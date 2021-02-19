В интернете уже царит война? - Frankfurter Allgemeine

00:06 21.02.2021 19 февраля 2021 г.

Вольфганг Кляйнвэхтер | Frankfurter Allgemeine



"Хакерские атаки на критическую инфраструктуру достигли такого масштаба, что возникает вопрос о том, когда Америке и НАТО следует рассматривать их как случай, требующий принятия оборонительных мер. Обстановка накалена, как никогда", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"Были ли кибератака на компанию Solarwinds, разрабатывающую программное обеспечение, актом шпионажа или боевым действием? Этот вопрос уже несколько недель обсуждается в Вашингтоне. И поиск ответа более чем щекотлив. Многие улики указывают на Россию. Недавно были обнаружены и следы китайских хакеров".



"Разница между кибершпионажем и кибератакой значительна, - отмечает журналист Вольфганг Кляйнвэхтер. - Кибершпион хочет получить информацию, но оставляет данные неизменными. Киберагрессор манипулирует данными, к которым он получил противоправный доступ".



"Если взлом Solarwinds был шпионажем, то это досадный факт для Соединенных Штатов, но не нарушение международного права. (...) Иначе выглядит ситуация в случае с кибернападением. От программного обеспечения Solarwinds зависит почти половина государственных учреждений Америки. Манипуляцию данными нельзя исключать. Это делает данный случай сложным и опасным. Евгений Виндман, до недавнего времени являвшийся юрисконсультом Совета национальной безопасности в Белом доме, в конце января констатировал в Lawfare Journal, что в принципе кибератака может быть и военным действием. Это зависит от контекста. Если американское правительство скажет, что атака на Solarwinds стала Casus Belli, поводом к войне, то им она и была, считает Виндман".



"Президент Байден поручил расследование этого дела своей новой советнице по кибербезопасности Энн Нойбергер. В Агентстве национальной безопасности Нойбергер отвечала за предотвращение российского вмешательства в выборы в Конгресс в 2018 году. Тогда на три дня было парализовано петербургское "Агентство интернет-исследований", известное также как "Фабрика троллей" в Ольгино".



"Виндман указывает, что кибератака на объекты критической инфраструктуры может представлять собой угрозу применения силы, которая нарушает международное право в соответствии со статьей 2.4 Устава ООН. Тем самым вступает в силу статья 51 о праве на самооборону. О том, ограничивается ли самооборона в киберпространстве ответной хакерской атакой или же может включать в себя и "асимметричные реакции", ведутся противоречивые споры. Когда два года назад Израиль стал жертвой кибератаки, израильские ВВС обстреляли здание в секторе Газа, где за компьютером сидел хакер", - напоминает издание.



"Дело Solarwinds обладает потенциалом для эскалации. Оно может запустить цепную реакцию, которая может выйти из-под контроля. Атака на Америку привела бы в действие статью 5 устава НАТО. Статья 5 гласит, что вооруженное нападение на одну из стран НАТО является нападением на всех. НАТО уже несколько лет назад провозгласило киберпространство "четвертой сферой проведения операций" наряду с сушей, воздухом и морем", - указывает автор статьи.



"Близится ли кибервойна? То, что атака на Solarwinds была зеркальным ответом России на действия против петербургской фабрики троллей в 2018 году, остается домыслом. В январе, спустя несколько дней после атаки на Solarwinds, Кремль предупредил российские предприятия о возможных американских кибератаках. Куда все это приведет, неясно".



"В этой связи жесткое обращение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем во время его недавнего визита в Москву, получает дополнительный масштаб, - отмечает издание. - ЕС представил американскому президенту Байдену план восстановления трансатлантических отношений. В заявлении от 7 декабря 2020 года предлагается создать "коалицию государств-единомышленников" в киберпространстве. (...) Это предложение перекликается с идеей, которую в октябре 2020 года опубликовал Джаред Коэн из Атлантического совета. По мнению Коэна, "большую семерку", объединение развитых западных стран, нужно дополнить T12, союзом наиболее мощных технологических государств. Наряду с членами G7 в состав T12 могли бы войти Австралия, Южная Корея, Швеция, Финляндия и Израиль. Бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес уже много лет ездит по миру и требует создания "киберНАТО".



"Для России это означает, что ей придется найти новую позицию в геостратегической, цифровой игре за власть. И сейчас в Азии Москва может получить больше, чем в Европе. Хотя между Китаем и Россией существуют глубокие различия в плане культуры и силовой политики, (...) в том, что касается интернета, китайцы и россияне недалеко ушли друг от друга в своих представлениях о ценностях", - указывает Frankfurter Allgemeine.



"На виртуальном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ноябре 2020 года президенты Китая и России, Си Цзиньпин и Владимир Путин, продемонстрировали большое единодушие. (...) "Московская декларация" от 10 ноября 2020 года содержит длинный абзац о киберпространстве. (...) Насторожиться заставляет указание на "новый тип международных отношений". Именно такой формулировкой в 1970-е годы Советский Союз описывал отношения между членами Организации Варшавского договора. Станет ли "трансазиатское партнерство" между Китаем и Россией противоположностью "трансатлантическому партнерству" между Соединенными Штатами и ЕС? Стоит ли киберпространство на пороге раскола на блоки?", - задается вопросами издание.



(...)



"За последнее десятилетие незаметно для широкой общественности сформировался механизм ведения переговоров по цифровым темам. В ООН решаются вопросы кибербезопасности, в ОЭСР обсуждается цифровой налог, в ВТО - цифровая торговля, в ЮНЕСКО - искусственный интеллект, в комитете ООН по правам человека - цифровые свободы. Большинство этих переговоров годами находятся в состоянии застоя, как, например, обсуждение базирующихся на интернете автономных боевых систем. В то же время растет напряженность".



"Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд не испытывает оптимизма по поводу "киберразрядки" в ближайшее время. Однако маленькие шаги могут укрепить доверие. Так, можно было бы отказаться от кибератак на объекты критической инфраструктуры или принять конвенцию о запрещении войны роботов. Но прежде чем снова сесть за стол переговоров и начать искать компромисссы, необходимо сократить многостороннее недоверие. А с этим дела сейчас плохи", - заключает Frankfurter Allgemeine.



Источник: Frankfurter Allgemeine Источник - инопресса

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