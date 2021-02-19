Вектор к газу: почему США не ввели новые санкции против СП-2

00:43 21.02.2021 Берлин и Вашингтон надеются разработать стратегию трансатлантического энергоснабжения, сообщили в бундестаге



Мария Васильева



Госдеп США не инициировал новых санкций против европейских компаний - участников проекта "Северный поток – 2". В докладе ведомства для конгресса от 19 февраля упоминаются лишь российское судно "Фортуна" и его владелец "КВТ-Рус", против которых уже действуют наложенные еще Дональдом Трампом ограничения. Как объясняют опрошенные "Известиями" эксперты, новый глава Белого дома Джо Байден настроен восстановить трансатлантическое партнерство и не хочет оттолкнуть Германию давлением на проект, в котором она участвует. Ранее сообщалось, что Берлин и Вашингтон проводят закрытые переговоры по СП-2. В бундестаге "Известиям" заявили, что правительства двух стран находятся в тесном контакте, ведь в их общих интересах разработать стратегию трансатлантического скоординированного энергоснабжения.



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Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу против газопровода "Северный поток – 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на доклад ведомства от 19 февраля. В документе говорится лишь об ограничениях в отношении российского судна "Фортуна" и владеющей им компании "КВТ-Рус", против которых уже действуют наложенные еще при администрации Дональда Трампа в январе рестрикции. Европейские и немецкие компании в этот раз остались нетронутыми.



Как указывает агентство, решение отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена "не бросать вызов" российскому "Газпрому", чтобы не оттолкнуть Берлин от Вашингтона. Именно этот политик более 30 лет назад написал книгу о конфликте между ЕС и США из-за сибирского трубопровода. Теперь все выражают надежду, что он сможет помирить партнеров, разделенных океаном. Ранее на этой неделе сообщалось, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры по проекту, чтобы решить вопрос с санкциями.



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- Федеральное правительство ФРГ находится в тесном контакте с правительством США. В наших интересах разработать стратегию трансатлантического скоординированного энергоснабжения, которая также будет учитывать вопрос о надежном энергоснабжении Восточной Европы и гарантировать безопасность и доступность энергетики всей Европе, - заявил "Известиям" депутат бундестага от ХДС и председатель парламентского комитета по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер.



По словам политика, с самого начала проекта необходимо было более тесно координировать действия по строительству "Северного потока – 2" с "партнерами".



Власти как США, так и ФРГ не раскрывают суть своих контактов. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс 19 февраля во время регулярного брифинга заявил, что он бы "не хотел характеризовать частные обсуждения". При этом официальный представитель ведомства повторил: США считают СП-2 "плохой сделкой" для Европы. В министерстве экономики и энергетики ФРГ "Известиям" заявляли, любые переговоры проходят в закрытом формате, поэтому их не комментируют.



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Ряд зарубежных изданий тем не менее со ссылкой на источники сообщал, что новая администрация Джо Байдена может пойти навстречу ФРГ и отказаться от санкций, но с некоторыми условиями. Одна из рассматриваемых идей, по данным Financial Times, заключается в создании механизма, который позволил бы Германии перекрывать поставки по СП-2, если Россия будет оказывать давление на Украину, например, произвольно ограничивая поставки через ее газотранспортную систему. О подобном ультиматуме ранее сообщали и в Handelsblatt.



До сих пор официальных заявлений правительств по реализации этой схемы нет. Ранее на вопрос "Известий" о том, есть ли у ФРГ полномочия ввести такой механизм, в пресс-службе Nord Stream 2 AG заявляли, что "как разработчики коммерческого инвестиционного проекта не могут комментировать политические дебаты".



Как считают опрошенные "Известиями" политологи, отказ США от новых санкций в отношении СП-2 аргументирован стремлением новой администрации при Джо Байдене наладить отношения с европейскими партнерами. Если меры затронут компании ЕС, правительству ФРГ придется платить гигантские неустойки.



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Старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц считает, что администрация Байдена борется со сложной политической проблемой.



- С одной стороны, она выступает категорически против СП-2, потому что трубопровод ослабляет энергетическое влияние Украины, приносит доход российским компаниям и может усилить влияние РФ в некоторых европейских странах. С другой стороны, США хотят улучшить отношения с Германией, и им придется достигнуть компромисса по проекту, - пояснил "Известиям" эксперт.



На Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 19 февраля, новый глава Белого дома заявил, что "Америка вернулась". Лейтмотивом встречи стало восстановление трансатлантических отношений, которого так долго ждали по две стороны океана.



По мнению главы вашингтонского Центра глобальных интересов Николая Злобина, Джо Байден вступил в должность с намерением добиться трансатлантической гармонии, и СП-2 - одна из тех тем, по которым странам ради этого придется договариваться.



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- США и Германия будут стремиться найти компромисс в этом вопросе. Однако надо иметь в виду, что эти переговоры двухсторонние и интересы России в них учитываться не будут, - подчеркнул политолог.



Именно российское крановое судно "Фортуна" и его собственник "КВТ-Рус" - единственные, кто укладывает трубы на оставшихся примерно 6% газопровода на участке в датских водах.



Старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол уже назвал доклад Госдепа "полностью не отвечающим требованиям", ведь там не было представлено фактически никаких новых юридических лиц. Так что Джо Байдену еще придется поспорить по этому вопросу с конгрессменами, среди которых многие даже ради дружбы с Европой не готовы смириться с тем, что "Северный поток – 2" достроят. Источник - Известия

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