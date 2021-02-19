 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США не смогли превратить G7 в антикитайский альянс, - В.Скосырев
09:12 21.02.2021

Американский президент позвал партнеров плыть по морям без компаса

Владимир Скосырев
19.02.21

Борису Джонсону, исполнявшему роль председателя G7, было над чем задуматься перед саммитом. Фото Reuters
В пятницу Джозеф Байден дважды выступил в видеоформате в роли лидера, объединяющего Запад против внешних врагов – Китая и России. На форуме G7 он призывал дать коллективный ответ вызову Пекина, а на Конференции по безопасности в Мюнхене больше вел речь о том, как обуздать Кремль. В Пекине устремления США восприняли как попытку начать новую холодную войну, где главным противником будет не СССР, а КНР. По мнению китайских экспертов, затащить ФРГ и Японию на свой корабль США не удастся.

Как сказала представитель Белого дома Джен Псаки, на саммите G7 Байден собирался говорить о том, как укрепить совместными усилиями способность противостоять росту влияния КНР. Имелись в виду прежде всего его попытки навязать миру свои торговые правила и стать доминирующей державой в сфере высоких технологий.

В роли председателя саммита выступал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На мюнхенской же встрече в фокусе находилась задача сформировать западный единый фронт против угроз для демократии со стороны России и Китая. При этом, как говорит Джереми Шапиро, директор исследований в Совете Европы по международным делам, Байден демонстрирует необычайно ястребиный подход к России, рассматривая ее в одном пакете с Китаем и определяя условия новой глобальной холодной войны против авторитаризма.

Чтобы убедить остальных членов "семерки" последовать за ним, Байден постарался выправить ущерб, нанесенный администрацией экс-президента Дональда Трампа отношениям между Вашингтоном и главными столицами Европы, которые прежде были прочными.

Как напоминает New York Times, хозяин Белого дома предпринял много самых легких шагов для примирения и восстановления единства с Европой. Он вернулся в Парижское соглашение по климату, решил поставить во главу угла защиту прав человека и даже пообещал вернуться к "ядерной сделке" с Ираном, подписанной в 2015 году.

Но жесткость по отношению к Москве и Пекину, которую проявляет Байден, нервирует лидеров Европы. И пока что, как замечает Шапиро, на Европейском континенте признаков какого-либо энтузиазма к этой линии Белого дома не заметно.

А в Пекине однозначно встретили новую миссию, которую взял на себя президент США, в штыки. Как говорит Чэнь Фэнин, научный сотрудник Китайского института современных международных отношений, "когда Демократическая партия США и Байден призывают дать ответ вызову Китая, они на деле имеют в виду подвергнуть его осаде и создать антикитайский альянс. Альянс идеологический, аналогичный НАТО. Но НАТО было нацелено против России, а сейчас острие группировки нацелено на Китай".

Китайская государственная газета Global Times тоже пишет о попытке сколотить альянс против КНР на основе G7. Но эта попытка нереальна. Государства "семерки" хотя и имеют перевес в технологиях и международном разделении труда, но на них приходится только часть мировой экономики, причем эта часть сокращается. Страны G7 сейчас дают 33% мирового ВВП, а 30 лет назад на них приходилось около 70%. Между тем Китай произвел 18,6% мирового ВВП в 2020 году. Поэтому говорить об экономическом восстановлении после пандемии, не привлекая к восстановлению Китай, – это "все равно что плавать по морям без компаса".

Взгляд на Китай у Байдена и других лидеров "семерки" может принципиально отличаться. Это относится в первую очередь к Германии и Японии. Китай для ФРГ – главный рынок сбыта автомобилей. У Японии с Китаем тоже огромный торговый оборот. Неужели эти две страны решатся ослабить свои узы с Китаем только для того, чтобы ублажить США, задается вопросом китайское издание.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Общий интерес американцев и европейцев состоит в том, чтобы иметь рычаг сдерживания Китая. Вернее, инструмент для торга. У европейцев эта мотивация особенно сильна, они не хотят выглядеть слабыми. Думается, на уровне разговоров, заявлений о правах человека альянс будет создан. Но это не будет реальный альянс, который способен нанести Китаю экономический или военно-политический ущерб. Ведь европейцы не хотят терять прибыли из-за сворачивания экономических связей с Китаем".

По словам эксперта, сейчас складывается новая конфигурация модели холодной войны. "Экономическое взаимодействие между двумя сторонами будет продолжаться. Однако из этого взаимодействия все больше и больше вычленяется высокотехнологичный сектор. Он становится запретной зоной. Вот такая модель и будет создаваться на протяжении всего нынешнего десятилетия", – заключил Ломанов.

Источник - ng.ru
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