AHRCA: Протесты предпринимателей Узбекистана в ответ на санкции налоговой службы

13:18 21.02.2021 Суббота, 20 Февраля 2021



Правозащитная организация "Права человека в Центральной Азии" (AHRCA) выразила обеспокоенность беспрецедентной кампанией налоговой службы в Узбекистане, которая массово изымает денежные средства с расчетных банковских счетов малых коммерческих предприятий и таким образом не только парализовала их деятельность, но и ведет к разорению.



12 февраля сотни предпринимателей в Ташкенте и регионах Узбекистана обнаружили то, что налоговая служба сняла с их счетов денежные средства в национальной валюте эквивалентом от 3-х до 750 тысяч долларов (1$ = 10.514 узбекских сумов), сообщает AHRCA.



СИТУАЦИЯ



10 февраля в персональном кабинете онлайн-системы предпринимателей было произведено доначисление суммы налога на добавленную стоимость, образовавшуюся от фирм, которые были закрыты в 2020 году. Так налоговая служба решила взыскать невыплаченные в национальный бюджет суммы от уже закрытых коммерческих предприятий с действующих организаций, которые вели с ними торговые операции во время их совместной деятельности.



11 февраля, предприниматели получили уведомление, в котором налоговая служба, в нарушение действующего процессуального порядка, обвинила этих предпринимателей в осуществлении сомнительных операций.



И только 15 февраля на сайте Государственного налогового комитета появилось официальное разъяснение: "У организаций, имевших финансовые операции с недобросовестными налогоплательщиками, осуществляющими сомнительные операции (занимающихся "обналом"), на основании статьи 266 Налогового кодекса скорректирована либо отменена сумма зачета по НДС, в виду того что этот зачет осуществлен на основании притворных сделок. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально. В случае представления налогоплательщиком документов, подтверждающих законность и реальность сделки (операции), а также доказательств, свидетельствующих о проявлении ими должной осмотрительности при выборе контрагента и способности поставщика исполнить обязательства по сделке, сумма зачета по НДС будет незамедлительно восстановлена".



12 и 15 февраля пострадавшие предприниматели встретились с должностными лицами Ташкентской городской налоговой службы, но не получили удовлетворительных объяснений ситуации и теперь намерены нанять адвоката с привлечением внимания общественности.



Митинги в учреждениях налоговой службы продолжаются, и тем, кто заявляет о своих правах, угрожают усилением налоговых проверок, также к ним повышается внимание представителей махаллинских (квартальных - ред.) комитетов.



О ПРАВОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ



Возникает вопрос, почему были признаны закрытыми предприятия, если они на тот момент оставались должниками по обязательным платежам? Решение о закрытии любой организации принимается только в том случае, если в представленных документах есть уведомление налоговой службы об отсутствии долгов перед бюджетом.



В соответствии с законодательством Узбекистана изъятие денежных средств со счетов коммерческих предприятий считается неправомерным, пока в ходе аудиторской проверки или судебного разбирательства не будет установлена сумма неуплаты обязательных платежей. Даже если налогоплательщик неправильно осуществил расчет суммы своей налоговой задолженности, налоговая служба должна в соответствии с законодательством установить размер этой задолженности и дать время на ее выплату.



Таким образом Государственная налоговая служба совершила неправомерные действия, предусмотренные статьей 155 Налогового кодекса Узбекистана ("Недопустимость причинения вреда неправомерными действиями при проведении налоговой проверки").



По многим признакам, Государственная налоговая служба также нарушила условия следующих статей: пункт 4 статьи 14 ("Экономическое содержание сделок и их юридическое оформление"), 267 ("Суммы налога, не подлежащие зачету"), 90 ("Исполнение банками платежных поручений на перечисление налогов"), 121 ("Взыскание налоговой задолженности за счет денежных средств на счетах в банках"), 128 ("Постановка на учет налогоплательщиков"), 228 ("Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора), авансового платежа, пени, штрафа").



РЕАКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ



Обращения предпринимателей в органы прокуратуры и налоговой службы пока безрезультатны. Эти организации уклоняются от прямого ответа, почему у одних предприятий без разбирательства уже сняли деньги, а другие находятся в ожидании. Активная позиция предпринимателей привела к тому, что вызвала обратную реакцию госорганов - 19 февраля репортеры национального телевидения приехали в здание Государственного налогового комитета Узбекистана и записали интервью тех предпринимателей, которые были готовы озвучивать версию событий, выгодную налоговой службе. А те, кто не скрывает своей критической позиции, уже попали в список предприятий, которые начинают проверять налоговая и органы прокуратуры.



По сегодняшний день прокуратура отказывается расследовать законность действий Государственного налогового комитета Узбекистана, не потому ли, что его председателем является Кудбиев Шерзод Давлятович - близкий родственник супруги президента Шавката Мирзиеева (возглавляя в 2016-2018 годах Мирзо-Улугбекский район Ташкента, он содействовал отъему квартир граждан для обеспечения ими участковых милиционеров - ред.)?



Ассоциация "Права человека в Центральной Азии" (AHRCA) получила заслуживающее доверия сообщение от сотрудника налоговой службы, в котором говорится, что поступило указание сверху - предпринять шаги по срочному пополнению государственного бюджета.



ПОСЛЕДСТВИЯ



В бизнес-сообществе нарастает возмущение, поскольку предприятия остаются без денег, чтобы платить своим сотрудникам, выполнять контракты, и сталкиваются со штрафами со стороны деловых партнеров. Многие предприниматели были вынуждены приостановить банковские операции, точное их количество пока сложно установить. На встрече с предпринимателями представитель налоговой службы назвал 10 тысяч предприятий, которые оказались в списке мониторинга этой госслужбы, на официальном сайте налоговой сообщается о 396 предприятиях по городу Ташкенту.



В то же время растет количество обращений от пострадавших бизнесменов, в том числе и от тех, кто получил уведомления об изъятии у них в ближайшие дни оборотных денежных средств. Уже появилось три Телеграм-страницы, созданные пострадавшими предпринимателями: "SOLIQ TO’LAB NOHAQ AYBLANGANLAR" (3015 членов), "Возврат НДС" (811 членов), "Стоп рэкет стоп налог" (344 члена).



При этом те предприниматели, которые пытались получить письменное подтверждение возврата денежных средств на свои банковские счета, сообщают об усилении слежки и угроз со стороны сотрудников Службы государственной безопасности Узбекистана (СГБ). Чему свидетельством одно из последних сообщений, полученных по каналам связи AHRCA:



"...пятый день обиваем пороги налоговой, прокуратуры. Никаких результатов! Налоговая никак не хочет признавать свою ошибку. Сегодня были в Сенате, но и там не смогли помочь нам вернуть наши деньги. Сейчас тех, кто настаивает на возвращении денег, запугивают сотрудники СГБ и устанавливают за ними слежку. Налоговая начала проверки с пристрастием, не скрывая цели наказать критиков так, чтобы мы замолчали и смирились с разорением - в наш адрес уже поступают угрозы".



Правительством Узбекистана были даны гарантии соблюдать условия международных соглашений в области прав человека, а именно:



- обеспечивать соблюдение принципа презумпции невиновности,



- гарантировать права на защиту частной собственности и принципа соблюдения равенства сторон участникам разбирательства,



- создавать условия безопасности предпринимателям,



- гарантировать законность и прозрачность действий государственных ведомств,



- давать доступ к правосудию и др.



Вышеперечисленные условия не выполняются, о чем свидетельствуют противоправные действия налоговой службы в отношении активных налогоплательщиков, которым нанесен значительный имущественный ущерб. И для некоторых возникает угроза их безопасности. Это важный сигнал для инвесторов и финансовых организаций, показывающий, что реформы президента Узбекистана Шавката Мирзиеева не обеспечивают гарантии собственности, соблюдение прав и свобод человека.



Ассоциация "Права человека в Центральной Азии" Источник - asiaterra.info

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