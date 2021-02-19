Будка в "Бунедкере". Глава Наманганской области будет жить в контейнере с надписью "Дом хокима области"

00:13 22.02.2021

Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков будет жить в махалле "Бунедкор", состояние которой было раскритиковано президентом Шавкатом Мирзиеевым в рамках визита в область.



По сообщению пресс-службы администрации области, решение о переезде в контейнер Абдуразаков озвучил на встрече с жителями махалли.



"Каждый день я буду здесь, чтобы быть вашим соседом. Мой дом расположится напротив махалинского комитета. Сегодня здесь будет установлен контейнер с надписью "Дом хокима области".



Как сообщается, с раннего утра 20 февраля сотни рабочих и добровольцев были вовлечены в работу по благоустройству махалли. Будет закрыта многолетняя свалка, восстановлено здание махалинского комитета.



19 февраля Мирзиеев неожиданно изменил маршрут и заехал в махаллю "Бунедкор" в рамках рабочей поездки в Наманганскую область. Жители в ходе беседы пожаловались президенту на плачевную ситуацию: нет питьевой воды, внутренние дороги в плохом состоянии, окрестности не благоустроены.