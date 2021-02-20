Медведчука на рогулю. В на Украине наступает момент истины, - Р.Ищенко

10:19 21.02.2021 Опасная гастроль. С Медведчука все только начинается



Ростислав Ищенко

20.02.2021,



Опасная гастроль. С Медведчука все только начинается



Очень не люблю напоминать людям, оказавшимся в критической ситуации, что их предупреждали о том, куда они идут, но они не верили

Однако если сейчас не вспомнить о дискуссиях 2014 года, то невозможно будет представить полную картину украинской политической катастрофы, последняя фаза которой разворачивается на наших глазах, а также указать на единственно возможный (хоть в условиях современной Украины практически неосуществимый) метод спасения остатков уже не государства, а населения.



Итак, начиная с 2014 года я постоянно указывал на то, что послепутчевый киевский режим и созданная им псевдогосударственность будут слабеть. Но населению Украины от этого будет становиться только хуже. Причем ухудшение не будет касаться только социально-экономической сферы. В сфере политической режим будет ужесточаться опережающими темпами. Это ужесточение ударит не только по противникам майдана, но и по его сторонникам. Жесточайшим образом будет преследоваться любая, даже конструктивная, критика. В конечном итоге режим утонет в крови, утащив с собой столько человеческих жизней, сколько сможет забрать.



На этом основании, а также понимая, что на Украине нет сил, способных организовать реальное сопротивление режиму, я говорил и писал, что бегство из страны (в любом доступном направлении) - единственный шанс спастись. Как по мне, потеря имущества все же лучше потери жизни.



Мои оппоненты утверждали, что нет никаких оснований считать, что режим ослабеет. Запад вложит в него массу денег, говорили они, чтобы сделать из Украины таран против России. При этом большинство из них считало, что с течением времени украинский режим будет становиться более демократичным, поскольку-де власть уже захвачена, антимайданные силы деморализованы и маргинализированы, никаких шансов на реванш у них нет. В свою очередь, Европе и США будет комфортнее демонстрировать миру нормальный демократический режим, а не дикие нацистские морды на улицах украинских городов.



"Где развал Украины?" - вопрошали оппоненты, не замечая того, что о развале и гибели государства все чаще говорят собственно украинские политики, причем вписанные в режим, далекие от оппозиционности. Да и сами оппоненты все чаще вынуждены признавать, что государства как политического института (а не названия и формальных атрибутов) на Украине уже нет. При этом, признавая, что государства уже нет, они продолжают с завидным упорством твердить, что украинская армия "уже не та", что в 2014 году (стала, мол, гораздо сильнее и мотивированнее), и что режим, ясное дело, "укрепился".



Как можно "укрепиться" и создать "сильную армию", опережающими темпами разрушая экономику, социум и само государство, мои оппоненты не объясняют. Они предпочитают пугать "украинским вторжением в Донбасс", которое "нечем отбивать", несмотря на то что идет седьмой год войны и армии ДНР/ЛНР давно выросли из "коротких штанишек" ополчения, будучи организованы, вооружены и обучены по российскому образцу. Напомню, что еще недореформированная и недоперевооруженная армия России, не имея численного и технического превосходства на ТВД, в 2008 году буквально стерла с лица земли блестевшую как новый пятак, одетую, обутую, вооруженную и обученную американцами по натовским стандартам армию Грузии. При этом надо отметить, что, в отличие от украинских правителей, при всей своей неадекватности режим Саакашвили государственность Грузии не разрушал, а старался укрепить и армию не разворовывал.



Киев был бы не против начать войну в Донбассе. Возможно, окончательно потерявшая адекватность команда Зеленского ее даже начнет. Но пока что украинские генералы и политики хвастаются виртуальными победами а-ля Куницын, который совсем было захватил в плен всю российскую группировку в Крыму, но поехал в Киев доложить о победе, тут-то без его руководящего присмотра все и рухнуло - хитрые русские вместо того, чтобы идти в плен (как "обещали" Куницыну), присоединили Крым к России.



На деле же они прекрасно знают, что если украинские войска и продержатся на пару часов дольше грузинской армии, то только потому, что Украина значительно больше Грузии и до Львова банально дольше ехать танкам.



Главной задачей украинских генералов в случае войны с Россией будет успеть распродать (списав на "боевые потери") как можно больше техники и материальных ценностей в те считаные дни и часы, которые останутся у них до прихода российских войск.



Впрочем, пока что команда Зеленского только облизывается на внешнем контуре, в реальности же украинское недогосударство, руководимое недопрезидентом, разворачивает террор против внутриполитических оппонентов. Когда неделю назад начался вселенский плач по "свободе слова" на Украине, я говорил, что "свободы слова" там давно нет. Бузина вам на эту тему уже ничего не расскажет, но вот Скачко вполне может поделиться опытом реализации своего права на "свободу слова", в результате чего ему пришлось, спасая жизнь, бежать из страны тайными тропами. Я сразу сказал, что целью Зеленского являются не телеканалы и не СМИ в принципе и даже не только Медведчук, его целью являлась вся оппозиция, включая крайне правую.



Прошло совсем немного времени, и команда Зеленского полностью подтвердила эту оценку. На внеочередном заседании СНБО санкции были введены против Медведчука, его жены, а также политических и бизнес-партнеров. Обращаю внимание, Зеленский по своему личному произволу, без суда, без соблюдения какой бы то ни было юридической процедуры фактически ограбил Медведчука: на часть его активов наложен арест, а часть "национализирована". Сделано это с единственной целью - блокировать возможность финансирования Медведчуком оппозиционной партийно-политической активности.



В окружении Медведчука отлично поняли эту цель. По данному поводу даже откровенно высказался Погребинский - четко указав на намерение власти расправиться с оппозицией неполитическим путем. Но поняли они последствия принятых Зеленским решений не до конца. Иначе либо молчали бы, либо призывали бы своих сторонников к оружию для защиты конституции от узурпатора (впрочем, шансов на успешное вооруженное сопротивление у них практически не было). На самом деле Зеленский открыто показал им то, о чем я говорю и пишу с 2014 года: взявшие власть насилием не отдадут ее на выборах.



Напомню, что и Порошенко не собирался признавать свое политическое поражение. Его намерению удержать власть силовым путем была противопоставлена более серьезная и лучше организованная сила - МВД Авакова. То есть те избиратели, которые голосовали за Зеленского, рассчитывая, что он утихомирит нацистов, фактически поддерживали ставленника одной нацистской группировки в ущерб ставленнику другой группировки. Когда разочарованные сторонники Зеленского перенесли свои симпатии на Медведчука, я сразу сказал, что если ему каким-то чудом удастся пробиться к власти, то никаких существенных изменений в украинской политике не произойдет, но, скорее всего, к власти его не пустят.



Почему не пустят, если ничего не изменится?



По той же причине, по которой американцы не пустили к власти на Украине Коломойского (заслуги которого в установлении на Украине нацистского режима значительно больше заслуг Порошенко). По той же причине, по которой США слили самого Порошенко, согласившись на приход к власти Зеленского. Это не обида Трампа сыграла роль (как думают некоторые). В политике не бывает обид, здесь действуют только интересы.



И Коломойский, и Порошенко, и Медведчук, хоть и совершенно прозападные, но амбициозные люди, способные в некоторых случаях принимать самостоятельные решения, руководствуясь если не государственными интересами Украины, то хотя бы своими личными интересами. Зеленский же - обычная марионетка. Коломойский думал, что это будет его марионетка, но американцы мощнее и технологичнее даже самого хитрого и технологичного украинского олигарха. Вначале они вынудили Коломойского совершить ошибку, разделив влияние на Зеленского с Ахметовым (Коломойский думал, что таким образом сможет укрепить свою позицию и расколоть олигархическую оппозицию). Затем посредством Ахметова американцы объяснили Зеленскому, что Коломойский - плохая компания для интеллигентного мальчика, тем более что Ринат Леонидович выделяет на кормление президента и его команды куда больше денег, чем мог себе позволить Игорь Валерьевич.



Самим же Ахметовым США давно (лет 10) управляют при помощи его благотворительного фонда, под завязку набитого птенцами гнезда Сороса, начисто лишенными политической инициативы, зато исправно ретранслирующими Ахметову волю хозяев. Ринат Леонидович всегда прислушивался к своим карманным "соросятам" и ни разу об этом не пожалел. Из всех внутриукраинских передряг он выходил без потерь, скорее с приобретениями.



Ударом по Медведчуку команда Зеленского-Ахметова подала сигнал оппозиционному украинскому олигархату, что никакой демократической смены власти не будет. Более того, на самом деле этот сигнал пришел не от самого Зеленского, а от недавно захватившей власть в США команды Байдена. Еще раз подчеркну, что сигнал подан не лично Медведчуку, а всему украинскому олигархату. Не случайно накануне внеочередного заседания СНБО, принявшего решение о санкциях против Медведчука, ходили подпитываемые Офисом президента слухи о том, что репрессии (включая конфискации) коснутся и Порошенко, и Коломойского. Пока что последних не тронули. Думаю, подстраховались, чтобы не допустить объединения сил трех олигархических команд против Зеленского.



Сейчас добьют Медведчука (под ударом все его политические проекты), затем возьмутся за следующего. Впрочем, если потенциальные жертвы не захотят ждать своей очереди и выступят против неконституционных действий президента, то репрессии против них откладывать не будут, займутся параллельно с Медведчуком.



Под ударом весь украинский олигархат. Только эти полдесятка человек сохранили возможность реализации собственной политики, только у них еще есть теоретическая возможность остановить Украину на краю пропасти, пока не сделан последний роковой шаг. Я не думаю, что они бы воспользовались этой возможностью, но похоже, что США, осознавая потерю своего былого авторитета, опасаются выхода украинских вассалов из-под контроля. Они хорошо знают мазепинскую натуру своих подопечных, готовых в любой момент перебежать в лагерь нового победителя, и желают избежать любого риска.



После того, что учинила команда Байдена в США, не имеет никакого смысла заботиться о видимости "человеческого лица" киевского режима. Главное - избежать прагматизации политики Киева на российском направлении.



Фактически Медведчук предлагал для спасения остатков Украины вернуться к формату политики времен Кучмы. Он так и не понял, что Вашингтон отказал Кучме в третьем сроке, поскольку его уже тогда перестал устраивать формат "многовекторности". Америке не нужна сильная Украина. Ей вообще не нужна никакая Украина. Своей смертью украинское государство способно создать России больше проблем, чем своим существованием (хотя бы потому, что надо будет что-то решать с бесхозной территорией и стремительно дичающим населением). Все американские советники и прямые ставленники в украинском правительстве занимались исключительно демонтажем ключевых функций государства и уничтожением важнейших секторов государственного аппарата. Это не случайность, как не случайна и ставка на абсолютно неспособного к государственному управлению Зеленского. Этот инициативный дурак за неполных два года у власти нанес Украине ущерба на порядок больше, чем все американские агенты, вместе взятые.



Сейчас он примет на себя ответственность за последнюю американскую инициативу - за войну с украинским олигархатом. Да-да, американцы не случайно вписывали в идеологию всех майданов антиолигархические лозунги. Пришла пора реализовать "идеи майдана". Только, как это всегда бывает, они будут реализованы не так и не тогда, как и когда рассчитывали выходившие на майдан "люди с хорошими лицами".



Олигархи были нужны американцам, пока они выполняли задачу разрушения украинской государственности, работали тараном, разлагавшим и разрушавшим государственную бюрократию. Сейчас, когда опирающиеся на частные армии олигархи стали полными хозяевами Украины, для американцев они - потенциальные конкуренты. Да, они даже не думают выступать против интересов США. Но, во-первых, в политике оцениваются не намерения, а возможности (возможность выступить против колониального правления США у украинских олигархов есть). Во-вторых, они слишком дорого обходятся - те миллиарды, которые воруют украинские олигархи, их американские коллеги с удовольствием украли бы сами. Пришло время раскулачить украинских "плохишей".



Прекрасно себя чувствующий сегодня Ахметов тоже не избежит всеобщей участи. Он нужен для того, чтобы разорвать единый олигархический фронт, не дать сформироваться антизеленскому олигархическому консенсусу и помочь американцам уничтожить олигархические княжества Медведчука, Коломойского и Порошенко. А затем наступит очередь наивного донецкого парня, поверившего в то, что ему везет потому, что он очень умный, в то время как взрослые дяди просто пока позволяют судьбе баловать Рината Леонидовича.



Можно ли сломать американскую игру в полное уничтожение Украины? Теоретически можно, а практически нереально. Для успешного сопротивления террористической клоунской диктатуре необходимо объединение всех олигархических команд. Их выступление против Зеленского единым фронтом, мобилизация всех сил и зачистка нацистских банд и крышующих их политиков.



Украинские олигархи на это никогда не пойдут. Они просто не способны осознать, что им угрожает общая опасность, понять, откуда она исходит, и выработать адекватный механизм борьбы. Они с удовольствием будут помогать уничтожать друг друга, рассчитывая поживиться активами уничтожаемого. Наконец, большинство из них сами опираются на нацистские банды как на силовой базис своей власти, как же они выступят против нацистов? Плюс надо действовать быстро, жестко, решительно и идти до конца, а они так не умеют, они привыкли только пугать оппонента и до посинения с ним торговаться.



Поэтому их с почти абсолютной вероятностью передавят по одному. Причем разорение и тюрьма - не самый худший вариант. Американцы не любят оставлять живых свидетелей, а Зеленскому уже все равно - он взял на себя достаточно для того, чтобы не рассчитывать на прощение. Ему остается только держаться за власть как можно дольше.



Тем, кто справедливо не любит украинских олигархов, радоваться их стартовавшей ликвидации не стоит. Если у хозяев Зеленского все выйдет, то зачистка будет страшной и всеобщей. Думаю, что из противников майдана (да и из числа раскаявшихся майдановцев) если кому и удастся уцелеть, то единицам и то случайно. Причем если с 2014-го по начало 2020 года еще можно было бежать с Украины, то сейчас для большинства границы закрыты. Суетиться поздно. Наступает момент истины. Источник - ukraina.ru

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