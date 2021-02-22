Зверское убийство юного спортсмена Сулеймана Турсунбаева всколыхнула туркменистанцев

09:41 22.02.2021 Неделя в Туркменистане: Гибель Сулеймана Турсунбаева

22.02.2021



Главной новостью минувшей недели стала смерть 14-летнего спортсмена Сулеймана Турсунбаева. По некоторым данным, подросток погиб еще в конце января, но в Туркменистане о таких событиях не объявляют публично. Потребовалось более двух недель, чтобы информация дошла до независимых СМИ. Точные обстоятельства случившегося до сих пор остаются неизвестными, а объяснения руководства спортивной школы, где учился подросток, не выдерживают никакой критики.



О том, что в Туркменистане от побоев умер 14-летний спортсмен, источники turkmen.news впервые сообщили в начале февраля. Информации было очень мало, ее требовалось проверить. Лишь через две недели нам удалось узнать имя юноши и некоторые подробности обстоятельств его гибели. 15 февраля мы опубликовали материал о смерти Сулеймана. К тому времени в интернете были обнародованы видеозапись из больницы, сделанная, когда подросток был еще жив, и видеообращение его родителей.



Новость обрела широкий резонанс. Однако власти Туркменистана не сочли нужным отреагировать на вопросы общественности. Различные источники высказывают разные версии, и абсолютно точно на сегодня можно быть уверенными в следующем:



Сулейман Турсунбаев - это реально существовавший человек.

Он родился в селе Ак гала Куняургенчского района Дашогузского велаята, учился в спортивном интернате в Ахалском велаяте и занимался вольной борьбой.

С ним что-то случилось по месту учебы.

Он умер в больнице в Дашогузском велаяте.

В этом сходятся все неофициальные источники. Эти факты подтвердила и завуч интерната Шемшат Оразкулиева, когда мы позвонили ей по телефону. Но если копнуть чуть глубже, начинаются пробелы и противоречия. На сегодня можно выделить три основных версии относительно причин и обстоятельств смерти Сулеймана.



Соревнования с кровавым исходом



Эта версия была изложена источниками в самом начале и получила наибольшее распространение, в том числе в зарубежных СМИ. Сообщалось, что Сулейман участвовал в неких соревнованиях и ему было велено поддаться сопернику. Юноша не выполнил требования и выиграл бой, после чего его вместе с тренером избили на улице некие взрослые спортсмены. Некоторые источники утверждали, что эти люди связаны с родственниками президента Гурбангулы Бердымухамедова.



Эта версия выглядит вопиюще и чудовищно и в ней есть некоторые недостатки. В связи с карантином по COVID-19 соревнования в Туркменистане сейчас не проводятся. Информации о турнирах нет в открытых источниках, и Оразкулиева заявила, что в 2020 году соревнования проводились только в феврале и в мае. Сейчас запрещены даже товарищеские встречи и тренировки. Значит, это был какой-то неофициальный турнир? Но завуч утверждает, что ученики находятся в интернате под постоянным надзором, их не отпускали из общежития домой даже на летние и зимние каникулы.



Мы не утверждаем, что версия о соревнованиях однозначно не соответствует действительности. Однако надо понимать, что доказательств этого факта на сегодняшний день нет.



Конфликт с другими учениками интерната



Туркменский Хельсинский Фонд отметил, что у Сулеймана не складывались отношения с другими учениками интерната. Его не раз избивали, ломали ему кровать. Источники правозащитной группы свидетельствуют, что юноша неоднократно жаловался на происходящее той самой заведующей учебной частью, которая по телефону сообщила turkmen.news о тотальном контроле над воспитанниками. Может ли в интернате присутствовать дедовщина, в том числе с привлечением "взрослых спортсменов" со стороны? Вполне может.



Удаление зуба



Сама Оразкулиева изложила крайне сомнительную версию, подготовленную для вышестоящих инстанций. Она заявила, что, исходя из объяснительных двух тренеров - Эсена Эсенова и Союна Аннамова, Сулейман посетил поликлинику, где ему удалили зуб. После этого у юноши не прекращалось кровотечение, и он один день пролежал в общежитии, а потом был отправлен с родственниками в Дашогузский велаят. Вскоре оттуда руководству интерната сообщили, что подросток скончался.



Справедливости ради стоит сказать, что удаление зуба действительно может привести к смерти. Это случается очень редко, но все же такие инциденты описаны. Однако Оразкулиева не учла, что в интернете имеется видеозапись из больницы. На ней видно судно с кровавыми испражнениями. Даже если удаление зуба прошло крайне неудачно и привело к сепсису, - испражняться кровью человек не будет. Видео однозначно подтверждает версию избиения.



Также нельзя оставить без внимания видеообращение родителей погибшего. Мать Сулеймана Зияда Ходжакова открыто заявила: ее сын подвергся групповому избиению. Отец мальчика Матьякуб Турсунбаев не говорит об обстоятельствах получения травм, но выражает уверенность в том, что он был избит.



"Я отдал своего сына на учебу в Бабарапе (село в Гекдепинском этрапе Ахалского велаята - прим. turkmen.news). Там его избили, раздавили, а нам сказали, что у него своя болезнь была, - заявил отец. - Спустя четыре-пять дней он здесь, в Куняургенче, умер. Там его избили, раздавили, испинали, а теперь говорят, что он сам болел. Сына невозможно было тронуть ни за какую часть тела, до чего бы не дотронулся - все болит".



Родители юноши провели с ним несколько дней, когда он еще был жив и в сознании. Наверняка у них была возможность отличить избиение от какого-то другого недомогания. И, кстати, можно заметить, что версия об удалении зуба - уже вторая по счету попытка официально оправдать случившееся. Сначала родителям говорили о некоей болезни. Если мальчик пострадал на приеме стоматолога, то почему эту версию в самом начале не изложили семье? А если у него неожиданно развилась какая-то странная болезнь, - почему завуч Оразкулиева не сказала об этом по телефону?



Стоит отметить, что в любом случае вопросы имеются и к качеству оказания медпомощи. Независимые источники свидетельствуют, что Сулеймана отказались принять в одной из ашхабадских больниц, и его пришлось везти более чем за 500 километров по месту прописки. Это подтверждает и видеообращение родителей. И даже завуч Оразкулиева признала, что "стоматологическая проблема" началась в Ахалском велаяте, а потом юноша был перевезен на родину.



По какой причине ашхабадские врачи обрекли тяжелого больного на длительную транспортировку? Действительно ли формально придрались к месту прописки? Или, как утверждают некоторые источники, получили указание не принимать пациента, в лечении которого не заинтересованы некие влиятельные лица? А, может, поняв, что дело пахнет криминалом, постарались избавиться от пострадавшего, за смерть которого придется потом отвечать? Так или иначе, налицо преступная халатность. Возможно, юноша был бы жив, если бы ему начали оказывать помощь сразу.



Некоторые источники утверждали, что соперником Сулеймана на подпольных соревнованиях либо просто в конфликте был родственник президента или человек, связанный с правящим семейством. Прямых доказательств этого нет, однако о том, что весь туркменский спорт негласно курируют родственники Бердымухамедова, в стране знает каждый. В частности, все виды борьбы находятся под патронажем племянника президента Шамурада Реджепова. В 2018 году было опубликовано интервью дагестанского спортсмена Махмуда Магомедова, который был назначен главой сборной Туркменистана по вольной борьбе. Он рассказал о туркменских реалиях чуть больше, нежели принято в этой стране.



"Мы тренируемся в прекрасном спорткомплексе, который построил за счет личных средств племянник президента страны Шамурат Реджепов, - заявил лидер сборной. - Там просто шикарные условия - четыре борцовских ковра, игровая зона, сауна, парная, а также на стадии завершения площадка для кроссфита".



Таким образом, большая заинтересованность родственников президента в вольной борьбе - не миф, а реальность, подтвержденная официальным должностным лицом. И что бы ни произошло в конце января с юношей из Дашогузского велаята - это произошло в сфере, контролируемой семьей главы государства. И этого уже достаточно для того, чтобы международные спортивные и правозащитные организации уделили случившемуся повышенное внимание.



Туркменские активисты за рубежом пытаются привлечь внимание к случившемуся. На 19 февраля был запланирован митинг перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Но мероприятие отменили из-за тяжелых погодных условий. Вместо общего митинга отдельные активисты решили устроить одиночные пикеты поближе к местам жительства. Остается надеяться, что им удастся достучаться не только до правозащитников, но и до спортивного сообщества. Ведь борцовские ковры и сауна в спорткомплексе - не главная примета цивилизованного отношения к спорту в стране. В первую очередь необходимо, чтобы подростков, которые решают посвятить свою жизнь спортивным достижениям, хотя бы не убивали. Источник - stanradar.com

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