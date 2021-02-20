Жидковата баланда. КырОлигарх Матраимов заскулил в кутузке

12:36 22.02.2021

22 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Арестованный Райымбек Матраимов пожаловался на давление. Кто оказывает помощь



Представители Национального центра по предупреждению пыток посетили арестованного экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом 24.kg сообщил директор НЦПП Бакыт Рысбеков.



По его словам, сотрудники центра посетили всех заключенных, содержащихся в ИВС и СИЗО ГКНБ.



"Мы навестили экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, а также экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова. Последний пожаловался на повышение артериального давления. Ему оказывают медицинскую помощь врачи медслужбы СИЗО ГКНБ", - сказал Бакыт Рысбеков.



Напомним, Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов.