Пекин нагибают правами человечков в Синьцзяне и Гонконге, - О.Александровна

08:16 22.02.2021

Пекину напомнили о правах человека в Синьцзяне и Гонконге



Лондон обвинил Поднебесную в ограничении свободы слова и доступа к информации



Об авторе: Ольга Викторовна Александрова – журналист.

14.02.2021



Глава Форин офиса Доминик Рааб назвал недопустимым запрет на вещание BBC World News в Китае. Фото Reuters

На минувшей неделе телеканалу BBC World News запретили вещание на материковой территории Китая за "серьезное нарушение правил освещения новостей". Национальное управление радио и телевидения Китая (NRTA) указало, что репортажи британского телеканала, с точки зрения властей в Пекине, не отвечали принципам достоверности и объективности и подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая.

Би-би-си неоднократно сообщал о нарушениях прав мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и жителей бывшей британской колонии Гонконга после принятия закона о национальной безопасности. Не говоря уже о репрессиях. Как и о том, что власти КНР "на протяжении недель утверждали, что вспышка COVID-19 под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.



Однако в контексте запрета на вещание BBC World News в Китае более значимым обстоятельством представляется то, что ранее китайский англоязычный телеканал China Global Television Network (CGTN) лишился лицензии на вещание в Великобритании. Британский регулятор Ofcom заявил, что китайский канал находится под контролем Коммунистической партии Китая, что не отвечает требованиям закона о редакционной независимости. Сразу после этого китайский МИД начал жаловаться на содержание новостей Би-би-си.



Если руководство Би-би-си выразило сожаление в связи с решением властей КНР, то министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение о запрете вещания BBC World News в Китае неприемлемым ущемлением свободы СМИ. "В Китае действуют одни из самых жестких ограничений СМИ и свободы интернета на планете, и этот последний шаг лишь навредит репутации Китая в глазах мира", – заявил Рааб.



К протесту британского Форин офиса присоединился Госдепартамент США. "Мы решительно осуждаем решение КНР запретить (вещание телеканала. – "НГ-Дипкурьер") BBC World News", – сказал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.



"КНР поддерживает одно из самых контролируемых, репрессивных и наименее свободных информационных пространств в мире. Вызывает тревогу, что по мере того как КНР ограничивает свободную работу (новостных. – "НГ-Дипкурьер") организаций и платформ в Китае, лидеры в Пекине используют свободные и открытые условия работы СМИ за рубежом в целях продвижения дезинформации, – подчеркнул он. – Мы призываем КНР и другие страны с авторитарным контролем над их населением предоставить тому полный доступ к интернету".



В тот же день президент США Джозеф Байден в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, по информации Белого дома, среди прочего выразил обеспокоенность "репрессиями в Гонконге" нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.



А в беседе с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты "будут отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Ранее на слушаниях в Сенате по поводу его назначения Блинкен заявил, что продолжит линию предыдущей администрации в отношении Китая. Он согласен с заявлением Госдепартамента, сделанным при Дональде Трампе, в котором говорилось, что Пекин осуществляет геноцид в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.



По сведениям правозащитных организаций, примерно 1 млн уйгуров и других народностей, проживающих в этом районе, в основном мусульман, заперты в 380 "лагерях перевоспитания". Их направляют туда по выдуманным обвинениям, заставляют изучать северокитайский (мандаринский) диалект, скандировать здравицы в честь Коммунистической партии, а также принуждают к труду на фабриках таких всемирно известных брендов, как Nike, Zara, Adidas, H&M, Uniqlo, Victoria’s Secret, BMW, Land Rover, Lenovo, LG, Dell, ASUS, Acer, Samsung, Apple и др.



По данным Австралийского института стратегической политики (ASPI), за период с 2017 по 2019 год более 80 тыс. уйгуров были принудительно перемещены за пределы Синьцзян-Уйгурского автономного района в другие регионы для работы на фабриках. Эксперты утверждают, что отказаться от такого трудового контракта, который вынуждены подписывать многие уйгуры, чрезвычайно сложно. Ведь за неповиновением, как правило, следует арест и длительное содержание под стражей без предъявления обвинения.



На фабриках уйгуры также находятся фактически в тюремных условиях, говорится в докладе. Рабочие вынуждены жить в общежитиях, а после работы посещать уроки по изучению китайского языка и занятия по идеологической подготовке. Кроме того, они находятся под постоянным наблюдением и им запрещено как-либо обозначать свою религиозную принадлежность.



"Данные нашего доклада ясно свидетельствуют о том, что принудительный труд уйгуров и других этнических меньшинств является, по сути, экономической эксплуатацией населения", – сказал Би-би-си один из авторов доклада Натан Русер.



Китайские власти отрицают эту информацию. В декабре они прокомментировали ситуацию с "центрами профессионально-технического образования", в которых содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица" для предупреждения опасности исламской радикализации. Точное число содержащихся в таких центрах людей власти КНР не называют.



Лагеря под видом "центров перевоспитания", запрет исповедовать свою религию, насильственная стерилизация женщин и другие притеснения – так Пекин продолжает под предлогом борьбы с терроризмом обращаться с уйгурами. Несмотря на международное давление и вскрывающиеся все новые факты гонений, в ситуации с уйгурами не наблюдается улучшений. Как считают правозащитники, цель руководства КНР – полная ассимиляция уйгуров.