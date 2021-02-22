 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 22.02.2021
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"Спутник", помоги! Европу проняло, - Suddeutsche Zeitung
14:12 22.02.2021

22 февраля 2021 г.
Виктория Гроссманн | Süddeutsche Zeitung
"Спутник", помоги
"Коронавирус жестко ударил по Словакии, поэтому премьер-министр Игорь Матович предпочел бы использовать российскую вакцину. Однако оппозиция противится: по ее мнению, граждане не подопытные кролики", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Я был бы рад, если министр здравоохранения зарегистрировал бы "Спутник V", - сказал Матович на пресс-конференции. Ранее один из его трех партнеров по коалиции выступил четко против "Спутника V". "Граждане Словакии не должны быть подопытными кроликами, которых будут вакцинировать препаратом, не зарегистрированным ни в Словакии, ни в ЕС", - заявила вице-премьер Вероника Ремишова".

"Он договорился с Россией о поставке 2 млн доз вакцины к концу июня, сказал Игорь Матович. Теперь же из-за вето партнера по коалиции сделка заморожена, впрочем, Матович мог бы не считаться с вето. "У этой вакцины нет недостатков", - заявил он и обвинил своих партнеров по правительству в том, что они сеют недоверие и ведут "геополитические бои". В начале недели Матович опубликовал в Facebook опрос о "Спутнике V" - без явных результатов. Теперь своим высказыванием он передает ход своему министру здравоохранения Мареку Крайчи. Он мог бы зарегистрировать вакцину в рамках ускоренного процесса и без согласия кабинета министров", - говорится в статье.

"Словакия стала бы второй после Венгрии страной Вышеградской группы, зарегистрировавшей "Спутник V". Также и чешский премьер-министр Андрей Бабиш уже четко выступил за испытание "Спутника V" в своей стране - однако его министр здравоохранения настаивает на совместной процедуре в ЕС".

"Своей инициативой относительно "Спутника V" премьер Игорь Матович снова скомпрометировал своих партнеров по правительству, на этот раз на глазах у международной общественности. (...) Президент Зузана Чапутова уже неоднократно призывала Матовича к конструктивной правительственной работе из-за его единоличных действий и постоянных нападок. Лишь на прошлой неделе она заявила, что правительство "должно, наконец, прекратить заниматься экспериментами", - передает Süddeutsche Zeitung.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Источник - иноПресса
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