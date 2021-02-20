Хан Жапар произвел своего дуумвира Камчи-сердара в генерал-лейтенанты

22:13 22.02.2021

22 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Камчыбек Ташиев и Улан Ниязбеков получили генеральские звания



Председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву присвоено звание генерал-лейтенанта. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



По предварительным данным, звание генерал-майора присвоено министру внутренних дел Улану Ниязбекову. Кроме того, генерал-майором стал и директор АКС ГКНБ Бекбосун Апсатаров.



Звание генерал-майора присвоено также главе ГСИН Аскату Эгембердиеву.



Отметим, что высшие воинские и специальные звания присваиваются указом президента.