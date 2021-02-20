 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия подарила миллион долларов школьникам Таджикистана
15:19 22.02.2021

Россия отправила гуманитарную помощь общей стоимостью миллион долларов (приблизительно 74,6 миллиона рублей) финансово уязвимым семьям школьников в Таджикистане, передает Sputnik News. Средства выделены в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

В посольстве РФ в Душанбе рассказали, что в южной части страны уже начали распределять продовольствие. Всего обеспечат едой около 22 тысяч нуждающихся семей, программа ООН по школьному питанию в Таджикистане охватывает более 600 тысяч учеников младших классов.

"До конца месяца поддержку получат семьи, проживающие в Согдийской и Горно-Бадахшанской автономной областях, городе Рогун, а также в Раштской долине. Это стало возможным благодаря выделению Россией дополнительного целевого взноса в Фонд ВПП в размере 1 миллиона долларов", - говорится в заявлении российских дипломатов.

За прошлый год Россия выделила 5 миллионов долларов на ВПП, а также оказала адресную поддержку бедным семьям Таджикистана из-за пандемии коронавируса.

Источник - lenta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613996340
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