 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 19.02.2021
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В Алматы задержаны бывшие топ-менеджеры Delta Bank
07:05 21.02.2021

20 февраля 2021,
В Алматы задержаны бывшие топ-менеджеры АО "Delta Bank", передает zakon.kz.

Да факт задержания данных лиц подтверждаем, - подтвердили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
В ведомстве отметили, что "иная информация в интересах следствия не разглашается".

Ранее информацию о задержании бывших топ-менеджеров АО "Delta Bank" распространили в мессенджере.

По информации некоторых источников Агентством РК по финансовому мониторингу по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков в составе организованной преступной группы на сумму более 33 млрд тенге и 79 млн долларов США задержаны бывшие топ-менеджеры АО "Delta Bank". Среди них председатель совета директоров Галина Шалгимбаева, председатель правления Нурбол Самзаев, член правления Кенжегуль Канатпаева, - говорится в сообщении Telegram-канала @yyedilov.
21 июня 2017 года стало известно, что Нацбанк РК приостановил лицензию Delta Bank. 3 ноября этого же года банк был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Были прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Delta Bank, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613880300
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