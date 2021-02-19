Украина ввела санкции за поддержку Донбасса против Йеменского президента Салеха, умершего в 2017-м

21:57 21.02.2021

Даже смерть не спасла: Зеленский ввел санкции против покойника |

Как ранее сообщала "Русская Весна", президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда политиков Республики Мали и Йеменской Республики.



Данный документ вводит в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Мали".



Решение предусматривает применение санкций в отношении физлиц, а Кабинету министров и Службе безопасности Украины предписано обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, Министерству иностранных дел - проинформировать СБ ООН и компетентные органы Евросоюза.



В санкционный список кроме ныне здравствующих политиков попал также бывший президент Йемена Али Абдалла Салех, погибший в 2017 году.



Столь, мягко говоря, странное решение стало поводом для насмешек над Украиной в Сети.



"Суровые украинские санкции, от которых даже смерть не спасает.



Ну правильно, не на „Эпицентр" же санкции накладывать после „Спортмастера".



Дорогая редакция в одном не уверена: Зеленский все эти решения точно как президент подписывает, а не как артист?" - пишут, в частности, авторы Telegram-канала "Дави его, б…!"



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rusvesna.su/news/1613933594