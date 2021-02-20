 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.02.2021
16:42  Топор войны над Азией. Внешний фактор в событиях в Мьянме, - Сергей Кожемякин
16:32  Папуасская Киргизия. Почему аборигены Бугенвиля не могут создать государства?
16:31  УзбТупик. Почему все плодотворные проекты тормозятся, погибают.., - М.Ибрагимова
16:29  Латвию раздолбало вирусом и русофобией, - В.Веретенников
16:27  "Вернуть Памир": таджикские земли опять под прицелом Китая
15:19  Россия подарила миллион долларов школьникам Таджикистана
15:10  Умерла советская актриса Екатерина Градова (радистка Кэт из "17 мгновений весны")

14:12  "Спутник", помоги! Европу проняло, - Suddeutsche Zeitung
12:36  Жидковата баланда. КырОлигарх Матраимов заскулил в кутузке
10:18  Россия обкатывает в Сирии новейшие ударные дроны "Орион" (200 кг полезной бомбо-нагрузки)
09:41  Зверское убийство юного спортсмена Сулеймана Турсунбаева всколыхнуло туркменистанцев
09:35  Вакцина от "короны": когда Таджикистан начнет прививаться?
09:17  Чудаковатая (мягко говоря) депутатка Гульнара-Клара Самат-Кабылова назначена послом Киргизии в Россию
08:54  В психбольнице кыргызского Чым-Коргона 2-й месяц нет питьевой воды. Психи, однако, еще живы
08:51  В кыргызском Баткене с утра антитаджикский митинг. Требуют освободить пленного
08:26  Тегеран готовит США ядерное цунами, - Эрфан Фард
08:24  Компартия Китая разгромила тайный клуб миллиардеров
08:20  Как засланные революционеры убивали Россию в 1905-06 (уроки истории), - Е.Жирнов
08:17  Bloomberg: Замерзающий Техас вгоняет в коллапс амер-нефтяную промышленность
08:16  Пекин нагибают правами человечков в Синьцзяне и Гонконге, - О.Александровна
00:39  Что означает фантастический рост биткоина
00:37  National Interest: как вбить клин между Китаем и Россией
00:13  Будка в "Бунедкере". Глава Наманганской области будет жить в контейнере с надписью "Дом хокима области"
Воскресенье, 21.02.2021
21:57  Украина ввела санкции за поддержку Донбасса против Йеменского президента Салеха, умершего в 2017-м
20:05  Нефть закрутило на американских горках: что ждет баррель
19:19  Обескровленный Иран усиливает давление на США по ядерной сделке, - Le Figaro
19:05  Джо Байден объявил о "стихийном бедствии" в Техасе. Снег башка попадет совсем мертвый будешь...
13:18  AHRCA: Протесты предпринимателей Узбекистана в ответ на санкции налоговой службы
13:15  Бабура-7. Ташкентская мэрия не оставляет попыток снести ненавистное историческое здание
10:19  Медведчука на рогулю. В на Украине наступает момент истины, - Р.Ищенко
09:12  США не смогли превратить G7 в антикитайский альянс, - В.Скосырев
08:56  "В России стремительно назревают черты нового мобилизационного проекта", - Александр Проханов (интервью)
08:48  Новое открытие Руси. Игорь Фроянов и его исследования, - А.Елисеев
07:05  В Алматы задержаны бывшие топ-менеджеры Delta Bank
00:58  "Байден перешел важнейшую красную черту в отношении России". Смысл мюнхенской речи - Ф.Бацазова
00:55  Der Standard: Коронавирус все-таки был создан в лаборатории Уханя? - не унимаются немецкие штандартен-химики
00:50  Попытка Вашингтона собрать отряды европейских наемников, - Е.Пустовойтова
00:43  Вектор к газу: почему США не ввели новые санкции против СП-2
00:38  Что мешает России создать большой военный флот для Ирана, - А.Тимохин
00:27  Ушел из жизни Народный артист Таджикистана Носир Хасанов
00:15  Что построили на Украине за семилетку Евромайдана, - А.Манчук
00:06  В интернете уже царит война? - Frankfurter Allgemeine
00:01  Временно оккупированный Ахысхаистан - равен по территории двум Нагорным Карабахам, - Н.Мамедов
Суббота, 20.02.2021
21:48  Скончался Валерий Отчерцов - функционер Компартии Туркмении и нефтеоператор "Итеры"
20:40  Куликовская битва: последние данные археологов
18:44  Выступающий за Россию полу-афганец Саид Каримулла Халили взял медаль ЧМ по биатлону
17:50  НАТО требует снизить уровень насилия в Афганистане. От кого? Дебилизм
16:48  Лезут из всех щелей. Казахстанки в 2020-м побили рекорд рождаемости
16:44  Третьим будешь? Российский "Лукойл" пытается влезть в туркмено-азербайджанский нефте-проект "Достлук"
13:11  Берегись автомобиля. Младший зять Мирзиеева О.Умаров разбился в ДТП
13:09  "Нефть за 100": Ждет ли нас новый сырьевой суперцикл
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
"Вернуть Памир": таджикские земли опять под прицелом Китая
16:27 22.02.2021

Наргис Арабова

За последние месяцы сразу несколько китайских порталов опубликовали статьи на тему исторической принадлежности территории современного Таджикистана Китаю. Повторяющийся нарратив китайских коллег вызвал напряжение у таджикистанцев, воспринимающих обсуждение земельного вопроса с КНР (после передачи земель РТ в пользу Китая в 2011г.– ред.) с крайней настороженностью.

15 февраля министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Мухриддин на ежегодной пресс-конференции заявил, что на официальном уровне Душанбе направил ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Китая. 

Министр заявил, что в Таджикистане возмущены данными публикациями на китайских порталах. Внешнеполитическое ведомство Китайской Народной Республики, что показательно, Таджикистану не ответило, но публикации были удалены.

Таджикистан ­– друг, но истина дороже

С момента "дипломатической победы" – так иногда в Таджикистане называют передачу части земель на Памире Китаю – в Поднебесной постоянно говорят об исторической справедливости в духе: "Вернули то, что принадлежало".

Так, китайские СМИ, а именно историк Чу Йао Лу, уже писал о "возвращении территорий хозяину". Надо отметить, что статья была размещена еще летом 2020 года на двух самых известных веб-сайтах Таджикистана. Автор подчеркивает, что после 1912 года под давлением Запада Китай потерял часть своих земель. Некоторые были возвращены, но "некоторые остаются территорией других стран", одна из таких земель – Памир, "который 128 лет не принадлежит Китаю". Сейчас, не совсем понятно, именно из-за этих ли публикаций была направлена нота (или были еще). Уже неизвестно, однако на данный момент времени публикации историка недоступны.

На границе все лишние кроме Китая

Надо отметить, что китайская природно-ресурсная монополия уже давно закрепилась в Таджикистане. В стране работают совместные золотодобывающие предприятия. Практически во всех отраслях промышленности присутствует Китай. Действуют по бартерным сделкам, например, построили ТЭЦ, взамен получили от Таджикистана богатейшие месторождения, которые буду осваивать пока не покроют все затраты.

Собственно, ноту протеста МИД РТ можно рассматривать даже как некую формальность. Это то, на что нужно было реагировать, потому как власти Таджикистана периодически обвиняются в излишней услужливости Китаю, а последний активно этим пользуется.

Еще с 2004 года Китай показал одному из главных стратегических партнеров Таджикистана – России все свое влияние. Пока не ушли российские пограничники, Китай не открывал дорогу Душанбе-Хорог-Кульма – нить,соединяющую Таджикистан и Китай. Тогда все это делалось под предлогом нарушения международного договора, границы страны не должны быть под охраной чужих войск... Сценарий разворачивался, по сути, под молчаливое согласие официального Душанбе.

По тысяче, по тысяче – в дом

В целом же так повелось, что в Центральной Азии как минимум два государства тонут в кредитах от Поднебесной (Таджикистан и Кыргызстан). В долг Пекин дает легко и быстро, но забирает потом территорией или природными ресурсами.

Таджикско-китайская граница регулируется с 1999 г. основным соглашением "О таджикско-китайской государственной границе", а также уже дополняющим соглашением начала 2000-х "О демаркации границы и урегулировании споров". Согласно последнему, в 2002 г. Таджикистан отказался от тысячи кв.км в Восточном Памире в пользу КНР. В 2011 г. был ратифицирован протокол к соглашению о передаче 28,5 тысяч квадратных километров Мургабского района на Памире.

Отдали горную местность – это же так страшно…

Таджикистан – самая маленькая страна в Центральной Азии, территорию в почти 30 тысяч кв.км. называют здесь ощутимой потерей. Прошло 10 лет, однако споры по решению 2011 года до сих пор не утихает. Некоторые таджикистанцы тогда обвинили власти в нарушении Конституции, а именно 7 ее статьи: "О неприкосновенности и неделимости территории Таджикистана".

Территория же самого Памира – уникальна и богата. В 2010 году вступило в силу соглашение между главным управлением Геологии Таджикистана и геологической службой министерства земли и запасов КНР о проведении совместных геологических исследований в приграничных участках. Однако исследования на деле ушли далеко от границ. Китайские специалисты вели работы 6 лет и в глубине Памира в том числе. Китайские специалисты весь Памир подробнейше изучили и нашли здесь за это время еще 47 наименований полезных ископаемых. 

Только за один сезон из Таджикистана было увезено до 5 тонн горных пород. Надо отметить, что в самом крупном месторождении серебра (4 место в мире) – "Бозо Дара" с 2015 года работают китайцы. Там построен огромный завод, цех, почти 100 км дороги. Год назад парламент Таджикистана одобрил соглашение, по которому китайская компания приступила к разработке серебряных месторождений. Кроме того, китайцев освободили от всех налоговых уплат и таможенных платежей на ближайшие семь лет. Как это назвать иначе, если не реверанс в сторону Поднебесной?

Ресурсами дело все же не ограничивается. Горная порода – вещь хорошая, однако, геополитические интересы никто не отменял. С 2016 года действует двухстороннее соглашение между Таджикистаном и Китаем "об укреплении таджикско-афганской границы". Укрепление границы КНР поняла буквально и патрулирует территорию, также действуют четыре штаб-квартиры, тренировочная база, воинские части и комиссариат. Это можно назвать абсолютным военным присутствием Китая, в котором, кстати, китайские партнеры еще совсем недавно обвиняли Россию. Совместные таджикско-китайские учения проходят постоянно с 2016 года.

"Дипломатическая победа", продолжение истории

Нынешнее возмущение официального Душанбе и ответ дипломатов можно понять. Ведь статьями на китайских порталах дело не ограничивается. Год назад путешественник из КНР разместил на портале "Новый взгляд на Великий Шелковый путь летом 2020 года" историю про Таджикистан. Там он рассказывал о нищете в столице, о том, как покупал бананы голодной таджикской семье. Публикация возмутила общественность, но власти никак не отреагировали. Журналист-историк-путешественник Джонг Лусен вскоре удалил все публикации, во избежание скандала – в точности, как это было и с публикациями упомянутого историка Чу Йао Лу.

Тем временем, почему тема земель Памира вновь поднялась в СМИ и, собственно, зачем обсуждать то, что китайцы уже получили – непонятно. Например, СМИ Индии писали, что Китай граничит с 14 государствами и ко всем без исключения имеет территориальные претензии. Такая информ-кампания сопровождала ответ на вооруженный конфликт в Ладакхе – на границе КНР и Индии, в ходе которого погибли военнослужащие Индии.

Совершенно очевидно, что официальный Душанбе, в свою очередь, бережет отношения с Китаем. А направленная нота – это дипломатический ход, чтобы Таджикистан и дальше не обвиняли – изнутри и извне – в том, что Китаю "все можно".

Тем не менее, как только поднимается тема отношений между Таджикистаном и КНР, только ленивый не вспомнит про Мургаб и его земли, которые, кстати, китайские СМИ просто называют "Памир". Многие таджикистанцы считают, что здесь ошибки китайская сторона со своей понятной целью и не усматривает. Памир – это вся территория, а Мургаб – ее лишь ее часть.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614000420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит новые подходы к размещению визуальной информации
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев с рабочей поездкой посетил Алматинскую область
- Штаб по реализации Предвыборной программы партии "Nur Otan" начал свою работу
- Кадровые перестановки
- Как решить проблему дефицита пастбищ обсуждали в Сенате
- АЗРК изучает целесообразность дальнейшей деятельности государственных и частных операторов
- Более 14 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
- Минэкологии проведет внеплановую проверку в отношении АрселорМиттал Темиртау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  