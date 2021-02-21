Компартия Китая разгромила тайный клуб миллиардеров

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Анна Седова



На фото: бывший исполнительный председатель Alibaba Джек Ма во время посещения конференции Forbes Global CEO в Сингапуре. Джек Ма первый бизнесмен с материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes

На фото: бывший исполнительный председатель Alibaba Джек Ма во время посещения конференции Forbes Global CEO в Сингапуре. Джек Ма первый бизнесмен с материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes (Фото: imago images/Xinhua/TASS)

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Андрей Островский Сергей Обухов



В Китае прекратил свою деятельность Тайшаньский клуб - полусекретный клуб самых богатых людей КНР. Как сообщило издание Apple Daily, это связано с усилением борьбы Коммунистической партии против частных объединений среди ведущих бизнесменов страны. Окончательный роспуск организации произошел 20 января.



Тайшаньский клуб, названный так в честь горы в провинции Шаньдунь, где императоры проводили религиозные ритуалы, некоторые аналитики называли "китайской копией масонской ложи". Он был зарегистрирован еще в 1993 году под названием Тайшаньский институт промышленных исследований. По версии СМИ, в него входили около 20 членов, в числе которых в разное время побывали основатель Alibaba Джек Ма, основатель Lenovo Лю Чуаньчжи, глава Baidu Робин Ли, Го Гуанчан из Fosun Holdings и Фэн Лунь из Vantone Holdings. Участники якобы платили ежегодные сборы в размере сотен тысяч долларов, а за неявку были положены штрафы.



Открыто о своем членстве заявлял основатель BBK Electronics Дуань Юнпин. По его словам, он всего лишь хотел найти людей, с которыми можно было играть в гольф, но мячи и клюшки участников организации не слишком интересовали. Вместо этого они встречались несколько раз в год, обедали и общались.



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"Ничего тайного там не было, но некоторые члены клуба были немного таинственными", - написал он в соцсетях.



Как пишут авторы Apple Daily, подобный клуб представлял угрозу для китайских властей, которые не хотят, чтобы бизнес приобретал слишком большое политические влияние. Не случайно в сентябре 2020 года Компартия Китая выпустила руководство, в котором подчеркивалось, что частные сообщества бизнесменов должны "руководиться" и "контролироваться". В нем также призывали руководителей частных предприятий работать вместе с партией, чтобы "сформировать основу частной экономики, на которую можно положиться и которая будет полезна в критические моменты".



1 февраля 2021, уже после роспуска клуба, года Си Цзиньпин призвал бизнес-элиту подтвердить свою приверженность партии.



В России параллели с Тайшаньским клубом просматриваются, например, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), который иногда в шутку называют профсоюзом олигархов. Организация была основана в 1990 году и объединяет крупнейшие предприятия страны. В числе участников также можно найти большинство фигурантов списка богатейших людей Forbes. Хотя тайным клубом РСПП не назовешь, считать его влиятельной лоббистской структурой вряд ли будет преувеличением.



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- Тайшаньский клуб - это неформальная структура, с которой, судя по всему, политбюро КПК решило разобраться, - объясняет заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. - Вряд ли это можно назвать неожиданностью. В частности, можно вспомнить недавний случай с Джеком Ма, или по-китайски Ма Юнем, который хотел выпустить IPO за рубежом, чтобы получить дополнительные деньги, но ему это не разрешили.



Ма Юнь сделал свой капитал с помощью Коммунистической партии Китая, которая его поддерживала. Судя по всему, он решил, что теперь он сам большой начальник и может руководить всеми. Но ему быстро объяснили, кто он такой. Ма Юнь создал очень серьезную информационную платформу. Если наши Вконтакте и Одноклассники охватывают десятки миллионов человек, то в Китае в средней телекоммуникационной компании около 700 миллионов клиентов. Соответственно, и влияние этих интернет-платформ очень большое. Ма Юню заблокировали возможность получить дополнительные деньги из-за рубежа, только и всего.



В Китае руководящей и направляющей силой общества является Коммунистическая партия. Именно КПК определяет все основные политические, экономические и социальные направления. Для тех, кто идет против КПК, последствия бывают одинаковые - их каким-то образом выводят за скобки.



"СП": - Пандемия стала катализатором ужесточения контроля китайских властей над бизнесом?



- В основном во время пандемии пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. Это сфера услуг, третья сфера, где небольшое количество занятых, но которые постоянно контактируют с клиентами. Одно дело завод, где все автоматизировано, и другое - сеть общественного питания или магазин.



Сегодня в Китае занятость в частном секторе резко увеличилась и в 3−4 раза превышает занятость в госсекторе. Поэтому роль малого и среднего бизнеса в нынешних условиях постепенно возрастает. В том числе и потому, что крупные предприятия автоматизируются, и количество занятых там уменьшается.



Поэтому и вышло постановление о частных предприятиях. Кстати, в Китае существует разница между частными и индивидуальными предприятиями. Индивидуальные - это предприятия, где занято не больше 6−7 человек, а частные - где трудится больше. И нередко бывает так, что владелец предприятия является его же секретарем парткома, я лично сталкивался с такими случаями.



"СП": - Но судя по этим новостям, попытки крупного бизнеса влиять на принятие решений и власть бывают и в Китае?



- Конечно, бывают. Как только у вас появляются серьезные деньги, естественно, вы сразу думаете: "А зачем мне партия?" Так происходит не только в Китае, но и в других странах. Человек, который обладает крупной суммой денег, пытается подчинить себе все политические движения, поскольку лучше, когда к финансовому ресурсу добавляется ресурс политический.



Но в Китае в КПК около 90 миллионов членов партии при 1,4 млрд. населения. Именно за счет того, что существует четкая структура Компартии Китая, в которой к тому же действует дисциплинарная комиссия, отвечающая за все бизнес-структуры и управленческий аппарат страны, руководство Китая контролирует ситуацию.



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Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов считает, что при нынешней политической власти Россия не сможет последовать примеру Китая.



- В Китае официально провозглашен социализм с китайской спецификой, и патриотически настроенные предприниматели также объявлены социальной базой для строительства социализма. Понятно, что ключевую роль в этом строительстве играет Компартия Китая, которая через плановую экономику и партийный контроль держит в узде предпринимательское сообщество.



У нас же все обстоит совершенно по-другому. Что такое РСПП? Меня очень позабавила недавняя встреча Владимира Путина с руководством этой организации. Она проходила в дистанционном формате, и, как писали СМИ, большинство олигархов выходили на связь, чтобы побеседовать по "профсоюзным" олигархическим делам с президентом, находясь на своих яхтах и в офшорах. Это является прекрасной иллюстрацией того, что происходит.



Эти люди навязывают свою политику, они диктуют власти свои интересы. Если в Китае деятельность предпринимательского сообщества подчинена общим задачам социалистического строительства и модернизации страны, то у нас все государство нацелено на обеспечение интересов этой группы из сотни Forbes.



Это граждане, состояние которых в период пандемии выросло на 7 триллионов рублей, из которых 4 триллиона они вывезли за рубеж. А потом они со своих яхт рассказывали президенту о своих бедах и о том, что правительство должно обеспечивать им комфортный режим, потому что они инвесторы. Хотя они, прежде всего, инвестируют в офшоры.



"СП": - Можно ли использовать китайский опыт и потребовать от бизнеса большей лояльности и отдачи?



- Мы видим, что задача правительства и администрации состоит в обеспечении функционирования "золотого пылесоса". Есть сотня Forbes, есть сто тысяч семей - бенифициаров нынешнего режима, которые, по сути, экспроприируют народное достояние, выкачивают на Запад ресурсы Российской Федерации и советское наследие.



Ситуация в РФ сегодня очень похожа на то, что было в начале ХХ века. Бюджет 1913 года составлял 3,4 миллиарда тогдашних золотых рублей. Из них аристократия вывозила за границу 677 миллионов рублей, то есть 25% бюджета. Примерно то же самое происходит и сейчас. Официальные цифры вывоза - 48 миллиардов долларов - соответствуют 25% бюджета. И что самое "замечательное", как тогда, так и сейчас этот вывоз капитала на 50% состоит из сверхпотребления этой жрущей в три глотки аристократии.



Понятно, что в Китае это невозможно, как понятно, что в России это не только возможно, но и приветствуется. Только представьте, что было бы, если сократить этот вывоз капитала хотя бы на половину. Если бы Путин, как якобы президент всех россиян, "заткнул" олигархов, чтобы они "жрали" не в три глотки, а хотя бы в полторы, получилось бы, что 24 миллиарда долларов можно отдать на пенсии, здравоохранение, экономическое развитие.



Модернизацию первичного звена медицинской помощи, разрушенного нынешней властью, оценивают в 90 миллиардов рублей. Это всего лишь немногим больше миллиардов долларов. Если бы олигархи начали меньше "жрать", денег хватило бы и на это, и на пенсии, и на зарплаты.

21.02.21 Источник - свободная пресса

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