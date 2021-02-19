 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.02.2021
21:57  Украина ввела санкции за поддержку Донбасса против Йеменского президента Салеха, умершего в 2017-м
20:05  Нефть закрутило на американских горках: что ждет баррель
19:19  Обескровленный Иран усиливает давление на США по ядерной сделке, - Le Figaro
13:18  AHRCA: Протесты предпринимателей Узбекистана в ответ на санкции налоговой службы
13:15  Бабура-7. Ташкентская мэрия не оставляет попыток снести ненавистное историческое здание
10:19  Медведчука на рогулю. В на Украине наступает момент истины, - Р.Ищенко
09:12  США не смогли превратить G7 в антикитайский альянс, - В.Скосырев

08:56  "В России стремительно назревают черты нового мобилизационного проекта", - Александр Проханов (интервью)
08:48  Новое открытие Руси. Игорь Фроянов и его исследования, - А.Елисеев
07:05  В Алматы задержаны бывшие топ-менеджеры Delta Bank
00:58  "Байден перешел важнейшую красную черту в отношении России". Смысл мюнхенской речи - Ф.Бацазова
00:55  Der Standard: Коронавирус все-таки был создан в лаборатории Уханя? - не унимаются немецкие штандартен-химики
00:50  Попытка Вашингтона собрать отряды европейских наемников, - Е.Пустовойтова
00:43  Вектор к газу: почему США не ввели новые санкции против СП-2
00:38  Что мешает России создать большой военный флот для Ирана, - А.Тимохин
00:27  Ушел из жизни Народный артист Таджикистана Носир Хасанов
00:15  Что построили на Украине за семилетку Евромайдана, - А.Манчук
00:06  В интернете уже царит война? - Frankfurter Allgemeine
00:01  Временно оккупированный Ахысхаистан - равен по территории двум Нагорным Карабахам, - Н.Мамедов
Суббота, 20.02.2021
21:48  Скончался Валерий Отчерцов - функционер Компартии Туркмении и нефтеоператор "Итеры"
20:40  Куликовская битва: последние данные археологов
18:44  Выступающий за Россию полу-афганец Саид Каримулла Халили взял медаль ЧМ по биатлону
17:50  НАТО требует снизить уровень насилия в Афганистане. От кого? Дебилизм
16:48  Лезут из всех щелей. Казахстанки в 2020-м побили рекорд рождаемости
16:44  Третьим будешь? Российский "Лукойл" пытается влезть в туркмено-азербайджанский нефте-проект "Достлук"
13:11  Берегись автомобиля. Младший зять Мирзиеева О.Умаров разбился в ДТП
13:09  "Нефть за 100": Ждет ли нас новый сырьевой суперцикл
13:07  Расфрендили страну: Facebook запретил делиться новостями с Австралией
13:00  Власти Узбекистана культивируют "этнически правильный" шовинизм
12:46  Негро-японка Осака победила всех американок и выиграла Australian Open по теннису
10:08  Возможна ли перезагрузка партийного поля в Казахстане?
10:04  Что происходит в Донбассе? А просто война, - Андрей Бабицкий
08:28  Мирзиеев продолжает играть в Гарун аль-Рашида. Теперь в наманганской махалле "Бунедкор"
08:23  Стратегическое партнерство Белоруссии и Китая – есть ли подвох? - И.Новицкий
00:59  Байден пошел на уступки Рухани. Отменено самое одиозное антииранское требование Трампа
00:32  Казахи относятся к "потомству Йафета", то есть арийской расе, а не "желтокожим" монголоидам, - Н.Даутбеккызы
00:24  В Техасе нет уже и воды. В замерзающем штате начались перебои с водоснабжением и продовольствием
00:15  Какой истории учат в казахстанской школе, - С.Смирнов
Пятница, 19.02.2021
23:57  Узбекистан предлагает соседям новые рынки. Вашингтон поддерживает выдвижение Ташкента на роль лидера в ЦА, - "НГ"
22:42  Испанский бит: почему арест рэпера спровоцировал массовые протесты
22:40  Китайскому предупреждение: бирманцы углядели в перевороте руку Пекина
22:37  Как появился Казахстан
19:36  А.Назарбаева (младшенькая) учредила премию для "адам боликов" - "за мужественные поступки"
15:58  Ни разу не философ и совсем не политолог Сейдуманов возглавил КазИнститут философии, политологии и религиоведения
15:39  В кыргызстанской ОАО "Электрические станции" новый директор - Талайбек Бектенов
15:34  Алматинские страдания. Бакытжан Сагинтаев – от "плохого премьера" до "плохого акима"
15:22  КазГолод/Ашаршылык: не надо путать "политическую окраску" с "политической оценкой", - Ж.Байхожа
15:20  Поуехавшие… Новая волна эмиграции из Казахстана: обратно они уже не вернутся
12:31  Санкции или жизнь: сможет ли Европарламент наказать казахстанские элиты? - М.Хамитов
12:27  "Арабская весна" могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре? - Е.Наумова
12:25  Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нефть закрутило на американских горках: что ждет баррель
20:05 21.02.2021

Эксперты: весной цена "черного золота" может опуститься ниже $60

Прошедшая неделя выдалась очень нервной для рынка нефти. В ее первой половине цена барреля ударно росла, превысив в конце концов $65 - такой дорогой нефти не наблюдалось сначала 2020 года. Однако, затем начался спад: цена марки Brent скорректировалась до $63, а WTI – и вовсе $59. Дальнейший вектор движения, как считают эксперты, зависит от результатов мартовской встречи ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос о дальнейшем увеличении добычи "черного золота" в мире. Что будет с ценой барреля весной, и как изменение стоимости нефти отразится на российской экономике, мы спросили экспертов: главного аналитика TeleTrade Марка ГОЙХМАНА и заместителя руководителя ИАЦ "Альпари" Наталью МИЛЬЧАКОВУ.

Эксперты: весной цена "черного золота" может опуститься ниже $60

- Что сейчас происходит на рынке нефти? Почему наблюдаются такие колебания цены барреля?

Мильчакова: Неделя с 15 по 20 февраля выдалась очень волатильной для нефти. Если сначала цены стремительно росли, то за три последних торговых дня они быстро растеряли накопленное. Причиной уверенного роста котировок барреля до $65 за баррель стало сразу несколько: помимо аномальных холодов в Техасе и других нефтедобывающих штатов США, увеличению цен благоприятствовали регистрация в мире все большего количества вакцин от авторитетных производителей и массовая вакцинация населения, которая, по мнению медиков, приближает момент преодоления пандемии коронавируса. Дополнительный позитивный фон создали прогнозы глобальных инвестиционных банков, что в этом году нефтяные цены на фоне господдержки в США и Европе могут вырасти до $80. Однако уже 19 февраля цена Bent понизилась на 1,6% - ниже $63, а WTI упала на 2,46% - до $59. На следующий день, 20 февраля, котировки барреля продолжали падать.

Гойхман: Нефтяные цены в последние дни показывают аттракцион "американские горки". "Горки" - поскольку был и стремительный взлет цен с $60,2 до $65,5 за баррель Brent с 12 по 18 февраля, и не менее захватывающее резкое падение к $62 c 19 февраля. Ну, а "американские" - потому что США стали причиной этого в прямом смысле леденящего дух "аттракциона". Ведь именно обледенение месторождений и небывалые морозы в Техасе привели к масштабному падению добычи в Штатах. Сокращение производства доходило до 4 млн баррелей, что составляет почти 40% всей американской и около 4% мировой добычи "черного золота". Холода в США и Европе не только обрушили поставку энергоносителей, но одновременно сильно повысили спрос на них. В таких условиях цена взметнулась на пик "горки", которой рынок не наблюдал с подзабытых благополучных допандемических времен января 2020 года.

- Какие факторы и в какую сторону будут влиять в ближайшее время на цену "черного золота"?

Мильчакова: Сейчас наступило время коррекции на нефтяном рынке. Ее факторами может выступить ослабление морозов в США или заявление Саудовской Аравии о том, что она в одностороннем порядке увеличит добычу. С докладом о том, что быстрого восстановления нефтяного рынка в этом году ждать не стоит, может выступить Международное энергетическое агентство. В марте состоится очередная ежемесячная встреча стран-участниц ОПЕК+, которая станет главным событием для нефтяного рынка. К концу февраля позиция Саудовской Аравии относительно одностороннего увеличения добычи нефти станет более ясной, а это может вызвать дополнительную волатильность на рынке.

Гойхман: Участники торгов сырьевых площадок стараются играть опережение, понимая, что заморозки краткосрочны, в отличие от общих фундаментальных факторов конъюнктуры. Похоже, цена испугалась самой себя. Отрезвление эмоций произошло, когда похолодание стало постепенно отступать. Зато явственно наметилось приближение заседания ОПЕК+, намеченное на 3-4 марта. При высоких ценах углеводородов участники альянса могут пересмотреть свое соглашение и квоты на добычу способны повыситься. Кроме того, увеличение производства выгодно странам, не входящим в ОПЕК+. Таким образом, предложение станет восстанавливаться, а спрос по-прежнему останется ограничен панически-пандемическими локдаунами в регионах-потребителях. Дальнейшая судьба нефти зависит от решений ОПЕК+, а также от масштабов и успехов вакцинации, реальности и конкретных сумм обсуждаемого в США выделения бюджетных финансовых стимулов.

Мильчакова: ОПЕК может обнародовать предварительные февральские данные об исполнении сделки в рамках ограничения добычи. Может появиться более точная информация о слухах, что Ирак тайком от других участников альянса наращивал экспорт, что может привести к откату барреля ниже $60.

Гойхман: При позитивном развитии ситуации, постепенном открытии границ, восстановлении туризма и перелетов, при наступлении высокого автомобильного сезона, летом возможно движение котировок к $67-70. Но любой серьезный негатив с пандемией или значимым увеличением добычи способен опустить котировки Brent ниже $60.

Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВГЕОРГИЙ СТЕПАНОВ

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613927100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат вернул в Мажилис законопроект по вопросам добычи урана
- Поуехавшие…
- Какой истории учат в казахстанской школе
- Бакытжан Сагинтаев – от "плохого премьера" до "плохого акима"
- Ашаршылык: не надо путать "политическую окраску" с "политической оценкой"
- Мажилисмены провели выездное заседание комитетов в Генеральной прокуратуре
- Кадровые перестановки
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта РК
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  