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Der Standard: Коронавирус все-таки был создан в лаборатории Уханя? - не унимаются немецкие штандарт-химики
00:55 21.02.2021

19 февраля 2021 г.
Клаус Ташвер | Der Standard
Коронавирус все-таки был создан в лаборатории Уханя?
"Немецкий физик собрал воедино обстоятельства, говорящие в пользу утверждения об искусственном происхождении коронавируса. Но насколько серьезно это "исследование"? - задается вопросом австрийское издание Der Standard.

"Неделю назад во вторник в Ухане состоялась пресс-конференция высокопоставленных экспертов ВОЗ, которые в течение четырех недель искали в Китае возможные источники вируса Sars-CoV-2 . Правда, почти половину времени они провели на карантине в гостиничных номерах. Новизна сделанных выводов, как и ожидалось, оказалась скромной", - отмечает журналист Клаус Ташвер.

"Руководитель команды, датчанин Питер Бен Эмбарек, (...) в очередной раз поддержал теорию, которая уже давно считается наиболее вероятной: предположительно, источником вируса стал один из видов летучих мышей, и через животное, ставшее промежуточным хозяином, вирус передался человеку. (...) При этом версию об аварии в лаборатории Уханя в качестве источника вируса эксперты ВОЗ считают "крайне маловероятной".

"Но именно это предположение якобы подтвердил ровно неделю спустя немецкий ученый. (...) Насколько серьезным является его "научное исследование"?".

Профессор Гамбургского университета, несомненно, пользуется хорошей репутацией в своей профессиональной области, пишет издание. "Роланд Визендангер получил множество наград, три повышенных гранта Европейского исследовательского совета, а в "Академии Google" у него насчитывается более 36 тыс. цитирований. Впрочем, его специализацией является не вирусология, а физика, а именно: нанонаука с фокусом на растровой туннельной микроскопии", - отмечает Ташвер.

"Его 105-страничная работа называется "Исследование о происхождении пандемии коронавируса". Соответственно, это его первая работа о вирусах. (...) И три дня назад она была загружена на сайт researchgate.net, где ученые могут бесплатно публиковать свои тексты - независимо от того, были они опубликованы в журналах или нет".

"Другими словами, "исследование" не соответствует даже критериям не подвергшегося рецензии препринта на соответствующих платформах вроде MedRxiv. А эксперт по плагиату Штефан Вебер может порадоваться, ведь в сущности текст представляет собой сборную солянку из скопированных отрывков оригинального текста из научных журналов, статей в газетах и на сайтах", - говорится в статье.

"Все это, конечно, еще не означает, что результаты этого исследования обязательно являются чушью, - продолжает Der Standard. - (...) Конкретных доказательств или новых фактов физик не привел, но тем не менее он представил собрание важнейших обстоятельств - начиная с неудачных попыток идентифицировать животное-промежуточного хозяина, благодаря которому возбудители Sars-CoV-2 смогли передаться от летучих мышей человеку. В случае с похожими зоонозными инфекциями, например, SARS или MERS, это, наоборот, удалось сделать относительно быстро - таков первый аргумент Визендангера".

"Во-вторых, летучие мыши не продавались на рыбном рынке в центре Уханя, на который пали все подозрения. При этом в Институте вирусологии Уханя имеется одно из крупнейших в мире собраний возбудителей, характерных для летучих мышей, обитающих в далеких пещерах в южнокитайских провинциях".

"В-третьих, исследовательская группа института годами занималась генно-техническими манипуляциями над коронавирусами. В-четвертых, новые коронавирусы могут удивительно хорошо прикрепляться к клеточным рецепторам человека, что возможно благодаря специальным связующим доменам клеточных рецепторов и специальному участку рестрикции шиповидного белка (фурину). Эти два свойства указывают, по мнению исследователя, на искусственное происхождение возбудителя".

"И, наконец, имеется информация, что первой якобы заразилась молодая исследовательница уханьского института, а в октябре институт проверялся китайскими властями".

"То, что промежуточный хозяин вируса до сих пор не найден, действительно требует разъяснения - в том числе для защиты от дальнейших вспышек заболевания. Но подозрения падают в основном на панголина. Один из его коронавирусов именно в шиповидном белке имеет значительные сходства с Sars-CoV-2", - говорится в статье.

"То, что летучими мышами не торговали на рынке, вероятно, соответствует действительности. Но в поле зрения экспертов ВОЗ попали также такие животные, как хорьковые барсуки и бамбуковые крысы, которых вполне могли продавать на рынке - и которые могут заразиться Sars-CoV-2", - указывает издание.

"То, что в институте изучались коронавирусы, подтвердила и команда ВОЗ, однако она не смогла найти четкой взаимосвязи. Утверждение о том, что у Sars-CoV-2 есть свойства, свидетельствующие о его происхождении из лаборатории, физик основывает прежде всего на очень спорной, но популярной статье бежавшей в США китайской исследовательницы-вирусолога Ли-Мень Ян. Текст появился в сентябре на платформе Zenodo также без профессиональной экспертизы. Он привлек некоторое внимание, но также вызвал и резкую критику со стороны экспертов (...)".

"При этом одну из немногих научных статей, опубликованную в научном журнале в качестве своего рода препринта и как минимум не исключающую версию о лабораторном происхождении вируса в связи со структурой шиповидного белка, Визендангер не цитирует, что говорит о качестве его работы", - отмечает издание.

Впрочем, сам глава ВОЗ неделю назад признал, что эту гипотезу о лабораторном происхождении вируса нужно продолжить изучать. "Однако соответствующие обстоятельства, указанные в "исследовании" физика, вряд ли помогут достичь в этом большого успеха", - заключает Der Standard.

Источник: Der Standard

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613858100
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