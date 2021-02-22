УзбТупик. Почему все плодотворные проекты тормозятся, погибают.., - М.Ибрагимова

16:31 22.02.2021 МАРЬЯМ ИБРАГИМОВА: "ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА"



Понедельник, 22 Февраля 2021



Коррупция делает невозможным дальнейшее развитие Узбекистана. Все плодотворные проекты тормозятся, погибают, а талантливые люди навсегда уезжают из страны. При этом власти демонстрируют неспособность или нежелание вести борьбу с этим бедствием. Едва ли не каждый начальник стремится создать команду преданных себе лично подчиненных, с которыми ему будет сподручнее воровать. Так возникают большие и малые чиновничьи кланы, разворовывающие государство.



Прокуратура, милиция, суды полностью поражены коррупцией и фактически бездействуют. Большинство их работников не хотят и не могут защищать закон и порядок, а преследуют только собственную выгоду или выгоду своего клана. Честным и талантливым в этой системе места нет.



Результат - обнищание страны и неуклонное падение уровня жизни большей части населения. При этом преступное меньшинство продолжает сказочно обогащаться.



Власть то ли действительно не понимает, что происходит, то ли делает вид, что не понимает, но рано или поздно происходящее приведет к противостоянию. И каким оно будет - кровавым, как в Сирии, или более-менее мирным как в Украине, никто не знает. Особо следует подчеркнуть, что до гражданского противостояния доводит именно власть. Именно корыстолюбие власти, ее неумение или нежелание решать насущные проблемы страны, социальная несправедливость доводят народ до отчаяния. Нам постоянно твердят, что во всех социальных взрывах виноваты то ли исламисты, то ли Запад. Нет, страна взрывается только когда ей очень-очень плохо.



История с коронавирусом показала, что действующая система абсолютно неспособна защищать народ. Люди болели и умирали дома. В больницы брали по знакомству, звонкам, или за деньги. И хотя родственники заболевших приносили любые лекарства, которые запрашивались, надлежащего ухода за пациентами не было. Выделенные на лечение коронавируса деньги расхищались администрацией больниц и прочими мед-начальниками. Простые врачи и медперсонал надлежащих компенсаций и даже нормального питания не получили. Реальной статистики количества переболевших и умерших не было и нет. Выделенные бедным слоям деньги бессовестным образом расхищались в махаллинских (квартальных - ред.) комитетах, их кураторами из хокимиятов (администраций - ред.) и прочими "органами". Я попробовала получить списки нуждающихся, которым оказана помощь. Выяснилось, что это тайна за семью печатями. Спрашивается, почему?



Все вышесказанное показывает - система власти в государстве работает исключительно в своих интересах и способствует чудовищной коррупции. Образованным людям ясно, что надо менять систему. Не людей в ней, но именно саму систему!



В последние годы правления Каримова, страна превратилась в своеобразное кладбище, где организованные кланы чиновников уничтожали любую плодотворную деятельность. Их целью было быстрое и преступное обогащение. В первую очередь, расхищались ресурсы, природные богатства страны.



Иллюстративное фото



Но самым плачевным результатом бездарного правления Каримова является абсолютное духовное развращение общества. Крупно воровать, пользуясь властью, стало некой общепринятой нормой. После того как Мирзияев занял пост президента, нам очень хотелось верить в перемены к лучшему. Мы терпеливо ждали. Его первые шаги внушали надежду: Мирзияев кое-что сделал для страны.



В первую очередь он открыл конвертацию. Это немного оживило нашу многострадальную экономику и люди с энтузиазмом кинулись созидать.



Вторая заслуга Мирзияева - это показной, но все-таки либерализм. Появилась критика на телевидении, в соцсетях. Журналисты, блогеры более или менее свободны в своих публикациях, люди начали, сначала робко, потом все настойчивее защищать свои права.



На этом, к сожалению, реформы и завершились. Создается ощущение, что четкого продуманного плана по коренному изменению политики и экономики страны у Мирзияева нет. Очень много суеты, громких заявлений, бесконечных кадровых перестановок, отставок, но по существу ничего не меняется.



Кроме всего прочего, он утонул в клановых "разборках". Понятно, что утвердившиеся в эпоху Каримова преступные кланы, сросшиеся с мафией, "святое" место без драки не отдадут. Разбирая недолгое правление Мирзияева, становится ясно, что он изначально не был готов бороться с порочной системой.



Шавкат Мирзияев сам из этой системы, хорошо знает правила придворных интриг, понимает на что способны кланы чиновников и мафии, поэтому боится глубоких реформ. Боится, что если коснется основ сложившейся системы, то эти кланы сметут его.



В конечном итоге его борьба с коррупцией выливается в личную борьбу за власть. В июне 2020 года он создал Агентство по противодействию коррупции, которое подчиняется лично ему (и которое якобы отчитывается перед парламентом). Очевидно, что он использует информацию, собранную этим Агентством, в первую очередь в своих целях, чтобы успешно удерживать бразды правления.



Вот и получается, что система выгодна Шавкату Мирзияеву. Он сам со своим кланом успешно пользуется ею для собственного обогащения. В своем мышлении он остался тоталитарным человеком. Он не понимает основ демократии и рыночной системы. Тогда каким образом он может их создать?



Верит ли Мирзияев, что его поверхностные реформы могут изменить ситуацию в стране? Или его слова об этом - умышленное лукавство и лицемерие?



История с коронавирусом будет использоваться для того, чтобы спихнуть на нее свои провалы и дальнейшее обнищание Узбекистана.



Из изложенных причин вытекает жизненная необходимость:



Изменить политическую систему общества;



Добиться свободы политических партий;



Создать узаконенную оппозицию, которая пробьется в парламент и будет участвовать:



- в принятии новой подлинно демократической Конституции;



- в создании прогрессивных законов;



Она будет контролировать деятельность исполнительной власти через депутатские запросы и подотчетность прокуратуры парламенту.



В Узбекистане, правда, уже есть Либерально-демократическая партия. Но ни для кого не секрет, что она является проектом власти и никогда против нее не пойдет.



Эта партия извратила понятия либерализма и демократии. Ее члена "демократичны" только к коррупции; неудивительно, что под демократией общество стало понимать вседозволенность. Когда во всем свободном мире демократия означает, что законы защищают интересы граждан, а власть контролируется обществом через оппозицию и свободную прессу. Ведь только тогда власть будет выражать интересы общества, а не кучки удачливых дельцов и проходимцев.



Демократия в широком понимании - толерантность, равенство всех перед законом, равные возможности для всех. Отсюда - защита государством фундаментальных прав человека на жизнь, свободу, свободу политических убеждений, частную собственность, личную жизнь, свободу вероисповедания и т.д.



Только создав свободные политические партии, мы изменим ситуацию. В нашей стране сегодня их нет. А те, что существуют, созданы при поддержке самой власти. Значит, они никогда не станут защищать интересы общества, тем более не станут необходимой принципиальной оппозицией. Право на свободу политических партий нам было обещано почти 30 лет назад и было прописано в Конституции. Но когда Ислам Каримов укрепился во власти, то быстро отнял у нас это право. Именно поэтому был принят драконовский закон "О политических партиях", который совершенно противоречит Конституции и, конечно же, неисполним. Кто в этой запуганной стране может без поддержки власти собрать 20 тысяч подписей в 8 регионах республики? А ведь регистрация партии возможна (теоретически) только при исполнении этого условия. Таким образом этот закон существует только для того, чтобы не позволять народу создавать партии.



РЕФОРМЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ



В первую очередь необходимо внести изменения в Конституцию, которая была принята во время Ислама Каримова и от начала до конца была подлажена под его режим. На деле каримовская власть ничего не хотела менять в тоталитарной системе. Но время требовало демократических перемен, страна бурлила, поэтому каримовская команда была вынуждена декларировать наличие демократических прав.



Исходя из сложившихся на то время обстоятельств, они прописали в Конституции, что граждане обладают политическими, экономическими, культурными и личными правами. В какой-то мере это было списано с зарубежных аналогов, без заботы о том, как это будет исполняться. Особо хочу отметить, что в Конституции прописано и наше право на свободу политических партий. Думаю, режим с самого начала не собирался соблюдать свои обещания. Это был маневр, чтобы выиграть время.



Давайте теперь обратимся к Конституции, а именно к разделу V - "Организация государственной власти". Если проанализировать главу XIX "Президент Республики Узбекистан", выяснится, что наши президенты абсолютные диктаторы. Ислам Каримов был жесткий диктатор, Шавкат Мирзияев либеральный диктатор. Да, по Конституции, юридически, Мирзияев - диктатор. При этом та же Конституция утверждает, что у нас демократия.



Вот вам конкретно, согласно Конституции, полномочия наших президентов. Статья 93 и далее.



Президент страны:



Формирует аппарат исполнительной власти и руководит им.



Представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуру для избрания на должность Председателя Сената.



Представляет для рассмотрения и утверждения палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуру Премьер-министра.



Утверждает по представлению Премьер-министра Республики Узбекистан, членов Кабинета Министров Республики Узбекистан.



Назначает и освобождает с должности Генерального Прокурора Республики Узбекистан и его заместителей с последующим утверждением и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан.



Представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры на должности председателя и судей Конституционного суда, председателя и судей Верховного суда, председателя и судей Высшего хозяйственного суда, председателя Правления Центрального банка Республики Узбекистан, председателя Гос. Комитета по охране природы.



Назначает и освобождает от должности судей областных, межрайонных, районных, городских, военных и хозяйственных судов.



Назначает и освобождает от должности хокимов областей и города Ташкента.



Приостанавливает, отменяет акты органов государственного управления республики, а также хокимов.



Подписывает и обнародует законы Республики Узбекистан; вправе возвратить закон со своими возражениями в Олий Мажлис Республики Узбекистан для повторного обсуждения и голосования;



Является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Узбекистан, назначает и освобождает от должности высшее командование Вооруженных Сил, присваивает высшие воинские звания;



Формирует службу государственной безопасности Республики Узбекистан; назначает и освобождает от должности председателя Службы национальной безопасности…



И это еще не полный перечень полномочий президента. Как видите, Конституция наделила его абсолютной властью по отношению к нам. Он полный хозяин страны со всеми ее ресурсами, населением. Ему подчиняются и армия, и силовики.



При этом наша "демократическая" Конституция не имеет даже намека на контроль над этой чудовищной властью. Весь ход мировой истории доказал, что "абсолютная власть, развращает абсолютно". Но мы продолжаем с упорством воссоздавать тотальную диктатуру и наивно ожидать благих перемен.



Простая истина заключается в том, что при диктатуре огромную армию чиновников и силовиков должен контролировать один человек - диктатор. Но как один человек может знать, чем занимаются его многочисленные подчиненные? Понятно, что бюрократия и силовики, получив бесконтрольную власть, будут ею злоупотреблять. Отсюда коррупция во всех звеньях системы управления и беспредел силовиков. (Даже если на трон диктатора мы посадим ангела, все равно будут коррупция и злоупотребления.)



Выход только один: изменить политическую систему на контролирующую исполнительную власть и силовиков. Начинать надо именно со свободы политических партий. Понятно, что сразу они не наберут силу. Но если хотя бы нескольким депутатам из этих партий удастся попасть в парламент, то это всколыхнет ситуацию. Заставит парламент поднимать острые вопросы, назревшие в стране. Существующий на сегодня парламент - это ставленники власти, все или почти все депутаты из "марионеточных партий" преследуют свои шкурные интересы и во всем поддакивают начальству.



Конечно, все это звучит как сказка в нашей апатичной стране, деморализованной деспотической системой управления и коррупцией. Но если эти назревшие требования не найдут выхода, то они могут прорваться в виде социальных взрывов, гражданской войны, межэтнического либо религиозного противостояния.



Почва для всего этого в современном Узбекистане есть. Только глупцы не видят этого и успокаивают себя разговорами о терпеливом народе. Свобода политических партий - первое условие необходимых перемен. Но парламент не заработает, если не расширить его полномочия, а для того следует внести в Конституцию две важных статьи. В том же пятом разделе (глава XVIII) Основного закона перечислены многочисленные полномочия парламента. Но среди них нет самых главных, без которых парламент превращается в пустое место, где бесконечно разводится демагогия о демократии, которой нет и не было.



Мы предлагаем закрепить за парламентом право требования отставки президента, его премьера или его главных чиновников и силовиков, при конкретных доказательствах коррупции и злоупотребления властью.



Только парламент должен иметь право назначать и увольнять генерального прокурора и областных прокуроров. Почему именно он? Дело в том, что без прокуратуры невозможно доказать вину президента, его пособников, силовиков и прочих коррупционеров.



В каримовско-мирзияевской системе прокуратура подчинена президенту. (Для вида по Конституции парламент утверждает Генерального прокурора, но на деле его предлагает, а значит назначает сам президент.) Главная работа прокуратуры - проверять законность действий исполнительной власти, судебной власти, силовиков. То есть, именно прокуратура в системе государственной власти контролирует процесс исполнения законов, и в первую очередь самой властью.



Но как прокуратура может контролировать законность действий власти, если ей она и подчиняется? Она слуга исполнительной власти, а разве слуги могут контролировать хозяев? Уместно обратить внимание еще на один важный аспект - наши суды. Прокуратура контролирует законность решений судов. Ни для кого не секрет, какие они у нас продажные. Если парламент будет требовать у прокуратуры отчеты по каждому скандальному судебному процессу, то, может, мы наконец добьемся справедливости в судах?



Таким образом, добавив в полномочия парламента эти две статьи, мы сможем наделить Олий Мажлис реальной возможностью влиять на нашу власть и осуществлять контроль над ней, сделать ее подотчетной обществу. И только тогда народ перестанет быть лишним звеном в жизни страны. Пока же власть обслуживает сама себя и преспокойно разворовывает национальные богатства. А заодно крадет будущее наших детей и внуков.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ



Они жизненно необходимы для создания фундамента частной собственности и рыночной экономики.



Казалось бы, частную собственность за 30 лет независимости мы все-таки создали. Нет, это такая же иллюзия как свободные политические партии. Каждый предприниматель в этой стране знает, что любой хоким, или налоговик, или прокурор и даже простой участковый могут уничтожить его бизнес если он не будет платить. Первостепенную роль в этом давлении имеет тот факт, что земля остается государственной. Особенно хорошо проблемы, вытекающие из государственной собственности на землю, демонстрируются в той вакханалии, что происходит с нашим жильем.



В каримовское время пустующие квартиры просто поотнимали, сфабриковав дела о притонах, и вот уже много лет люди судятся, надеясь вернуть свою собственность.



Сегодня людей терзают частные застройщики, почуявшие добычу. Делается все, чтобы за бесценок отобрать участок или квартиру, а владельцев выбросить в дешевые малогабаритки на окраинах. Опять же стоит вспомнить, что Конституция нам гарантировала неприкосновенность частной собственности. Почему же тогда прокуратура не защищает наши конституционные права? Вывод однозначный - пока не будет свободной оппозиции в парламенте из свободных политических партий, контролирующей через парламент прокуратуру, прокуратура защищать граждан не будет.



Так что наше право собственности - очередной аттракцион, с очевидным для нас результатом. Мы бесправны перед лицом чиновников и силовиков. И в этом бесправии немалую роль играет то, что земля, считается государственной. Если она не переходит в собственность граждан, то наше жилье, фирмы, предприятия, фермерские хозяйства всегда будут "висеть в воздухе". Пока ситуация не изменится, чиновник останется хозяином этой страны. Именно поэтому этот вопрос до сих пор не сдвигается с места. Я понимаю, какая это трудная задача - передать землю гражданам. К ее решению надо привлечь лучших экономистов страны. При этом необходимо четко разделить городскую и пахотные земли. Городская должна перейти в собственность с учетом дальнейшего роста города. Специалистам надлежит профессионально просчитать как будут расти города в многолетней перспективе, и поэтому какая территория города должна оставаться в собственности государства, а какую можно передать частникам.



Сегодняшние массовые захваты участков в центре наших городов - наглядное проявление коррумпированности и беспринципности власти. Если мы хотим изменить существующее положение, то вопрос о земле - это главный вопрос, не решенный еще со времен феодального строя. Без защиты права на частную собственность, в том числе земельную, невозможно развитие рыночной экономики. Последняя же предполагает возникновение свободного фермерства, которое, в свою очередь, создает внутренний рынок для сельскохозяйственных машин, тракторов и другой необходимой техники.



Сегодняшний узбекский фермер - это фактически государственный крепостной, абсолютно зависимый от хокимов и прочей жадной "саранчи". Землю он берет в аренду и ему еще диктуют, что он должен выращивать. Более того, он вынужден всю продукцию отдавать за бесценок только тем, кому правительство определило ее закупить. Может ли в этих условиях фермер процветать и быть заинтересованным в своем труде?



Мы обладаем лучшими долинами и пахотными землями Средней Азии, но до процветания очень далеко. И виновата в этом наша государственная аграрная политика, мало отличающаяся от феодальной. С той только разницей, что вместо бая - государственный чиновник.



Пахотные земли страны необходимо передать в частную собственность фермерам, причем сделать это безвозмездно. Если собственник получит землю навсегда, он будет ее холить, лелеять, обводнять, защищать и благоустраивать. Сегодня огромное количество наших пахотных земель истощены и деградировали.



Опять же, есть опасность, что землю расхватают сами коррупционеры и дельцы, чтобы превратиться в очередных помещиков. Чтобы этого не случилось, надо запретить на пахотных землях строить жилье, а также ввести продуманное налогообложение, чтобы людям невыгодно было держать землю "про запас". Брать налоги как с хозяйствующего субъекта.



Здесь мы подходим к центральному вопросу - свободе хозяйствующего фермера и налогам.



Изначально, если государство станет брать налог за землю, как с хозяйствующего субъекта, то фермер будет вынужден хорошо работать, искать способы повысить ее урожайность, вкладывать в нее свой труд, опыт, знания. Значит у него должна быть абсолютная свобода в выборе того, что ему производить. Ведь он лучше всех понимает, для каких культур подходит его земля и что наиболее востребовано на рынке.



Нельзя брать налоги с количества урожая, поскольку его невозможно правильно подсчитать. Налоговики получат возможность манипулировать, давить на фермера, требовать взятки. Налоги нужно брать за землю. Но при этом опять-таки учитывать: урожайность земли, степень доступности обводнения, степень отдаленности от рынков, какие культуры в данной местности производятся и каких затрат требуют.



Только правильное налогообложение гарантирует развитие и процветание сельскохозяйственного сектора экономики. Одной из целей аграрной политики должно быть возникновение процветающего, богатого фермера. Это и есть средний класс. Наша страна, Узбекистан, преимущественно аграрная, и в этом нет ничего плохого. Население земли быстро растет, поэтому автоматически возрастает и роль аграрного сектора, а также связанных с ним смежных производств.



С развитием фермерства сразу остро встает вопрос о воде. Использующаяся, еще советская ирригационная система, бездарно теряет минимум 50% воды, которая просто уходит в землю, соединяется с грунтовыми водами, а потом начинается процесс засоления и заболачивания драгоценных пахотных угодий. Необходимо проложить километры труб, чтобы рационально и цивилизованно орошать. Государство не в состоянии это делать. Какой выход? Пусть государство проложит основные магистральные трубы и поставит магистральные вентили и задвижки. Остальное сделают фермеры. Если земля станет частной собственностью, фермер будет кровно заинтересован в создании современной, надежной ирригационной системы. Союзы фермеров могут порайонно организовать эту работу и контролировать состояние труб и прочего оборудования.



На сегодняшний день Шавкат Мирзияев дал разрешение на создание кластеров. Может быть, они процветают. Но это капли в море, дающие возможность обогатиться единицам. Серьезные реформы должны охватывать большую часть народа. Конечно, они принесут результат не сразу, но если народ увидит "свет в конце туннеля", то терпеливо пойдет по этой дороге - дороге созидания, а не прозябания.



Марьям Ибрагимова Источник - asiaterra.info

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