Бабура-7. Ташкентская мэрия не оставляет попыток снести ненавистное историческое здание

13:15 21.02.2021 АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШКЕНТА ПРОСИТ АННУЛИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ СУДА, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ЗАСТРОЙЩИКУ СНЕСТИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОМ №7 НА УЛИЦЕ БАБУРА



Суббота, 20 Февраля 2021



17 февраля хокимият (администрация) города Ташкента обратился с апелляционной жалобой в Ташкентский городской суд по административным делам с просьбой отменить вердикт Ташкентского межрайонного административного суда от 1 февраля 2021 года, признавшего недействительным решение бывшего хокима столицы Абдукаххора Тухтаева (№ 697 от 2 августа 2007 года) о необоснованном выведении жилого дома № 7 по улице Бабура из реестра объектов культурного наследия. Об этом нашему изданию сообщили сами жители дома, получившие повестку письмом через почтовую связь.



Похоже, в Ташкенте начинается новый виток судебных разбирательств вокруг лакомой территории, и городская администрация, противореча собственному недавнему распоряжению о признании двухэтажного жилого здания в Яккасарайском районе столицы включенным в реестр охраняемых государством, вдруг совершила крутой разворот в противоположную сторону.



"Просим аннулировать принятое по делу Ташкентским межрайонным административным судом решение от 1 февраля 2021 года за № 3-1006-2003/6660 и вынести новое решение", - говорится в письме, подписанном первым заместителем горхокима Х. Шакировым.



Дом номер 7 на улице Бабура в Ташкенте



Напомним, что речь идет о том самом решении бывшего руководителя города Тухтаева, согласно которому из реестра охраняемых архитектурных памятников столицы по неизвестной причине было исключено сразу 303 объекта культурного наследия. Среди которых не только дом на улице Бабура, но и, например, парк отдыха "Гульшан", здание Республиканского детского санатория костных заболеваний (уже снесено), "Боғи Эрам" (бывший парк Тельмана), бывшие здания "Ташкентского трамвая" или "Конки", парк культуры и отдыха "Милосердие", парк культуры и отдыха имени Фурката, парк культуры и отдыха им. Р.Пирмухамедова (бывший Шумиловский), жилые здания ГлавТашкентстроя, национальный парк им. А. Навои, Ташкентский ипподром (Монументальная композиция "Скачущие кони"), два построенных в начале 20-го века моста, Дом правительства на площади Независимости, построенный в 1865 году, Ботанический сад, Сквер эмира Тимура, бывший садово-дворовый участок генерала-губернатора, ныне - парк культуры и отдыха им. Бабура, стадион "Текстильщик". То есть значительную часть зданий, парков и стадионов, которые, собственно, и формировали неповторимый образ Ташкента.



Сам Тухтаев, занимающий сегодня должность хокима Шайхантаурского района Ташкента, никогда не объяснял, чем он руководствовался при исключении этих зданий и парков из списка объектов культурного наследия; нынешней горадминистрации также не удалось обнаружить документ, подтверждающий обоснованность его действий, тем не менее, эта бумага признается законной и на ее основании происходят или готовятся сносы.



Недавно наше издание сообщало о том, что столичная мэрия признала законность решения экспертной комиссии о включении двухэтажного здания на улице Бабура в список объектов материально-культурного наследия ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ. Более того - разослала по учреждениям и организациям Ташкента соответствующие пояснительные письма-записки.



"Ваше управление должно принять к сведению и исполнению сохранение данного жилого дома как объекта материально-культурного наследия", - подчеркивал 11 ноября 2020 года, в письме к кадастровому управлению города, и. о. начальника Главного управления культуры столичной администрации Ш. Хамроев.



Так городской хокимият в то время определял свою официальную позицию по отношению к зданию с "охранным ордером". По факту, это означало автоматическое аннулирование решения действующего мэра Джахонгира Артыкходжаева от 30 октября 2018 года о разрешении на снос архитектурно-исторической ценности, а застройщик лишался возможности размахивать этой просроченной бумагой.



После победы жителей дома №7 в суде 1 февраля ситуация тем более должна была нормализоваться, поскольку был исчерпан сам предмет спора - сомнительное, а говоря точнее, преступное решение бывшего городского хокима Тухтаева было отменено.



Абдукаххор Тухтаев



Так что же произошло? Ведь в этой истории должна была быть поставлена большая жирная точка?



Ответ очевиден: застройщик ООО "Universal Packing Masters LLS", которым частично владеет местный строительный магнат Мурад Назаров (торговое название компании - "Murad Buildings"), а также его компаньон - ООО "Jemchug House", стремятся довести начатое до конца. Вот и продолжает месяцами судиться с Министерством культуры (очередное заседание назначено на 26 февраля), требуя от экспертов Департамента культурного наследия "переделать" якобы не соответствующее истине заключение об исторической ценности дома-памятника.



Что же касается "разворота" ташкентской горадминистрации в обратную сторону (инициирование нового судебного разбирательства вместо того, чтобы выступить за сохранение объекта культурно-исторического наследия), - то это лишнее свидетельство того, что вопрос о судьбе территории на улице Бабура не решается в стенах мэрии.



Понятно, что первый заместитель хокима Х.Шакиров лично совершенно не заинтересован в сносе культурно-исторического здания ради того, чтобы застройщик Мурад Назаров со своими компаньонами построил там выгодный коммерческий объект. Очевидно, что Шакирова "попросил" обратиться в суд хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, который ранее и выдавал застройщику фирман на застройку участка, занимаемого домом №7. Просто, в связи с тем, что сейчас он раздает-распродает всю территорию города, фигурировать в очередном скандале ему не хотелось, вот он и переложил выполнение грязного дела на своего заместителя.



Но и сам Артыкходжаев не самостоятельная фигура, это всего лишь назначенец бывшего каримовского чиновника, а ныне президента Шавката Мирзиеева, и, судя по поступающей информации, является одним из основных зарабатывателей денег для действующего главы государства, взнесенного на вершину властной пирамиды жизненной случайностью. С Мирзиеевым связан застройщик Мурад Назаров, исправно получающий без всяких конкурсов участки в самых престижных местах Ташкента. Все это позволяет нам предположить, что за попытками уничтожения объекта культурного наследия стоит сам Шавкат Мирзиеев.



Шавкат Мирзиеев и его назначенец Джахонгир Артыкходжаев



Косвенно это доказывается еще и тем, что всегда и везде, когда некий зарвавшийся застройщик посягает на культурное наследие страны, правитель вмешивается, чтобы дать ему по рукам. Но только не в этом случае. Не знать о попытках разрушить здание Мирзиеев не мог - эта история получила слишком большую огласку. Но в адрес застройщиков не раздается ни единого окрика. Значит, опять-таки похоже, что за сносом стоит Мирзиеев, и если это соответствует действительности, то возможность нажиться для него оказалась важнее сохранения архитектурных ценностей, принадлежащих всему народу Узбекистана.



Напомним, 1 февраля Ташкентским межрайонным судом по административным делам вынесено решение об удовлетворении заявления Н. Юнусовой и О. Пиантковской к ответчику - хокимияту города Ташкента - о признании недействительным решение хокима Ташкента Абдукаххора Тухтаева от 2 августа 2007 года за №697 в части исключения дома №7 на улице Бабура в Ташкенте из государственного реестра объектов культурного наследия.



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Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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