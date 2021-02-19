НАТО требует снизить уровень насилия в Афганистане. От кого? Дебилизм

17:50 20.02.2021

19 Февраль, 2021

Джефф Селдин



Соглашение между США и Талибаном предусматривает вывод всех иностранных сил к маю 2021 года



ВАШИНГТОН – Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не решил, выводить ли из Афганистана оставшиеся 10 000 военнослужащих к маю этого года, как предусмотрено мирным соглашением между США и Талибаном.



"Необходимо снизить уровень насилия, и Талибан должен прекратить сотрудничество с международными террористическими организациями, которые планируют теракты в наших странах", – сказал Столтенберг журналистам по завершении двухдневной виртуальной встречи министров обороны стран НАТО.



В феврале прошлого года Соединенные Штаты заключили с Талибаном соглашение, направленное на постоянное прекращение огня и предусматривающее сокращение американского военного присутствия. Согласно его условиям, к маю 2021 года все иностранные силы должны покинуть страну.



"Наша цель – обеспечить наличие прочного политического соглашения, которое позволит нам уйти, не подрывая нашу главную цель, то есть не допустить, чтобы Афганистан снова стал убежищем для террористов", – сказал Столтенберг.



"Поэтому мы продолжим оценивать ситуацию, прежде чем принять окончательное решение о нашем будущем", – добавил он.



Сейчас в стране находятся около 2500 американских военнослужащих.



Министр обороны США Ллойд Остин сообщил членам НАТО, что администрация Джо Байдена "проводит тщательный анализ условий соглашения между США и Талибаном, чтобы определить, все ли стороны соблюдают эти условия", сообщается в пресс-релизе Пентагона.



"Он заверил союзников, что США не пойдут на поспешный или беспорядочный вывод войск из Афганистана", – говорится в заявлении.



Пентагон ранее заявлял, что сокращение войск США в Афганистане будет зависеть от выполнения Талибаном условий мирного соглашения, заключенного в прошлом году.



Согласно отчету Министерства обороны, войны в Афганистане, Ираке и Сирии обошлись американским налогоплательщикам более чем в 1,57 триллиона долларов с 11 сентября 2001 года.



По данным Пентагона, война в Афганистане, ставшая самым продолжительным конфликтом в истории Америки, началась 19 лет назад и обошлась казне в 193 миллиарда долларов.



Столтенберг также заявил в четверг, что альянс решил расширить свою миссию по подготовке сил безопасности в Ираке, договорившись увеличить свое присутствие с 500 до около 4000 человек.



"Наше присутствие зависит от условий в стране, и увеличение численности войск будет постепенным", – сказал он, добавив, что запрос о расширении миссии поступил от правительства Ирака.