|Выступающий за Россию полу-афганец Саид Каримулла Халили взял медаль ЧМ по биатлону
18:44 20.02.2021
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ
Сборная России по биатлону завоевала первую медаль на чемпионате мира в словенской Поклюке. Это случилось в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км. Победа осталась за сборной Норвегии. На втором месте оказались шведские спортсмены.
Норвежцы пришли к финишу за 1 час 12 минут 27,4 секунды. Они использовали восемь дополнительных патронов. Шведы пришли позже на 33,1 секунды. Россияне использовали пять дополнительных патронов. Они уступили победителям 50,9 секунды.
Россияне стали третьими в составе с Саидом Каримуллой Халили, Матвеем Елисеевым, Александром Логиновым, а также Эдуардом Латыповым.
Ранее Россия в женской эстафете заняла только 11 место. Первыми также оказались спортсменки из Норвегии.