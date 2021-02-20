Чудаковатая (мягко говоря) депутатка Гульнара-Клара Самат назначена послом Киргизии в Россию

09:17 22.02.2021

Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат назначена послом в Россию

22 февраля 2021 10:19 - Оксана Гут



Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат назначена послом в Россию



Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат назначена чрезвычайным и полномочным Послом Кыргызстана в России. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.



"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации", - говорится в сообщении.



Отметим, Гульнара-Клара Самат является действующим депутатом Жогорку Кенеша. Она прошла в парламент по спискам партии "Ата Мекен". Однако, в январе она была исключена из фракции "за потерю связи с фракцией и партией".