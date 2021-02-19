Нефть закрутило на американских горках: что ждет баррель

20:05 21.02.2021

Эксперты: весной цена "черного золота" может опуститься ниже $60



Прошедшая неделя выдалась очень нервной для рынка нефти. В ее первой половине цена барреля ударно росла, превысив в конце концов $65 - такой дорогой нефти не наблюдалось сначала 2020 года. Однако, затем начался спад: цена марки Brent скорректировалась до $63, а WTI – и вовсе $59. Дальнейший вектор движения, как считают эксперты, зависит от результатов мартовской встречи ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос о дальнейшем увеличении добычи "черного золота" в мире. Что будет с ценой барреля весной, и как изменение стоимости нефти отразится на российской экономике, мы спросили экспертов: главного аналитика TeleTrade Марка ГОЙХМАНА и заместителя руководителя ИАЦ "Альпари" Наталью МИЛЬЧАКОВУ.



Эксперты: весной цена "черного золота" может опуститься ниже $60



- Что сейчас происходит на рынке нефти? Почему наблюдаются такие колебания цены барреля?



Мильчакова: Неделя с 15 по 20 февраля выдалась очень волатильной для нефти. Если сначала цены стремительно росли, то за три последних торговых дня они быстро растеряли накопленное. Причиной уверенного роста котировок барреля до $65 за баррель стало сразу несколько: помимо аномальных холодов в Техасе и других нефтедобывающих штатов США, увеличению цен благоприятствовали регистрация в мире все большего количества вакцин от авторитетных производителей и массовая вакцинация населения, которая, по мнению медиков, приближает момент преодоления пандемии коронавируса. Дополнительный позитивный фон создали прогнозы глобальных инвестиционных банков, что в этом году нефтяные цены на фоне господдержки в США и Европе могут вырасти до $80. Однако уже 19 февраля цена Bent понизилась на 1,6% - ниже $63, а WTI упала на 2,46% - до $59. На следующий день, 20 февраля, котировки барреля продолжали падать.



Гойхман: Нефтяные цены в последние дни показывают аттракцион "американские горки". "Горки" - поскольку был и стремительный взлет цен с $60,2 до $65,5 за баррель Brent с 12 по 18 февраля, и не менее захватывающее резкое падение к $62 c 19 февраля. Ну, а "американские" - потому что США стали причиной этого в прямом смысле леденящего дух "аттракциона". Ведь именно обледенение месторождений и небывалые морозы в Техасе привели к масштабному падению добычи в Штатах. Сокращение производства доходило до 4 млн баррелей, что составляет почти 40% всей американской и около 4% мировой добычи "черного золота". Холода в США и Европе не только обрушили поставку энергоносителей, но одновременно сильно повысили спрос на них. В таких условиях цена взметнулась на пик "горки", которой рынок не наблюдал с подзабытых благополучных допандемических времен января 2020 года.



- Какие факторы и в какую сторону будут влиять в ближайшее время на цену "черного золота"?



Мильчакова: Сейчас наступило время коррекции на нефтяном рынке. Ее факторами может выступить ослабление морозов в США или заявление Саудовской Аравии о том, что она в одностороннем порядке увеличит добычу. С докладом о том, что быстрого восстановления нефтяного рынка в этом году ждать не стоит, может выступить Международное энергетическое агентство. В марте состоится очередная ежемесячная встреча стран-участниц ОПЕК+, которая станет главным событием для нефтяного рынка. К концу февраля позиция Саудовской Аравии относительно одностороннего увеличения добычи нефти станет более ясной, а это может вызвать дополнительную волатильность на рынке.



Гойхман: Участники торгов сырьевых площадок стараются играть опережение, понимая, что заморозки краткосрочны, в отличие от общих фундаментальных факторов конъюнктуры. Похоже, цена испугалась самой себя. Отрезвление эмоций произошло, когда похолодание стало постепенно отступать. Зато явственно наметилось приближение заседания ОПЕК+, намеченное на 3-4 марта. При высоких ценах углеводородов участники альянса могут пересмотреть свое соглашение и квоты на добычу способны повыситься. Кроме того, увеличение производства выгодно странам, не входящим в ОПЕК+. Таким образом, предложение станет восстанавливаться, а спрос по-прежнему останется ограничен панически-пандемическими локдаунами в регионах-потребителях. Дальнейшая судьба нефти зависит от решений ОПЕК+, а также от масштабов и успехов вакцинации, реальности и конкретных сумм обсуждаемого в США выделения бюджетных финансовых стимулов.



Мильчакова: ОПЕК может обнародовать предварительные февральские данные об исполнении сделки в рамках ограничения добычи. Может появиться более точная информация о слухах, что Ирак тайком от других участников альянса наращивал экспорт, что может привести к откату барреля ниже $60.



Гойхман: При позитивном развитии ситуации, постепенном открытии границ, восстановлении туризма и перелетов, при наступлении высокого автомобильного сезона, летом возможно движение котировок к $67-70. Но любой серьезный негатив с пандемией или значимым увеличением добычи способен опустить котировки Brent ниже $60.



Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВГЕОРГИЙ СТЕПАНОВ