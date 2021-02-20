 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия обкатывает в Сирии новейшие ударные дроны "Орион" (200 кг полезной бомбо-нагрузки)
10:18 22.02.2021

Эксперт рассказал о боеприпасах беспилотника "Орион", отличившегося в Сирии
Может нести до 200 килограммов бомб и ракет

Созданный в России разведывательно-ударный беспилотник "Орион" массой в одну тонну прошел испытания в боевых условиях в Сирии. Как сообщил телеканал "Россия 1", "Орион" совершил в Сирии 38 боевых вылетов и нанес 17 ударов по террористам управляемыми ракетами. О боевых возможностях "Орионов" рассказало электронное издание "Армейский стандарт".

Минобороны России приняло на опытную эксплуатацию три "Ориона" весной прошлого года. Это первый отечественный беспилотник тяжелого класса и большой продолжительности полета. В то же время тяжелые ударные аппараты давно используют США, Израиль, Китай и другие страны.

wink.rt.ru
Беспилотный авиакомплекс "Орион" создается с 2011 года. Он выполнен по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным крылом большого удлинения (размах порядка 16 метров) и V-образным хвостовым оперением. Максимальная взлетная масса аппарата - 1200 кг.

В хвостовой части размещен поршневой двигатель АПД-115Т. Его аналогом является 115-сильный австрийский двигатель Rotax 914.

"Орион" выполняет полеты на высотах до 7500 метров продолжительностью до 24 часов. Радиус действия - 250 км. Взлетает и садится в автоматическом режиме "по-самолетному".

Как сообщил эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, может нести полезную нагрузку массой до 200 кг. Многоканальная оптикоэлектронная система наблюдения позволяет обнаруживать и сопровождать цели днем и ночью, а также наводит управляемое оружие.

Разработкой боеприпасов для "Ориона" занималась корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Сообщалось о разработке управляемых ракет массой от 50 кг до 100 кг.

Кроме того, курским ОКБ "Авиаавтоматика" создана линейка управляемых бомб калибром от 25 кг до 50 кг.

По мнению эксперта, "Орион" может нести и неуправляемое оружие.

В Сирии "Орион" был замечен впервые в 2019 году.

Причем указывалось, что беспилотник применялся в разведывательно-ударной конфигурации.

Основными конкурентами "Ориона" на международном рынке являются прежде всего беспилотные системы MALE-класса, созданные Израилем (Hermes 900, Heron 1) и КНР (CH-4 Rainbow, Wing Loong 1 Pterodactyl 1).

Сергей Вальченко

Источник - московский комсомолец
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