 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чудаковатая (мягко говоря) депутатка Гульнара-Клара Самат назначена послом Киргизии в Россию
09:17 22.02.2021

Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат назначена послом в Россию
22 февраля 2021 10:19 - Оксана Гут

Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат назначена послом в Россию

Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат назначена чрезвычайным и полномочным Послом Кыргызстана в России. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отметим, Гульнара-Клара Самат является действующим депутатом Жогорку Кенеша. Она прошла в парламент по спискам партии "Ата Мекен". Однако, в январе она была исключена из фракции "за потерю связи с фракцией и партией".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613974620
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