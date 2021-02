Попытка Вашингтона собрать отряды европейских наемников, - Е.Пустовойтова

00:50 21.02.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 20.02.2021

Сержант Байден: кто съел наш завтрак?



Если верить Reuters, то состоявшийся 18 февраля первый телефонный разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпином был похож на встречу на плацу сержанта американской армии и новобранца. "Как, ты еще не научился отдавать мне честь?" – багровеет сержант, налагая дисциплинарное взыскание в виде "новых целевых ограничений на чувствительный технологический экспорт в Китай". То есть санкции.



Однако председатель КНР не новичок в политике, и тон двухчасового разговора лидеров двух великих держав многое проясняет. Судите сами. Си "предложил обоюдовыгодную кооперацию", а Джо назвал Китай "самым серьезным конкурентом" и пообещал за это наказать. Си выразил надежду на то, что "теперь возможности будут направлены на улучшение отношений Китая и США". Джо высказал "фундаментальные озабоченности принуждениями и несправедливостью в торговой практике, равно как и в вопросе соблюдения прав человека, включая репрессии Китая в Гонконге, отношении к мусульманам в Синьцзяне и все более агрессивные действия в Азии, включая Тайвань". Си "ответил, что Гонконг, Синьцзян и Тайвань являются вопросами суверенитета и территориальной целостности" Китая. Джо подчеркнул, что "это американский приоритет сохранять свободу и открытость Индийско-Тихоокеанского региона, где США и Китай являются главными стратегическими соперниками". Си сказал, что "конфронтация будет катастрофой" и что "две стороны должны восстановить понятия, позволяющие избежать неверных решений". Джо после двух часов общения с главой одной из крупнейших экономик мира заявил американским сенаторам, что, "если мы не будем шевелиться, они (китайцы) съедят наш завтрак". Ну и далее в том же ключе…



Однако есть признак, показывающий, что привычная американская риторика – только риторика. Что "гегемон" обеззубел и своим "рыком" прикрывает неуверенность в том, что положение дел можно изменить. Это становится заметно из анализа публикаций, которыми аналитики отметили появление Байдена в Белом доме. Так, в Университете Джорджтауна (Georgetown University’s School of Foreign Service) считают, что "США более не могут полагаться на размеры и гравитационное притяжение своей экономики или влияние ее частного сектора для убеждения государств работать в экономике по собственным правилам и системам". Примером тому Китай, который уже опередил США как главный источник инвестиций и основной потребитель азиатского экспорта. В последние годы в Юго-Восточной Азии появились сразу две торговые агломерации, исключающие США из своего круга: Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транс-тихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP).



В администрации Байдена понимают, что вытянуть страну из ямы кризиса, который был подстегнут общественным психозом вокруг коронавируса, можно только возвращаясь в Азиатско-Тихоокеанский (Индо-Тихоокеанский) регион, который стал центральным в мировой геополитической игре. Но... скомандовать всем follow me Америке уже не под силу. Это Пекин мог потратить более 100 миллиардов долларов на проекты развития транспорта, энергетики и цифровизацию, чтобы интегрировать Азию и связать ее с Европой через свою инициативу "Один пояс – один путь". Построенные китайцами подземка в Джакарте, морской порт в Камбодже, оптическая кабельная сеть в Пакистане, электростанция в Бангладеш говорят о том, как много может Пекин. А что могут предложить Азии США?



Как сообщает японское издание Asia Nikkei, самым крупным подразделением специалистов Национального совета безопасности в команде Байдена стал Индо-Тихоокеанский директорат, который возглавил Курт Кэмпбелл (Kurt Campbell). 20 сотрудников этого директората разработают "смелую и дальновидную стратегию", которая должна обеспечить возвращение США в Индо-Тихоокеанский регион, ворвавшись туда на плечах своих европейских партнеров.



Пришло время для США и их европейских союзников формировать совместную стратегию отношений с Китаем, считают в Вашингтоне. И европейские, и американские фирмы едины в том, чтобы получить больший доступ на китайский рынок и иметь там больше свободы, пишет Foreign Affairs. Что же касается заключенного в прошлом декабре Всеобъемлющего соглашения об инвестициях (Comprehensive Agreement on Investment) между ЕС и Китаем, оно это не очень заботит Вашингтон. Соглашение должно получить одобрение каждой из стран – членов ЕС, а согласие в этом содружестве большая редкость.



В центре совместных ("трансатлантических") усилий, по мнению Вашингтона, должны быть экономика, технологии, права человека и климат. При этом США учитывают "разнообразие вкусов" в Евросоюзе и сложности кооперации внутри него, поэтому предлагают создавать коалиции желающих участвовать в том или ином деле, "образуя временные группы стран, сосредоточенных на конкретных проблемах". Создание таких коалиций потребует "мудрого руководства со стороны Байдена" и взаимной помощи участвующих стран друг другу "перед лицом экономического давления Китая".



По сути, это попытка собрать отряды европейских наемников, которые будут "штурмовать" цели, поставленные "сержантом" Байденом. Как отнесутся к этому его европейские коллеги, пока неизвестно. Кто знает, чей завтрак завтра съест Европа?