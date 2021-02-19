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"Байден перешел важнейшую красную черту в отношении России". Смысл мюнхенской речи - Ф.Бацазова
00:58 21.02.2021

В чем смысл выступления президента США на Мюнхенской конференции

Президент США Джо Байден выступил на онлайн-сессии Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной отношениям Европы и США. Это была его первая внешнеполитическая речь на международном мероприятии с момента вступления в должность. Американский лидер обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и трансатлантическое единство и пообещал укреплять важнейшие ценности и силу западных демократий. Эксперт оценил выступление Байдена.

В чем смысл выступления президента США на Мюнхенской конференции

Россия не была темой №1 байденовского выступления – он значительно больше внимания уделил тем вызовам, которые бросает Западу Китай. Однако и противостоянию с Москвой президент США тоже уделил немало внимания.

"Путин стремится ослабить европейский проект и союз НАТО, потому что Кремлю гораздо проще запугивать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом, - подчеркнул Байден в ходе своего выступления. – Российские власти хотят, чтобы другие думали, что наша система настолько же коррумпирована или даже более коррумпирована".

Между тем американский лидер все-таки отметил, что сотрудничество с Россией при этом возможно. "Мы не должны вернуться к противостоянию блоков времен холодной войны, соперничество не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются нас всех", - сказал он. Байден также назвал положительным шагом решение Москвы и Вашингтона продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам американского лидера, главная задача его администрации на сегодняшний день - доказать, что именно демократическая политическая система остается наиболее эффективной. "Демократии не появляются просто в силу случайности, - сказал он. – Мы должны продемонстрировать, что наша модель не пережиток прошлого".

Кроме того, он сообщил о своем намерении укреплять ценности и силу западных демократий, в том числе путем модернизации военных сил и сохранения военной поддержки европейских участников НАТО.

"По существу речь Байдена имеет декларативный характер, - комментирует "МК" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – Суть ее в том, что Соединенные Штаты возвращаются к традиционному подходу в отношении трансатлантического партнерства, который был обозначен во время президентства Барака Обамы. Нынешний американский лидер подчеркнул, что НАТО является основным краеугольным камнем безопасности Запада и подтвердил, что пятая статья Вашингтонского договора, определяющая принципы коллективной обороны альянса, является незыблемой.

И в этом плане можно понять, что одна из ключевых целей выступления Джо Байдена на Мюнхенской конференции - успокоить европейцев. Объяснить, что в последние четыре турбулентных года при Трампе взаимоотношения США с союзниками были несколько напряженными, однако на них можно не обращать внимание. Теперь проблемы западноевропейской безопасности и сотрудничество в рамках НАТО для нынешнего политического руководства является основным приоритетом".

Подразумевалось, что Европе уже не стоит думать о своей стратегической автономности, полагает политолог. И все те основополагающие принципы, которые были заложены в свое время в 1949 году при создании Североатлантического альянса, по-прежнему остаются в силе. Поэтому европейцы не должны беспокоиться.

Эксперт отметил, что не менее важным в этом контексте стало ответное выступление президента Франции Эмманюэля Макрона, который отверг притязания Америки на то, что она по-прежнему будет считаться гарантом безопасности Европы. По его словам, у европейцев в любом случае должна оставаться стратегическая и политическая независимость

"Байден перешел важнейшую красную черту в отношении России, - продолжает Владимир Васильев. – Я не помню случаев, когда бы западные политические деятели даже в годы холодной войны лично нападали на руководителей стран. Эта ситуация окончательно ставит вопрос доверия между нашими странами на нулевой уровень. В подобных условиях личной неприязни, которая сейчас возникла, ни о каких точечных взаимодействиях не может идти и речи. Потому что переход на личности свидетельствует о том, что Байден не воспринимает Путина как партнера для переговоров.

На данной стадии администрация Байдена исходит из концепции смены режима в отношении России. Она ясно дает понять, что не хочет иметь дело с Путиным и его окружением. И в этой связи американцам важно раскурить антироссийские настроения и довести их до точки кипения, а после немного отойти в сторону, чтобы подключить к этому вопросу европейских союзников. Более того, Соединенные Штаты намерены отойти от американо-российских конфронтационных моделей напрямую и задействовать страны постсоветского пространства, в частности Украину, Грузию, среднеазиатские республики. Вашингтон будут сдерживать Москву по периметру ее соседей".

Фариза Бацазова

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613858280
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