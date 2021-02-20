В кыргызском Баткене с утра антитаджикский митинг. Требуют освободить пленного

08:51 22.02.2021

22 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



В Баткене проходит митинг с требованием освободить задержанных в Таджикистане



В Баткене проходит митинг с требованием освободить задержанных в Таджикистане. Участников акции пригласили на встречу с полпредом правительства в регионе Омурбеком Суваналиевым.



Отметим, 16 февраля ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев якобы за нарушение миграционного законодательства. Трое - уроженцы Кадамджайского района, двое - Баткенского.



По словам родственников, местонахождение задержанных неизвестно.



"Они возвращались со скотного рынка, расположенного на таджикской территории, и по дороге были задержаны. Никаких нарушений с их стороны не было. Среди них есть инвалид второй группы. Мы не знаем, в каком он состоянии", - рассказали они.