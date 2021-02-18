Выступающий за Россию полу-афганец Саид Каримулла Халили взял медаль ЧМ по биатлону

18:44 20.02.2021

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ



Сборная России по биатлону завоевала первую медаль на чемпионате мира в словенской Поклюке. Это случилось в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км. Победа осталась за сборной Норвегии. На втором месте оказались шведские спортсмены.



Норвежцы пришли к финишу за 1 час 12 минут 27,4 секунды. Они использовали восемь дополнительных патронов. Шведы пришли позже на 33,1 секунды. Россияне использовали пять дополнительных патронов. Они уступили победителям 50,9 секунды.



Россияне стали третьими в составе с Саидом Каримуллой Халили, Матвеем Елисеевым, Александром Логиновым, а также Эдуардом Латыповым.



Ранее Россия в женской эстафете заняла только 11 место. Первыми также оказались спортсменки из Норвегии.