 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Bloomberg: Замерзающий Техас вгоняет в коллапс амер-нефтяную промышленность
08:17 22.02.2021

19 февраля 2021
Проблемы с электроснабжением некоторых американских штатов рискуют стать потрясением для всего мирового рынка нефти

По словам трейдеров и руководителей компаний, в стране без доступа оказалось более 4 млн баррелей в день - почти 40% от всего объема. Добыча резко сократилась в одном из крупнейших мировых центров нефтепереработки. Водные пути, по которым американская нефть поставляется в остальной мир, были заблокированы в течение большей части недели.

"Рынок недооценивает объем потерь добываемой в Техасе нефти из-за непогоды", - отметил Бен Лакок, соруководитель отдела торговли нефтью сырьевого трейдера Trafigura Group.

В четверг нефть марки Brent ненадолго подскочила выше уровня $65 за баррель, который не фиксировался с прошлого января. Спреды, свидетельствующие о дефиците поставок, также выросли. Из-за шока спроса, вызванного Covid-19, десять месяцев назад цена упала ниже $16.

В прошлом перебои, связанные с погодой, в основном были бы проблемой самих США. Теперь это, несомненно, глобальная проблема. Нефтяные рынки Европы растут, поскольку трейдеры вынуждены замещать утраченный американский экспорт. ОПЕК и ее союзникам предстоит решить, когда они смогут выпустить на рынок миллионы баррелей запасов.

В последние дни требуется все больше времени, чтобы оценить продолжительность перебоев, поскольку аналитики пытаются определить, как долго будет оттаивать инфраструктура, особенно в тех районах, где морозная погода - редкость.

Цены растут
Сначала трейдеры и консультанты ожидали, что сокращение добычи в США продлится от двух до трех дней. Теперь кажется маловероятным, что ситуация начнет восстанавливаться раньше выходных, а на полное возобновление добычи могут уйти недели.

Это означает, что с мирового рынка выводится все больше баррелей. В Citigroup Inc. ожидают потери добычи на уровне 16 млн баррелей до начала марта, но некоторые оценки трейдеров сейчас почти вдвое выше. Огромные участки добычи в Пермском регионе - сердце сланцевой добычи США - оказались закрыты.

В результате произошел резкий рост нефти в других частях света. На этой неделе большим спросом пользовалась североморская нефть из-за попыток найти замену американской нефти. По мере роста стоимости европейских поставок азиатские покупатели скупали ближневосточную нефть с более высокими премиями.

И хотя основные фьючерсы на нефть находятся на максимуме более чем за год, они еще вырастут из-за снижения нефтеперерабатывающих мощностей. Крупнейший завод страны закрылся, и переработка снизилась по меньшей мере на 3 млн баррелей в день. Трейдеры спешат отправить миллионы баррелей дизельного топлива через Атлантику в США - потенциальный толчок для многострадальной нефтеперерабатывающей промышленности Европы.

Смешанная картина
"Побережье Мексиканского залива - это бензоколонка, которая поставляет продукты по всей территории США, а также на международные рынки, - отмечает Китт Хейнс, аналитик консалтинговой компании Energy Aspects. - По крайней мере, на короткий период это может помочь европейской нефтепереработке".

В результате в ближайшие недели сложится смешанная картина для американских запасов. В то время как производство бензина пострадало из-за перебоев в работе НПЗ, на дорогах также стало гораздо меньше водителей, чем обычно. Запасы отопительного топлива, такого как пропан и дизельное топливо, спрос на которые взлетел еще до похолодания на этой неделе, резко сократятся.

Все это заставляет Саудовскую Аравию и ее союзников по Организации стран-экспортеров нефти внимательно следить за прогнозом погоды в Техасе.

Апрельское решение
Группа еще не определилась с планами по добыче на апрель, но крупнейший производитель ОПЕК удивил нефтяные рынки в начале года, сократив поставки на миллион баррелей в день в феврале и марте. В результате резервные мощности остаются неиспользованными в то время, когда рынку нужны дополнительные баррели.

"Рынок превращается в зверя, которого ОПЕК+ необходимо укротить, - заявил Гэри Росс, управляющий хедж-фонда в Black Gold Investors LLC.

По его словам, из американских поставок оказались исключены 5 млн баррелей в день.

"Погода оказывает неимоверное влияние на глобальный спрос и предложение", - добавил он.

Тем не менее, приближается оттепель. В пятницу, температура в Мидленде - фактической столице добычи сланца - достигнет 7°С. В субботу она поднимется до 13°С, что позволит возобновить добычу. В понедельник температура в Мидленде опустилась до −19°С - самого низкого значения более чем за 30 лет. Пока неясно, сколько времени потребуется для полного восстановления добычи и нефтяной инфраструктуры региона.

"Последние сильные морозы в Пермском бассейне показали, что восстановление может быть очень быстрым, - заявил Пол Хорснелл, глава отдела исследований сырьевых товаров в Standard Chartered Plc. - Но заводы, скорее всего, понесут долгосрочный ущерб".

Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Bloomberg

Источник - Profinance.ru
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