Третьим будешь? Российский "Лукойл" пытается влезть в туркмено-азербайджанский нефте-проект "Достлук"

16:44 20.02.2021

Бердымухамедов обсудил с главой "Лукойла" возможность совместных проектов



Российская нефтяная компания "Лукойл" примет участие в разработке туркмено-азербайджанского месторождения "Достлук" на Каспии. Соответствующие договоренности были достигнуты сегодня в ходе встречи Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с руководителем компании Вагитом Алекперовым.



"Мы приветствуем намерения Публичного акционерного общества "Лукойл" принять участие в разработке месторождения "Достлук" и готовы рассмотреть конкретные инвестиционные предложения по реализации данного проекта", – сказал Бердымухамедов.



Поблагодарив главу Туркменистана за оказываемое доверие, Вагит Алекперов заверил, что возглавляемая им компания приложит все усилия для успешного решения задач, связанных с реализацией столь значимого проекта, как "Достлук".



"Мы сегодня прикладываем максимум всех усилий, мобилизуем лучший персонал со всех наших проектов для того, чтобы быть готовыми к реализации такого уникального проекта, как "Достлук". Я уверен, что мы оправдаем ваши ожидания", – сказал В.Алекперов в эфире информационной программы "Ватан" туркменского телевидения.



Месторождение "Достлук", запасы которого, по мнению специалистов, оцениваются в 50 миллион тонн нефти, на протяжении многих лет считалось спорным. Ранее оно называлось с туркменской стороны "Сердар", а с азербайджанской – "Кяпаз".



21 января нынешнего года главы МИД Туркменистан и Азербайджана подписали в туркменской столице Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении этого углеводородного месторождения.



Тогда же Президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал глубоко символичным общее решение назвать это месторождение "Достлук", что и на туркменском, и на азербайджанском языках означает "Дружба".



Как сообщают азербайджанские СМИ, в настоящее время готовится межправительственное Соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном, согласно которому углеводородные ресурсы месторождения "Достлук" будут распределены между сторонами в соотношении 30% (Азербайджан) и 70% (Туркменистан).