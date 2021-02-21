Вакцина от "короны": когда Таджикистан начнет прививаться?

09:35 22.02.2021 21.02.2021



Вакцина от "короны": когда Таджикистан начнет прививаться?

Таджикистан запросил 2 миллиона доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в рамках международного механизма COVAX. По промежуточному прогнозу, опубликованному в начале февраля, Таджикистан получит 732 тысячи доз вакцины AstraZeneca/Oxford в первой половине 2021 года. Минздрав Таджикистана пока не уточняет, когда именно начнется вакцинация, но уже ясно кто будет привит в первую очередь.



Вакцинация от SARS-CoV-2 (COVID-19) началась в более чем 30 странах мира. В европейских странах официально иммунизация началась в конце 2020 года, в России приступили к вакцинации в январе, а в Центрально-Азиатском регионе пока только Казахстан с 1 февраля начал прививать своих граждан от коронавируса.



В Таджикистане пока только ожидают поступления вакцины. Выбор правительства страны пал на вакцину британско-шведской компании AstraZeneca, которая разработана совместно с Оксфордским университетом. Ее в республику поставят в первой половине 2021 года.



По данным Центра новостей ООН, Таджикистан получит 732 тысячи доз в рамках механизма международного сотрудничества COVAX. В целом в рамках этой программы Таджикистан запросил 2 миллиона доз вакцины. Когда в страну поступит остальная часть вакцин – пока не известно.



Мы собрали самую свежую информацию на тему вакцинации от COVID-19 в Таджикистане доступную на данный момент. Узнали, что за вакцина AstraZeneca/Oxford, которую уже летом 2021 года начнут вводить жителям Таджикистана и какие противопоказания она имеет.



Но для начала поясним что такое механизм COVAX благодаря которому Таджикистан бесплатно получит вакцину.



Что такое COVAX?



COVAX – это глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19. Он был учрежден в 2020 году совместными усилиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Коалиции в поддержку инноваций в области обеспечения готовности к эпидемиям (КИГЭ).



Работа COVAХ – одного из базовых компонентов по вакцинам Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19- направлена на ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19, а также на обеспечение доступа к ней для каждой страны мира.



Механизм призван обеспечить справедливый и равноправный доступ к вакцинам для всех стран – как богатых, так и бедных.



На данный момент участниками программы являются 190 государств. Ее принцип направлен на то, чтобы страны с высоким уровнем дохода оплачивали приобретение вакцин от COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода.



Задача COVAX заключается в том, чтобы до конца 2021 года распределить 2 миллиарда доз вакцин, разрешенных к применению со стороны ВОЗ. Это количество охватит до 20% населения стран, которые участвуют в этом механизме.



Таджикистан присоединился к механизму COVAX в декабре 2020 года и запросил 2 миллиона доз вакцины AstraZeneca на безвозмездной основе, так как республика считается страной с низким уровнем дохода.



А другие вакцины будут?



По информации министра здравоохранения Джамолиддина Абдуллозоды, Таджикистан ведет переговоры с Россией о поставках российской вакцины "Спутник V". Однако пока ничего не известно о сроках.



Планируется, что российская вакцина будет закуплена на бюджетные средства, но выделяемая сумма также пока неизвестна.



Кто получит прививку в Таджикистане?



Министр здравоохранения в интервью НИАТ "Ховар" заявил, что распределение первых вакцин начнется к середине 2021 года.



По его словам, согласно инструкции механизма COVAX, прежде всего, необходимо обеспечить вакцинирование:



работников здравоохранения и социальной сферы, которые имеют высокий риск заражения,

пожилых людей и тех, кто страдает от хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни, связанные с нарушениями метаболизма, имеет высокий риск летального исхода.

Уже определено, что целевая группа из числа общего населения, которое будет вакцинировано против COVID-19, состоит из 1,8 миллиона человек или 20% населения Таджикистана. В эту группу входят работники сферы медицины, образования, население старше 50 лет и люди с хроническими неинфекционными заболеваниями.



Вакцинация будет добровольной и бесплатной. После того, как вакцина поступит в Таджикистан, Минздрав страны объявит о том, где и как можно будет записаться на вакцинацию.



А когда начнется вакцинация остальных граждан?



Остальные 80% населения Таджикистана смогут получить вакцину, предположительно, к концу 2021 года, сообщил на пресс-конференции 12 февраля министр здравоохранения.



Возрастной порог вакцин AstraZeneca и "Спутник V" составляет 18 лет и выше. В исключительных случаях вакциной AstraZeneca можно прививать детей с 12 лет, но подобное пока не планируется в Таджикистане, так как вакцинация детей пока до конца не изучена и ее эффективность не доказана.



Сколько будет стоить вакцина?



О стоимости вакцины для населения Министерство здравоохранения Таджикистана пока ничего не сообщает. Отмечается, что AstraZeneca поступит в страну бесплатно в рамках механизма COVAX, а по "Спутник V" пока ведутся переговоры с Россией.



Можно ли отказаться от вакцинации?



Да, вы можете отказаться от прививки, если считаете, что она вам не нужна или считаете ее малоэффективной. Ни в одной стране мира вакцинация не является принудительной. Вакцинация против коронавируса в Таджикистане тоже будет добровольной.



А зачем вообще нужна вакцинация?



Она нужна для выработки иммунитета против COVID-19. Вакцина работает так: в человека вводится ослабленный вирус или бактерия, или их компоненты. Иммунная система организма запоминает этот вид вируса и как с ним бороться, а при следующей встрече иммунитет готов к борьбе с вирусом, который ему уже понятен и известен.



Как разрабатывается вакцина против COVID-19?



Вакцины имитируют инфекционный агент – вирусы, бактерии или другие микроорганизмы, которые могут вызывать заболевание. Так иммунная система человека "учится" быстро и эффективно реагировать на него.



Традиционно, вакцинация – это введение в организм ослабленной формы инфекционного агента, который позволяет нашей иммунной системе запомнить его. Таким образом, иммунная система способна быстро распознать инфекцию и начать борьбу с ней еще до начала заболевания. Именно так разрабатываются сейчас некоторые вакцины-кандидаты против COVID-19.



В разработке других потенциальных вакцин используются технологии нового поколения: так называемые РНК- и ДНК-вакцины. Вместо того чтобы вводить антигены (вещества, которые заставляют вашу иммунную систему вырабатывать антитела), вакцины РНК и ДНК дают организму генетический код, необходимый иммунной системе для самостоятельной выработки антигенов.[/box]



Что это за вакцина AstraZeneca?



Эта вакцина разработана британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Тип вакцины – вирусный вектор (генетически модифицированный вирус). Прошла клинические испытания и ее эффективность оценивается в 63%. Вакцина содержит генетически модифицированные организмы (ГМО).



"Прививку этим препаратом можно делать людям старше 65 лет и беременным женщинам, сообщают эксперты ВОЗ. Они также напоминают, что вакцину AstraZeneca/Oxford можно хранить в обычных холодильниках, что существенно облегчает ее транспортировку", – сообщает Центр новостей ООН.



По поводу ее эффективности против южноафриканского штамма вируса, эксперты ВОЗ отмечают, что эффективность вакцины в данном случае ниже, но при этом вакцина эффективно защищает от штамма SARS-CoV-2, появившегося в Великобритании.



Работает вакцина через стимуляцию иммунной системы организма и заставляет его вырабатывать собственную защиту (антитела) от вируса. Ни один из ингредиентов этой вакцины не может вызвать COVID-19.



В Великобритании проводится массовая вакцинация от коронавируса именно этим препаратом.



Как применяется вакцина?



С подробной инструкцией по применению этой вакцины можно ознакомится на сайте правительства Великобритании.



Вакцина вводится только внутримышечно предпочтительно в верхнюю часть плеча – дельтовидную мышцу.



Курс вакцинации этим препаратом состоит из двух отдельных доз по 0,5 мл каждая. Вторую дозу следует ввести через 4–12 недель после первой дозы.



Срок годности невскрытого флакона – 6 месяцев. После вскрытия флакона срок годности вакцины – 6 часов.



Вакцина AstraZeneca/Oxford привлекательна еще и тем, что не требует особых условий для хранения, и ее невскрытую упаковку можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8° C.



Для сравнения, вакцина Pfizer хранится при температуре от -80 до -60 градусов. Чтобы создать такие условия для хранения вакцин Таджикистану бы пришлось установить надлежащее холодовое оборудование и специальные хранилища, что достаточно затратно. Хотя эффективность вакцины Pfizer составляет 95%, не все страны могут позволить себе ее из-за затрат на ее хранение.



Какие преимущества показала эта вакцина при исследованиях?



Вакцину AstraZeneca дали приблизительно 24 тысячам человек в возрасте 18 лет и старше в ходе четырех клинических испытаний в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Согласно предварительному анализу, у лиц, получивших вакцину, уровень заболеваемости коронавируса снизился. Эти результаты наблюдались через две недели или более после приема второй дозы у участников исследования, у которых не было признаков предшествующей инфекции SARS-CoV-2.



Аналогичное преимущество наблюдалось у участников, у которых было одно или несколько других заболеваний, повышающих риск тяжелой формы коронавируса, таких, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания или диабет.



Есть ли противопоказания?



Как и другие внутримышечные инъекции, вакцину AstraZeneca следует с осторожностью назначать лицам с тромбоцитопенией, любым нарушением свертывания крови или лицам, принимающим антикоагулянтную терапию, поскольку после внутримышечного введения у этих лиц могут возникнуть кровотечения или синяки.



Имеется ограниченный опыт использования AstraZeneca у беременных женщин. Применение вакцины во время беременности следует рассматривать только в том случае, если потенциальные преимущества перевешивают любые потенциальные риски для матери и плода. Что касается кормящих мам, то исследователям не известно, выделяется ли вакцина AstraZeneca с грудным молоком.



Возможные побочные эффекты вакцины от AstraZeneca



Наиболее распространенными побочными эффектами вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета (проявляется у более 1 из 10 человек) были: боль, тепло, покраснение, зуд, отек или синяки в месте инъекции, общее самочувствие, усталость, озноб или лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышечная боль.



В клинических исследованиях большинство побочных эффектов были легкого или умеренного характера и прекращались в течение нескольких дней, а некоторые все еще присутствовали через неделю после вакцинации.



Будет ли эффективной вакцинация?



Несмотря на многочисленные исследования этой вакцины, власти Великобритании официально заявляют, что не известно, как долго длится защита после вакцинации. Влияние вакцинации препаратом от AstraZeneca на распространение вируса SARS-CoV-2 пока не известно. Также пока не известно, сколько вакцинированных людей все еще в состоянии переносить и распространять вирус.



Кроме этого, в Европейском агентстве лекарственных средств отмечают, что дополнительных побочных эффектов у 345 человек, получивших вакцину AstraZeneca в ходе испытаний и ранее болевших коронавирусом, не было.



Также нет достаточно данных, чтобы точно сказать о том, насколько хорошо эта вакцина работает для переболевших. Источник - stanradar.com

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