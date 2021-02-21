 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Режим Владимира Зеленского – политический банкрот, - В.Пойманов
01:43 23.02.2021

Украина – торжество беспредела, анархии и беззакония
Режим Владимира Зеленского – политический банкрот

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ

Украина, подобно старухе из русской сказки, оказалась у разбитого корыта: МВФ после долгих раздумий не только отказался выдать ей очередной транш, но и поставил ее на счетчик, потребовав выплатить комиссию (неустойку) за неполученные кредиты.

Несмотря на кажущуюся абсурдность этого требования, логика в нем есть: мы зарезервировали запрошенную вами сумму, а теперь доллары будут без пользы пылиться на наших счетах только потому, что вы не выполнили наши условия. Так что деньги на бочку.

А ведь как хорошо все начиналось… В июле 2020 года МВФ без проволочек утвердил для Украины новую 18-месячную программу stand-by на $5 млрд., из которых $2,1 млрд. Киев тут же получил. Осенью заимодатель закапризничал, узрев зраду – Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующей Основному закону созданные под эгидой Запада антикоррупционные структуры. В частности, была отменена уголовная ответственность чиновников за недостоверные сведения в декларациях.

На днях послы G7 популярно объяснили, чем нужно заняться в текущем году, чтобы МВФ смилостивился. Список неотложных задач обширен – 21 пункт. От Киева потребовали реформировать всю судебную власть, включая КСУ и Высший совет правосудия, прокуратуру, налоговую службу и таможню, полицию и СБУ, а заодно "повысить эффективность и независимость антикоррупционных институций".

Основные демографические показатели Украины

А что взамен? По данным Нацбанка, в 2014-2020 гг. Украина получила от МВФ $16,3 млрд., а выплатила ему $12,1 млрд. За 6 лет фактическая сумма кредитов составила $4,2 млрд., а процентов и комиссий было выплачено $1,7 млрд. ВВП Украины в 2020 году сократился на 4,4%, а госдолг вырос на 25% – до 2,5 трлн. грн., на каждого жителя, включая стариков и младенцев, пришлось по 75 тыс. грн. долга. По итогам года общий объем экспорта составил $49,3 млрд. (на 22% меньше, чем в 2013-м). В феврале прошлого года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украине для модернизации основных фондов понадобится 50 лет и $100 млрд. инвестиций, чтобы догнать хотя бы Беларусь и Словакию.

В 2021 году уровень госдолга составит 60% ВВП – 468 млрд. грн., на его обслуживание придется потратить 159 млрд. грн. По словам экономиста Алексея Куща, Украина, выпускавшая ракеты и самолеты, превратилась в "страну-маслобойку и страну подсолнухов".

Украину пока что выручают заробитчане, которые ежегодно высылают на родину $10-11 млрд., обеспечивая приток валюты и смягчая падение ВВП. Однако этот ручей может обмелеть, если уехавшие окончательно решат, что возвращаться некуда, и перевезут к себе родственников.

Стоимость услуг ЖКХ при разных президентах

Заманивая Киев очередным траншем в $1,2 млрд., МВФ требует отменить ограничения цены на газ для населения, хотя тарифы на услуги ЖКХ и так стали для многих неподъемными. Украина вымирает: в 2020 году умерли 616 835 граждан, а родилось 293 457. Население в прошлом году сократилось на 314 062 человека.

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко говорит, что у Зеленского безвыходная ситуация: "...мальчики на самокатах страну точно доведут до ручки". Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии и центра "Социс", 57,1% избирателей не поддержали бы повторное выдвижение Зеленского на выборах.

Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии и центра "Социс", 57,1% избирателей не поддержали бы повторное выдвижение Зеленского на выборах.

Еще один опрос, проведенный Украинским институтом будущего, показал: 65% жителей Украины согласны с тезисом о том, что страна находится под внешним управлением. По словам директора института Вадима Денисенко, 74% граждан считают, что Украина движется в неправильном направлении и это "главный вызов для Зеленского, если он хочет перебраться на второй срок". У него остается не более полугода – дальше процессы станут необратимыми.

В этой ситуации власти не нашла ничего лучшего, как заткнуть рот телеканалам, рассказывающим то, что властям не нравится. 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, включая Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Все их активы и имущество на Украине будут заблокированы. СБУ обвинила их в финансировании терроризма. 20 февраля Зеленский своим указом утвердил решение СНБО.

Виктор Медведчук теперь под санкциями

Медведчук назвал действия власти "торжеством беспредела, анархии и беззакония", отметив, что "Зеленский перешел последние нравственные границы". По словам Медведчука, бежать из страны он не собирается, "борьба будет продолжена".

ОПЗЖ выступила с заявлением, в котором сказано: "Режим Владимира Зеленского – политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого режима".

Внесудебная расправа Зе-команды над политическими оппонентами объясняется тем, что ОПЗЖ по рейтингам существенно опережает "слуг народа" и вполне способна перетянуть на свою сторону электорат Порошенко.

Эти действия украинских властей согласованы с Вашингтоном. Санкции против лидеров ОПЗЖ на Западе приветствуются.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614033780
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