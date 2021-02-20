 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тегеран готовит США ядерное цунами, - Эрфан Фард
08:26 22.02.2021

Министр разведки Ирана посылает четкий сигнал администрации Байдена

Публикуются оригинальные тексты, которые авторы (главным образом, американцы) пишут для своей аудитории. Т.е., нет искажений ни в толковании фактов, событий, реалий, ни в приведении цитат, высказываний, что часто бывает, когда о Штатах высказываются наши "политологи".

Авторы - очень грамотные люди, многие из которых сделали весьма приличную карьеру в госаппарате или в западных масс-медиа, но разочаровались в империалистической политике США, лицемерии СМИ и т. д. Они с симпатией относятся к России (Центр БЕСА и другие исследовательские центры не в счет), и мейнстримовские СМИ США многих из этих людей (необоснованно, в пропагандистском стиле) называют "российскими агентами". Зачастую они - политические активисты, которые пишут "по велению сердца" - это далеко не та пропаганда, которую публикуют CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times.

Предлагаемые авторы - то, чего у других российских изданий нет и быть не может. Если вам интересно побольше о них узнать, можно заглянуть сюда.

В израильском исследовательском центре BESA считают, что Иран все-таки готовится создать ядерное оружие, а в разведсообществе страны царит недоверие. И об этом BESA информирует Белый дом. Данные обстоятельства не могут оставаться вне поля зрения России, поскольку Иран - важный партнер России по противоборству международному терроризму в Сирии, а РФ является участником Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении ядерной программы Ирана.

Прогноз Центра BESA No. 1 929, 12 февраля 2021 года
Перед президентом Джо Байденом и его недавно сформированной командой в области разведки стоит задача разработать новый американский подход к исламскому режиму в Иране. Этот режим, имеющий гегемонистские планы в регионе Ближнего Востока, полон решимости создать непрерывную полосу контролируемой шиитами территории, которая простирается до Средиземного моря, и поддерживает шиитскую террористическую сеть для достижения этой и других целей. И этот режим постоянно упорствует в своих усилиях по созданию ядерного оружия.

Враждебность Тегерана к США и Израилю - фундамент политики Исламской Республики. Иран на протяжении десятилетий был государством-спонсором терроризма. Режим был основан на терроре и продолжает существовать благодаря террору. США объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Министерство разведки и безопасности (МОИС) террористическими организациями и наложили санкции на оба этих ведомства.

8 февраля 2021 года министр разведки Ирана Махмуд Алави дал 45-минутное интервью телеканалу IRIB TV2. В ходе интервью Алави выявились серьезные внутренние разногласия в иранском разведывательном сообществе. Примечательно то, что Алави обвинил разведывательную организацию КСИР в том, что она является инструментом израильского Моссада. В прямом обращении к своим противникам он проявил открытую враждебность по отношению к КСИР и, в частности, к Хусейну Таебу, главе разведки КСИР.

В ходе интервью министр разведки Ирана сделал следующие заявления:

• КСИР и Израиль вступили в сговор с целью убить ведущего иранского эксперта-ядерщика Мохсена Фахризаде (доказательств в поддержку этого утверждения представлено не было).

• Он был революционным активистом в вооруженной исламской группировке, действовавшей против шахского режима (то есть, до 1979 года он был активным партизаном-террористом). Более того, его противники в Иране - те, кто называет его неуклюжим и невежественным в вопросах разведки, - были всего лишь детьми детского сада, когда он уже участвовал в революционной деятельности против шаха.

• Иранское разведывательное сообщество полностью изолировано и не имеет друзей или союзников.

• При этом несколько региональных союзников США - включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, Иорданию и ОАЭ - стремятся работать с иранской разведкой. Алави заявил, что эти государства опасаются Ирана сейчас, когда США в значительной степени ушли из региона. По словам Алави, они воспринимают отступление США как поражение от Ирана.

• Если США продолжат оказывать давление на Иран посредством санкций, то им придется винить только себя в том, что Тегерану удастся преодолеть ядерный порог. Как он выразился: "Верховный лидер издал фетву, в которой говорится, что ядерное оружие запрещено, но если кошку загнать в угол, то ее поведение может отличаться от поведения кошки на свободе".

В своем интервью Алави утверждал, что фетва на самом деле обладает определенною гибкостью, и Иран может производить ядерное оружие, если он окажется "загнанным в угол". Эта позиция соответствует иранской шиитской идеологии, допускающей играть роль "слабой стороны".

Байдену и его команде в области разведки необходимо прислушаться к словам Алави: фетва Верховного лидера абсолютно ничего не значит. Ее можно интерпретировать так, как того пожелает режим, и ее могут отвергнуть последующие Высшие руководители. Также важно отметить, что фетва*, изданная Хаменеи, которая якобы запрещает разработку ядерного оружия, на самом деле не запрещает программу создания ядерного оружия. Создание ядерного оружия входило, входит и будет входить в планы режима.

Автор: Эрфан Фард - Erfan Fard - аналитик в сфере борьбы с терроризмом и исследователь Ближнего Востока. Проживает в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Перевод Сергея Духанова. Источник здесь.

* В исламе - решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613971560
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