небольшое недоразумение".







Официальные власти новость об инциденте с участием 36-летнего президентского зятя и не подтвердили, и не опровергли.



По данным радиостанции, дорожное происшествие произошло около 18 часов вечера, 13 февраля, в центре Ташкента, рядом со станцией метро "Пушкинская", - на трассе, именуемой в народе "президентской" (на улице Мустакиллик; до 2008 года Пушкинской). Водитель мотоцикла, ехавший на большой скорости, не смог управиться с управлением и врезался в бетонный бордюр на обочине дороги. ДТП обошлось без жертв, но телесные увечья получил сам мотоциклист, который и оказался младшим зятем президента Мирзиеева. После аварии Отабек Умаров, получивший серьезные травмы обеих ног (правая сломана в трех местах, на левой зафиксировано раздробление костей - "оскольчатый" перелом), был срочно госпитализирован в Республиканский научный центр неотложной и экстренной медицинской помощи (РНЦНиЭМП) в Ташкенте, называемый в народе "16-й горбольницей". Там на протяжении шести часов шла операция по установлению в поврежденные суставы пациента аппарата Илизарова (в частности, т.н. "утюгов Илизарова"), применяемого при наиболее сложных случаях травматических разрушений суставов.



После оказания экстренных мер в центре неотложной медпомощи Отабек Умаров был вывезен за границу в специальном самолете, оснащенном всем необходимым современным медицинским оборудованием и аппаратурой.



Согласно информации сайта flightaware.com, отслеживающего полеты в режиме реального времени, самолет, принадлежащий частной компании Air Hamburg и выполнявший рейс AHO787B из немецкого города Нюрнберг, 14 февраля примерно в 12 часов 17 минут приземлился в международном аэропорту города Ташкента (после случившегося накануне дорожного инцидента с Умаровым) и находился здесь "в режиме ожидания" с 14-го по 15 февраля. Затем, вылетев 15 февраля из узбекской столицы в 6.00 ташкентского времени, "медицинский" борт произвел посадку в 8.13 (время московское) в московском международном аэропорту Внуково.



Однако выяснить детали спецрейса через штаб-квартиру немецкой летной компании Air Hamburg, дислоцированной в городе Гамбурге, расследователя не удалось.



Пригнали дорогой самолет, за бюджетные деньги



В своем расследовании журналисты радиостанции также обратили внимание на размещенную 13 февраля в личной Instagram-странице младшего зятя президента фотографию, где он красуется рядом с наследным арабским шейхом Хамдоном бин Заидом в Дубае. Когда именно была сделана данная фотография, не уточняется. На определенные мысли наводит то, что в последующие дни (14-го и 15 февраля), судя по отсутствию каких-либо постов и записей, Умаров не "заходил" на свою страницу.



Меж тем, как утверждают репортеры, два источника, близких к правительству, при беседах отрицали его причастность к ДТП, утверждая, что общались с ним лично как раз в этих числах февраля (то есть, 14-15-го).



По сообщениям источников радиостанции, утверждения некоторых пользователей о "повреждениях мозга" пострадавшего в автокатастрофе, активно распространявшиеся 14 февраля в соцсетях, не подтвердились. Уже во второй половине этого же дня госпитализированный Умаров пришел в себя и общался с родными. Некоторые из собеседников указывали на предпринятые в клинике в субботний день определенные меры безопасности, предположив, что они могли быть связаны с визитом четы Мирзиеевых к своему зятю. Однако представители медучреждения не подтвердили этого. Один из них, в частности, отвечая 15 февраля по телефону на "неудобные" вопросы репортера по теме об аварии, ограничился краткой фразой, что, мол, это врачебная тайна. Ответ, впрочем, вполне исчерпывающий.



Журналисты "Озодлика" приводят еще несколько примеров, когда их собеседники отрицали само наличие информации о ДТП с участием младшего зятя президента, очевидно, опасаясь говорить правду. К слову, сотрудник Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД), с которым удалось поговорить, заявил, что он "не может разглашать по телефону информацию ни о каком дорожном инциденте", и пояснил, что происходящее на крупном перекрестке дорожное происшествие "фиксируется камерами и автоматически удаляется через 6 дней" (а как же стороны должны выяснять детали ЧП при спорных моментах, когда следствие затягивается?).



Не помогли прояснить ситуацию и звонки руководителя информационной службы столичного ГУБДД Музифе Султановой - они остались без ответа.



А пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов, как только услышал, что на него вышли из "вражеского" "Озодлика", произнес: "Вас не слышно" и поспешно бросил трубку.



Расписание рейсов



Судя по хронологии автоаварий, совершенных родственником нынешнего президента, любителем скоростной езды, автодорога вблизи метро "Пушкинская" в Ташкенте является для него "проклятым местом".



Напомним, 6 августа 2019 года, примерно в 21:30, практически там же (на улице Мустакиллик, на т.н. "президентской трассе") произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадали несколько человек. Спортивный автомобиль Nissan GT-RR35, стоимость которого начинается от 115 тысяч долларов, двигаясь на высокой скорости, возле станции метро "Пушкинская" врезался в два других автомобиля - Spark и Matiz, которые разлетелись в стороны от удара сзади. Судя по ряду признаков, виновником наезда стал младший зять президента Мирзиеева Отабек Умаров.



Узбекские СМИ тогда сообщали, что в указанный выше Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи поступили трое пострадавших.



У одного из водителей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, пневмоторакс, перелом ребер, разрыв селезенки и печени. Его состояние оценивалось как тяжелое. Водитель второго автомобиля получил сотрясение головного мозга, перелом правой голени и травму таза. У пассажира этой же машины переломы левой ключицы и костей таза. По уточненным данным, двое из трех пострадавших являлись сотрудниками правоохранительных служб.



Следует отметить, что озвученный медиками диагноз - "разрыв печени" - как правило, означает летальный исход.

"Я была свидетельницей этого ДТП, - утверждала одна из очевидцев той автокатастрофы, - ехала рядом с Nissan от перекрестка стадиона "Старт", где он промчался на красный и дальше продолжал беспорядочное движение. (…) Там не только сняли с его машины номера (чтобы скрыть личность высокопоставленного виновника аварии - ред.), еще и водителя Nissan накрыли и не показывали, за ним приехала машина, и его увезли, а в дальнейшую и всю машину накрыли. А вот люди переломанные лежали на улице, дороги перекрыли, и "скорая" не могла до нас добраться".



За месяц до этого Умаров уже извинялся перед общественностью за инцидент с превышением скорости на автомобиле Tesla - 8 июля он проехал по центру Ташкента (по улицам Мустакиллик и Мирзо-Улугбека) со скоростью 201 км/ч. и даже заплатил штраф в размере немногим больше 1,8 миллиона сумов (в то время примерно $209).



Видеоотчет, снятый в момент превышения скоростного режима, младший зять президента опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Позднее запись была удалена.



А под снимком штрафной квитанции Умаров, дежурно поблагодарив журналистов и блогеров, "критикующих нарушителей вне зависимости от их статуса и положения", оставил анекдотическую подпись: "Все штрафы сегодня оплачены. Закон один для всех!".



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"Разрыв селезенки и печени". Виновником автоаварии в Ташкенте СМИ и соцсети назвали зятя президента Отабека Умарова



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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