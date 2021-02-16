 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.02.2021
16:42  Топор войны над Азией. Внешний фактор в событиях в Мьянме, - Сергей Кожемякин
16:32  Папуасская Киргизия. Почему аборигены Бугенвиля не могут создать государства?
16:31  УзбТупик. Почему все плодотворные проекты тормозятся, погибают.., - М.Ибрагимова
16:29  Латвию раздолбало вирусом и русофобией, - В.Веретенников
16:27  "Вернуть Памир": таджикские земли опять под прицелом Китая
15:19  Россия подарила миллион долларов школьникам Таджикистана
15:10  Умерла советская актриса Екатерина Градова (радистка Кэт из "17 мгновений весны")

14:12  "Спутник", помоги! Европу проняло, - Suddeutsche Zeitung
12:36  Жидковата баланда. КырОлигарх Матраимов заскулил в кутузке
10:18  Россия обкатывает в Сирии новейшие ударные дроны "Орион" (200 кг полезной бомбо-нагрузки)
09:41  Зверское убийство юного спортсмена Сулеймана Турсунбаева всколыхнуло туркменистанцев
09:35  Вакцина от "короны": когда Таджикистан начнет прививаться?
09:17  Чудаковатая (мягко говоря) депутатка Гульнара-Клара Самат-Кабылова назначена послом Киргизии в Россию
08:54  В психбольнице кыргызского Чым-Коргона 2-й месяц нет питьевой воды. Психи, однако, еще живы
08:51  В кыргызском Баткене с утра антитаджикский митинг. Требуют освободить пленного
08:26  Тегеран готовит США ядерное цунами, - Эрфан Фард
08:24  Компартия Китая разгромила тайный клуб миллиардеров
08:20  Как засланные революционеры убивали Россию в 1905-06 (уроки истории), - Е.Жирнов
08:17  Bloomberg: Замерзающий Техас вгоняет в коллапс амер-нефтяную промышленность
08:16  Пекин нагибают правами человечков в Синьцзяне и Гонконге, - О.Александровна
00:39  Что означает фантастический рост биткоина
00:37  National Interest: как вбить клин между Китаем и Россией
00:13  Будка в "Бунедкере". Глава Наманганской области будет жить в контейнере с надписью "Дом хокима области"
Воскресенье, 21.02.2021
21:57  Украина ввела санкции за поддержку Донбасса против Йеменского президента Салеха, умершего в 2017-м
20:05  Нефть закрутило на американских горках: что ждет баррель
19:19  Обескровленный Иран усиливает давление на США по ядерной сделке, - Le Figaro
19:05  Джо Байден объявил о "стихийном бедствии" в Техасе. Снег башка попадет совсем мертвый будешь...
13:18  AHRCA: Протесты предпринимателей Узбекистана в ответ на санкции налоговой службы
13:15  Бабура-7. Ташкентская мэрия не оставляет попыток снести ненавистное историческое здание
10:19  Медведчука на рогулю. В на Украине наступает момент истины, - Р.Ищенко
09:12  США не смогли превратить G7 в антикитайский альянс, - В.Скосырев
08:56  "В России стремительно назревают черты нового мобилизационного проекта", - Александр Проханов (интервью)
08:48  Новое открытие Руси. Игорь Фроянов и его исследования, - А.Елисеев
07:05  В Алматы задержаны бывшие топ-менеджеры Delta Bank
00:58  "Байден перешел важнейшую красную черту в отношении России". Смысл мюнхенской речи - Ф.Бацазова
00:55  Der Standard: Коронавирус все-таки был создан в лаборатории Уханя? - не унимаются немецкие штандартен-химики
00:50  Попытка Вашингтона собрать отряды европейских наемников, - Е.Пустовойтова
00:43  Вектор к газу: почему США не ввели новые санкции против СП-2
00:38  Что мешает России создать большой военный флот для Ирана, - А.Тимохин
00:27  Ушел из жизни Народный артист Таджикистана Носир Хасанов
00:15  Что построили на Украине за семилетку Евромайдана, - А.Манчук
00:06  В интернете уже царит война? - Frankfurter Allgemeine
00:01  Временно оккупированный Ахысхаистан - равен по территории двум Нагорным Карабахам, - Н.Мамедов
Суббота, 20.02.2021
21:48  Скончался Валерий Отчерцов - функционер Компартии Туркмении и нефтеоператор "Итеры"
20:40  Куликовская битва: последние данные археологов
18:44  Выступающий за Россию полу-афганец Саид Каримулла Халили взял медаль ЧМ по биатлону
17:50  НАТО требует снизить уровень насилия в Афганистане. От кого? Дебилизм
16:48  Лезут из всех щелей. Казахстанки в 2020-м побили рекорд рождаемости
16:44  Третьим будешь? Российский "Лукойл" пытается влезть в туркмено-азербайджанский нефте-проект "Достлук"
13:11  Берегись автомобиля. Младший зять Мирзиеева О.Умаров разбился в ДТП
13:09  "Нефть за 100": Ждет ли нас новый сырьевой суперцикл
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Папуасская Киргизия. Почему аборигены Бугенвиля не могут создать государства?Папуасская Киргизия. Почему аборигены Бугенвиля не могут создать государства?
16:32 22.02.2021

Остров большого невезения
Культ божественной змеи, наркотический орех и нищета: как живет самое молодое в мире государство

Жители Бугенвиля, одного из островов Папуа - Новой Гвинеи (ПНГ), живут в традиционных хижинах и поклоняются языческим божествам. Здесь царят нищета, разруха и криминал - но так было не всегда. На острове находится одно из крупнейших в мире месторождений меди. Его разработка поддерживала на плаву местную экономику. Однако все закончилось в начале 1990-х, когда островитяне начали войну за независимость. Иностранные корпорации ушли, а власть на острове захватили повстанцы, провозгласившие королевство, которое возглавил мошенник, находящийся в международном розыске.

С тех пор непризнанное королевство все больше погружалось в упадок, но в 2019 году у бугенвильцев появилась надежда выйти из международной изоляции. Гвинейские власти позволили провести на острове референдум, и 98 процентов жителей высказались за независимость. В скором времени, когда завершатся все юридические и дипломатические формальности, связанные с признанием Бугенвиля, он станет самым молодым в мире независимым государством, а его граждане смогут наконец воспользоваться природными богатствами своей родины. Фотограф Влад Сохин отправился в Бугенвиль, чтобы увидеть его суровую жизнь и тропическую красоту. Его впечатления - в галерее "Ленты.ру".

No-Go-Zone - так еще называют юго-западную часть острова, которую с конца 80-х контролирует собственное правительство, не подчиняющееся даже сепаратистским властям Бугенвиля.

Эта зона разделена на два королевства - Паапала и Мекамуи. Обоими сейчас управляет "король" Ноах Мусингку, создавший бугенвильский аналог "МММ" и печатающий собственные деньги. Президент Бугенвиля, претендующего на независимость, только в 2021 году добился мира с властями No-Go-Zone.

Все жители деревни исповедуют современную версию древнего островного культа. Они поклоняются великому Змею Токи, который должен помочь им добиться независимости от Папуа - Новой Гвинеи.

Члены культа Змея Токи, который еще называют культом 666, верят: весь остров обвивает огромная змея-божество, и когда она движется, происходят землетрясения.

Верующим в Змея запрещено употреблять алкоголь, но они приветствуют курение табака - это дозволено даже детям. С божественной змеей общаются, опуская в дыры, проделанные в земле, записки с вопросами.

Сепаратисты боролись за независимость не просто так: англо-австралийские корпорации нанимали для работы на острове иностранцев, вместо того чтобы давать работу местным жителям, а большая часть денег уходила в бюджет Папуа - Новой Гвинеи (ПНГ).

Затяжная война между островитянами и правительством ПНГ привела к гибели более 20 тысяч человек, включая мирных жителей.

Со времен гражданской войны 90-х годов экономика Бугенвиля до сих пор не восстановилась, несмотря на экономическую помощь центрального правительства Папуа - Новой Гвинеи.

Остров назвал в свою честь французский путешественник Луи-Антуан де Бугенвиль, открывший его в 1768 году. Люди появились на Бугенвиле 3-4 тысячи лет назад. Местные отличаются от папуасов: этнически и культурно они ближе к полинезийцам. В составе ПНГ Бугенвиль оказался из-за колониальной политики европейских стран в XIX веке.

Пангуна - одно из самых крупных в мире месторождений медной руды. Международная изоляция мятежного региона ударила по благосостоянию всей страны: прибыль от рудников составляла до 40 процентов ВВП Папуа - Новой Гвинеи.

После того как заговорили о скорой независимости нового государства, месторождением стали все чаще интересоваться международные компании, в первую очередь китайские. Однако пока здания рудников стоят в руинах.

Вместе с традиционными верованиями здесь процветают традиционные жизненные уклады: многие дома на острове построены из пальмовой древесины. Ее много на острове, сплошь покрытом тропическими джунглями.

Во многих школах острова у детей нет парт и зачастую скамеек. В некоторых классах дети занимаются сидя на полу.

Практически все магазины в Бугенвиле защищены решетками. Из-за царящей в регионе нищеты грабежи здесь - слишком частое явление.

Судьбу, которая постигла остров, называют ресурсным проклятием: довольно часто территории, богатые полезными ископаемыми, не могут ими правильно воспользоваться, и люди живут там куда хуже, чем могли бы.

Редким иностранцам, попадающим в зону отчуждения, предлагается обменивать местную папуа-новогвинейскую валюту по курсу 1:1.

Мусингку, финансовый махинатор, получил влияние с помощью схемы-пирамиды, замаскированной под христианскую организацию. Она открыла филиалы даже в Австралии, где позже была запрещена. "Монарх" находится в статусе разыскиваемого преступника во многих странах Океании.

Колеси был пастором местной церкви, когда началась гражданская война. Он принял сторону сепаратистов и стал защищать независимость Бугенвиля. Патрик потерял ногу в бою против армии ПНГ.

Большинство населения (более 70 процентов) причисляют себя к католикам. В ходу у островитян английский, а также целый перечень местных диалектов, заимствовавших английские, португальские и голландские слова.

Из-за отсутствия денег многие женщины острова делают серьги и прочие украшения из консервных банок и прочих доступных материалов.

Буай, как называют орех на местном языке Ток Писин, служит для местных дополнительной валютой. Его смешивают с порошком из жженых кораллов и жуют для получения легкого наркотического эффекта. Редкая встреча на официальном уровне на острове обходится без употребления бетельного ореха, который в любой ситуации также является хорошим подарком.

По данным ООН, на острове крайне тяжелая ситуация с правами человека: более 62 процентов опрошенных мужчин заявили, что насиловали женщину, 14 процентов признались в участии в групповом изнасиловании, а 8 процентов рассказали, что насиловали других мужчин или мальчиков.

Здесь раньше проживало несколько тысяч рабочих-иностранцев, задействованных в добыче медной и золотой руды, - уже несколько десятилетий здания представляют собой руины.

Если остров получит независимость и работа рудников возобновится, он может стать важной стратегической точкой в противостоянии глобальных сил в Тихоокеанском регионе. Сообщается, что во влиянии на происходящее на Бугенвиле заинтересованы, в первую очередь, власти Китая.

Источник - Lenta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614000720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит новые подходы к размещению визуальной информации
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев с рабочей поездкой посетил Алматинскую область
- Штаб по реализации Предвыборной программы партии "Nur Otan" начал свою работу
- Кадровые перестановки
- Как решить проблему дефицита пастбищ обсуждали в Сенате
- АЗРК изучает целесообразность дальнейшей деятельности государственных и частных операторов
- Более 14 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
- Минэкологии проведет внеплановую проверку в отношении АрселорМиттал Темиртау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  