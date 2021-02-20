Латвию раздолбало вирусом и русофобией, - В.Веретенников

16:29 22.02.2021 "Народ просто задолбался"

Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?



На днях пользователи соцсетей смеялись над странной новостью из Латвии. Депутат Рижской думы, протестуя против коронавирусных ограничений, вывезла в заснеженный лес своего парикмахера вместе с креслом и всем салонным оборудованием, чтобы сделать стрижку. Борьба с эпидемией в республике действительно приобрела абсурдные формы. Люди выходят на митинги в защиту конспирологов, пугающих народ экспериментами над людьми в больницах. Власти считают всех, кто не хочет носить маски, чуть ли не солдатами "гибридной войны", развязанной, разумеется, Россией. Как латвийское общество дошло до такого состояния и о чем думает правительство - в материале "Ленты.ру".



Испорченная вечеринка



Власти Латвии минувшей осенью очень не хотели заново вводить жесткие эпидемиологические ограничения. Весенний карантин, вызванный "первой волной", нанес экономике государства тяжелый экономический урон, привел к росту безработицы, и снова проходить все это никому не хотелось. Но с октября в стране вновь стало стремительно расти количество заболевших, и правительство спохватилось.



Позже, уже задним числом, премьер-министр Кришьянис Кариньш обвинил во всем тогдашнюю главу Минздрава Илзе Винькеле. "Долгое время наши эксперты и Министерство здравоохранения не были готовы сказать, что мы фактически в кризисе", - жаловался он в прессе. Премьер-министр называл ситуацию "серьезнейшим кризисом, который Латвия переживала после восстановления независимости", и говорил, что система здравоохранения находится на грани краха.



Сам Кариньш, по его словам, уже давно хотел "все как можно скорее закрыть", но правительственные эксперты аргументировали, что, дескать, это нужно делать постепенно, и в результате Латвия заняла третье место в Европе по скорости роста заболеваемости. Минздрав, как считает премьер, совершенно напрасно полагается на добрую волю жителей.



Пусть даже 80-90 процентов жителей добровольно соблюдают ограничения, все равно остаются 10 процентов, которые "портят вечеринку" всем. Поэтому на добрую волю полагаться нельзя

Кришьянис Кариньш

премьер-министр



9 ноября в стране ввели режим чрезвычайного положения - ограничили работу торговых центров, запретили ряд услуг, связанных с развлечением и отдыхом. Первоначально предусматривали, что это положение продлится до 6 декабря, но потом его продлили - сначала до 11 января, потом до 7 февраля, а теперь и вовсе до 6 апреля.



Как и весной, в стране вновь ввели принцип "два человека - два метра". Он предполагает, что граждане, не живущие вместе, могут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра между собой. По выходным в Латвии работают только магазины товаров первой необходимости - продуктовые, хозяйственные магазины, заправки, аптеки. В рабочие же дни магазины и торговые центры должны следить, чтобы в помещении не скапливалось более 20 процентов от максимально возможного числа клиентов. Все магазины, площадь которых не превышает 25 квадратных метров, одновременно могут обслуживать лишь одного клиента.



С 7 декабря в общественном транспорте действует ограничение на провоз пассажиров - салон не должен быть заполнен более чем на 50 процентов. Сейм Латвии в срочном чтении одобрил введение штрафов за отсутствие масок в транспорте и общественных местах. До 25 февраля запрещен въезд в Латвию из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании по "несущественным причинам", то есть практически полностью. Однако все эти меры не слишком помогли. Еще в ноябре врачи заговорили о том, что, возможно, скоро придется выбирать, кого спасать, а кого нет, потому что количество аппаратов искусственной вентиляции легких в стране ограничено.



50 евро составляет максимальный штраф за отсутствие маски в Латвии



"Ситуация нехорошая"



Однако, несмотря на тревожные новости о заполнении больниц и росте смертности, население заботы властей не оценило. Например, штраф за отсутствие средств защиты вызвал возмущения.



По правилам ВОЗ, от коронавируса могут спасти только медицинские маски и только при условии, что их меняют каждые два-три часа. Соблюдение этих правил влетает людям в копеечку, а бесплатно средства защиты государство раздавать не собиралось, так что граждане вынуждены использовать одноразовые маски несколько раз или надевать тканевые аналоги, что не только не защищает от вируса, но скорее повышает риск заражения.



Наше отличие от других стран Европы заключается в том, что у нас большая часть населения скорее всего маски позволить себе не может. Маски у нас стоят от 20 центов до евро за штуку, а пенсии у пенсионеров известно какие

Вячеслав Домбровский

депутат сейма



Не понравилось людям и решение по поводу школ. Власти решили оставить учеников 1-4 классов на очном обучении, но с требованием носить в школе маски все время. Это возмутило многих родителей, которые сочли, что маски лишь мешают детям свободно дышать и тем вредят их здоровью. Журналистка из Даугавпилса, многодетная мать Ольга Петкевич разместила в интернете петицию с призывом отменить это требование. За сутки с небольшим под ней подписались свыше 20 тысяч человек. Автора инициативы приняли в сейме, с ней разговаривали депутаты, но просьбу ее удовлетворять отказались. Петкевич решила не отступаться.



В обществе получили распространение совершенно безумные конспирологические теории. Главным их источником стала работница рижской Восточной клинической больницы Мария Корнатовская, ставшая известной под именем "фельдшер Марина". Она выложила в соцсети видеоролик, в котором рассказывала, что якобы в пунктах приема анализов на COVID-19 фальсифицируют результаты, в больнице проводят эксперименты над пациентами, а на Кипсале (район Риги) собираются создать концлагерь для больных коронавирусом.



Видео набрало более 1,5 миллиона просмотров и вызвало широкий общественный резонанс. 9 декабря "фельдшера Марину" задержала полиция - ее обвинили в том, что она своими рассказами внушает людям недоверие к принимаемым мерам эпидемиологической безопасности.



Несмотря на ограничения, люди выходили выражать протест на улицы, нарушая эти самые ограничения. Например, в декабре в Риге состоялась достаточно крупная акция. Вместо разрешенных 25 пикетчиков на набережной собралось пять тысяч. Большая часть собравшихся не надела масок, многие явились с флагами Латвии, а также с плакатами. Проезжающие мимо автомобили сигналили в знак поддержки. Люди скандировали: "Мы здесь власть!", "Мы свободны!" Участники митинга выдвинули требования - "запретить принудительную вакцинацию", отменить "все бессмысленные ограничения", "запретить цензуру", "освободить фельдшера Марину" и немедленно привести лично премьера Кариньша. Полиция стояла рядом, но предпочла не вмешиваться.



Радикалов, считающих, что это все план Билла Гейтса по чипированию, там единицы. Народ просто задолбался

Анастасия Ефремова

журналистка



"Кто-то там со сцены кричал, что вирус, конечно, есть, но борьба с ним вредит больше, чем он сам, - и я с ним даже отчасти согласна, - писала позже журналистка Анастасия Ефремова. - Когда закрывают магазины на выходных, устраивая столпотворения в пятницу, отменяют маршрутки, устраивая давку в автобусах, и отменяют плановые медицинские услуги, из-за чего в перспективе смертей будет еще больше, - сложно не подозревать, что эти люди просто хотят попилить бабла, а реальная борьба с эпидемией их не интересует".



Часть "гибридной войны"



После этих массовых выступлений с обращением к нации выступил сам президент Латвии Эгил Левитс. Он заявил, что призывы не носить маски - это ни много ни мало форма "гибридной войны" России против Латвии, ведущейся для дестабилизации государства. Якобы "антимасочники" ослабляют латвийское государство, создают хаос и экономический спад.



Очевидно, полиция получила неофициальный приказ с особым усердием вычислять и штрафовать участников митингов против ограничений, да и сами мероприятия перестали согласовывать. При этом оппозиционные депутаты рассказывали, что во время обсуждения ситуации отдельные политики, поддерживая ограничительные меры, высказывают совершенно невообразимые идеи, как заставить людей прекратить протестовать и соблюдать предписания властей.



Какие только призывы не прозвучали… Штрафовать по максимуму! Маркировать всех протестующих, и если кто-то из них заболеет, то не лечить их! Не давать им аппаратов искусственного дыхания! Из водомета по ним! А еще лучше - резиновыми пулями!

Вячеслав Домбровский

депутат



А тем временем медики продолжали бить тревогу. В конце прошлого года старший врач карантинного отделения рижской больницы Страдиня Карлис Раценис рассказал на телевидении, что большая часть мест в больницах уже заполнена, а большинство пациентов поступает из центров социального ухода, где участились вспышки заболевания. К концу года стало понятно, что одними запретами катастрофу не остановить.



Сейчас власти в Риге возлагают все надежды на начавшуюся вакцинацию. 26 декабря в Латвию поступила первая партия с вакциной от COVID-19 - 9750 доз препарата производства Pfizer/BioNTech. 4 января прибыла вторая партия - 13 650 доз. Первыми препарат получили медики больниц, поликлиник и работники службы неотложной медицинской помощи. На выходных в ночное время ввели комендантский час.



Кроме того, Латвия совместно с Эстонией, Литвой, Финляндией, Норвегией и Данией призвала Еврокомиссию ускорить поставки препарата Pfizer/BioNTech. В Латвии, как и других странах Прибалтики, жалуются, что их поставили в очередь до момента, когда государства Западной Европы полностью удовлетворят свой внутренний спрос на вакцину, и просят уже начать распространение вакцины от коронавируса производства AstraZeneca еще до ее официального одобрения Европейским агентством лекарственных средств.



Пользуясь случаем, премьер Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле и уволил ее - по его словам, она не смогла разработать четкого плана вакцинации. Впрочем, есть мнение, что проблема отнюдь не в графике и не в количестве доз. Бывшая глава министерства здравоохранения Анда Чакша пожаловалась, что из-за некачественной коммуникации властей с населением многие люди попросту не понимают значения вакцинации. Согласно данным опросов, привиться планирует лишь половина населения - многие попросту не верят в безопасность вакцины.



Разговаривая с теми, кто осуществляет процесс, я слышу, что нет людей, которые бы шли на вакцинацию. В некоторых ситуациях даже не хватает того, кого вакцинировать

Анда Чакша

экс-глава Минздрава



Люди заявляют о нехватке достоверной информации и о крайнем недовольстве работой правительства. Недавно предприниматели страны обратились к Кариньшу с просьбой прекратить их "мучить" и умоляют хоть немного ослабить карантинные ограничения.



На данный момент уровень заболеваемости в Латвии составляет около 600 случаев на 100 тысяч человек, что довольно много для страны с населением 1,8 миллиона человек. Растущее взаимное недоверие между гражданами и властью в Латвии совершенно не помогает справиться с кризисом. А он действительно очень трудный для республики. Еще весной Минфин страны оценивал примерные потери от пандемии в 2,1 миллиарда евро - это более 20 процентов доходной части текущего годового бюджета. Таким образом, в Латвии потери составят шесть процентов ВВП от запланированного изначально показателя на 2020 год только от первой волны коронавируса. И как бы вторая волна не стала для экономики непосильной.



Владимир Веретенников Источник - Lenta.ru

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