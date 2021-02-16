Папуасская Киргизия. Почему аборигены Бугенвиля не могут создать государства?

16:32 22.02.2021

Остров большого невезения

Культ божественной змеи, наркотический орех и нищета: как живет самое молодое в мире государство



Жители Бугенвиля, одного из островов Папуа - Новой Гвинеи (ПНГ), живут в традиционных хижинах и поклоняются языческим божествам. Здесь царят нищета, разруха и криминал - но так было не всегда. На острове находится одно из крупнейших в мире месторождений меди. Его разработка поддерживала на плаву местную экономику. Однако все закончилось в начале 1990-х, когда островитяне начали войну за независимость. Иностранные корпорации ушли, а власть на острове захватили повстанцы, провозгласившие королевство, которое возглавил мошенник, находящийся в международном розыске.



С тех пор непризнанное королевство все больше погружалось в упадок, но в 2019 году у бугенвильцев появилась надежда выйти из международной изоляции. Гвинейские власти позволили провести на острове референдум, и 98 процентов жителей высказались за независимость. В скором времени, когда завершатся все юридические и дипломатические формальности, связанные с признанием Бугенвиля, он станет самым молодым в мире независимым государством, а его граждане смогут наконец воспользоваться природными богатствами своей родины. Фотограф Влад Сохин отправился в Бугенвиль, чтобы увидеть его суровую жизнь и тропическую красоту. Его впечатления - в галерее "Ленты.ру".



No-Go-Zone - так еще называют юго-западную часть острова, которую с конца 80-х контролирует собственное правительство, не подчиняющееся даже сепаратистским властям Бугенвиля.



Эта зона разделена на два королевства - Паапала и Мекамуи. Обоими сейчас управляет "король" Ноах Мусингку, создавший бугенвильский аналог "МММ" и печатающий собственные деньги. Президент Бугенвиля, претендующего на независимость, только в 2021 году добился мира с властями No-Go-Zone.



Все жители деревни исповедуют современную версию древнего островного культа. Они поклоняются великому Змею Токи, который должен помочь им добиться независимости от Папуа - Новой Гвинеи.



Члены культа Змея Токи, который еще называют культом 666, верят: весь остров обвивает огромная змея-божество, и когда она движется, происходят землетрясения.



Верующим в Змея запрещено употреблять алкоголь, но они приветствуют курение табака - это дозволено даже детям. С божественной змеей общаются, опуская в дыры, проделанные в земле, записки с вопросами.



Сепаратисты боролись за независимость не просто так: англо-австралийские корпорации нанимали для работы на острове иностранцев, вместо того чтобы давать работу местным жителям, а большая часть денег уходила в бюджет Папуа - Новой Гвинеи (ПНГ).



Затяжная война между островитянами и правительством ПНГ привела к гибели более 20 тысяч человек, включая мирных жителей.



Со времен гражданской войны 90-х годов экономика Бугенвиля до сих пор не восстановилась, несмотря на экономическую помощь центрального правительства Папуа - Новой Гвинеи.



Остров назвал в свою честь французский путешественник Луи-Антуан де Бугенвиль, открывший его в 1768 году. Люди появились на Бугенвиле 3-4 тысячи лет назад. Местные отличаются от папуасов: этнически и культурно они ближе к полинезийцам. В составе ПНГ Бугенвиль оказался из-за колониальной политики европейских стран в XIX веке.



Пангуна - одно из самых крупных в мире месторождений медной руды. Международная изоляция мятежного региона ударила по благосостоянию всей страны: прибыль от рудников составляла до 40 процентов ВВП Папуа - Новой Гвинеи.



После того как заговорили о скорой независимости нового государства, месторождением стали все чаще интересоваться международные компании, в первую очередь китайские. Однако пока здания рудников стоят в руинах.



Вместе с традиционными верованиями здесь процветают традиционные жизненные уклады: многие дома на острове построены из пальмовой древесины. Ее много на острове, сплошь покрытом тропическими джунглями.



Во многих школах острова у детей нет парт и зачастую скамеек. В некоторых классах дети занимаются сидя на полу.



Практически все магазины в Бугенвиле защищены решетками. Из-за царящей в регионе нищеты грабежи здесь - слишком частое явление.



Судьбу, которая постигла остров, называют ресурсным проклятием: довольно часто территории, богатые полезными ископаемыми, не могут ими правильно воспользоваться, и люди живут там куда хуже, чем могли бы.



Редким иностранцам, попадающим в зону отчуждения, предлагается обменивать местную папуа-новогвинейскую валюту по курсу 1:1.



Мусингку, финансовый махинатор, получил влияние с помощью схемы-пирамиды, замаскированной под христианскую организацию. Она открыла филиалы даже в Австралии, где позже была запрещена. "Монарх" находится в статусе разыскиваемого преступника во многих странах Океании.



Колеси был пастором местной церкви, когда началась гражданская война. Он принял сторону сепаратистов и стал защищать независимость Бугенвиля. Патрик потерял ногу в бою против армии ПНГ.



Большинство населения (более 70 процентов) причисляют себя к католикам. В ходу у островитян английский, а также целый перечень местных диалектов, заимствовавших английские, португальские и голландские слова.



Из-за отсутствия денег многие женщины острова делают серьги и прочие украшения из консервных банок и прочих доступных материалов.



Буай, как называют орех на местном языке Ток Писин, служит для местных дополнительной валютой. Его смешивают с порошком из жженых кораллов и жуют для получения легкого наркотического эффекта. Редкая встреча на официальном уровне на острове обходится без употребления бетельного ореха, который в любой ситуации также является хорошим подарком.



По данным ООН, на острове крайне тяжелая ситуация с правами человека: более 62 процентов опрошенных мужчин заявили, что насиловали женщину, 14 процентов признались в участии в групповом изнасиловании, а 8 процентов рассказали, что насиловали других мужчин или мальчиков.



Здесь раньше проживало несколько тысяч рабочих-иностранцев, задействованных в добыче медной и золотой руды, - уже несколько десятилетий здания представляют собой руины.



Если остров получит независимость и работа рудников возобновится, он может стать важной стратегической точкой в противостоянии глобальных сил в Тихоокеанском регионе. Сообщается, что во влиянии на происходящее на Бугенвиле заинтересованы, в первую очередь, власти Китая.