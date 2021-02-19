Ушел из жизни Народный артист Таджикистана Носир Хасанов

00:27 21.02.2021

В Душанбе на 86-м году ушел из жизни известный деятель театра и кино, Народный артист Таджикистана Носир Хасанов.



Нурулло Абдуллоев, известный деятель театра им А. Лохути, сказал 20 февраля в беседе с Радио Озоди, что Носир Хасанов еще неделю назад выглядел бодрым и здоровым, и вдруг сегодня он услышал печальную весть о его кончине. По его словам, народный артист был похоронен, согласно его завещанию, рядом с могилой своей матери на столичном кладбище Сариосие.



Носир Хасанов с 60-х годов прошлого столетия работал в Государственном академическом драматическом театре им Лохути. После окончания Института театрального искусства им. Луначарского в Москве некоторое время проработал в Худжандском театре драмы, а затем перешел в театр им. Лохути.



Носир Хасанов сыграл в этом театре более 60 ролей. Самые запоминающиеся среди них – роль Освальда в спектакле "Король Лир" Шекспира, роль Муллоазима в спектакле "Последняя невеста эмира" (Фазлиддин Мухаммадиев), роль Загорецкого в спектакле "Горе от ума" по одноименному произведению А. Грибоедова и др.



Ортик Кодир, известный таджикский артист, сказал, что смерть Носира Хасанова стала большой потерей для таджикского искусства. По его словам, ему посчастливилось вместе с Хасановым сыграть в нескольких спектаклях. "Носир Хасанов, наряду с Махмуджоном Вохидовым, Марьям Исоевой, Хошимом Гадоевым и Хабибулло Абдураззоковым внес свежее дуновение в таджикский театр и заложил основу для своей собственной школы", - сказал собеседник. Носир Хасанов сыграл десятки запоминающихся ролей не только в театре, но и в кино.



В частности, он исполнил роль Сафархуджи в фильме "Дети Памира", Карашира в знаменитом фильме "Ниссо", Носира в фильме "Хасан-арбакеш", Дададжона в фильме "Джура Саркор". Носир Хасанов с 1963 года был членом Союза кинематографистов Таджикистана и с 1968 года - членом Союза театральных деятелей страны.



Мирзонаби Холикзод