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В замке под замком: принцесса из ОАЭ назвала себя пленницей отца
01:45 23.02.2021

Пытавшаяся сбежать из страны ради свободы дочь правителя Дубая записала видео о своей жизни в заточении
Кирилл Сенин

История с непростой судьбой ближайшей родни шейха Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума пополнилась новыми весьма нелицеприятными материалами. Одна из его дочерей - принцесса Латифа - в нескольких видеозаписях утверждает, что ее держат в качестве пленницы на роскошной вилле. Два с лишним года тому назад она предпринимала попытку покинуть ОАЭ и выйти из-под контроля отца, но беглянку силой вернули домой и, судя по ее словам, отправили в заточение. Впрочем, она не единственная представительница ближайшей родни эмиратского вице-президента и премьер-министра, кому жизнь с шейхом в итоге показалась невыносимой. Подробности - в материале "Известий".



"Тюрьма на территории виллы", "ванная комната - единственное место, где я могу закрыть дверь на замок", "я - не свободный человек, я - заложница"... В таких выражениях описывает место своего пребывания и свою судьбу принцесса Латифа, дочь шейха Дубая, вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, одного из самых богатых правителей в мире (его состояние оценивается как минимум в несколько миллиардов долларов).

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Шокирующие кадры с 35-летней дочерью шейха, которая сама снимала себя на телефон, в середине февраля распространила британская телерадиовещательная корпорация "Би-би-си". "Я на вилле, которую превратили в тюрьму. Все окна закрыты наглухо, - сообщила принцесса. - Снаружи дежурят пятеро полицейских, еще две женщины-полицейских - внутри дома. Я не могу выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом".

В конце недели в западные СМИ попало заявление семьи шейха Мохаммеда. "В ответ на сообщения прессы о принцессе Латифе мы хотели бы поблагодарить тех, кто продемонстрировал обеспокоенность ее судьбой, несмотря на то, что материалы медиа определено не отражают фактическую ситуацию", - говорится в документе. "Ее семья подтверждает, что о Ее Высочестве заботятся дома, ее поддерживает семья и медицинский персонал. Ее состояние продолжает улучшаться, и мы надеемся, что она вернется к публичной жизни в подходящее время", - указывается в заявлении.

Премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид аль-Мактум

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Журналистам видеозаписи передали друзья и адвокаты 35-летней Латифы. Именно с ними она начала общаться по телефону, уже находясь в неволе, однако потом звонки прекратились - так же неожиданно, как начались в начале 2019 года. Как сообщила бывший личный тренер и подруга принцессы Тина Яухиайнен, решение о том, чтобы предать видеосообщения Латифы огласке, далось нелегко, однако все же поступили именно так - в надежде на то, что публичное обсуждение этой темы станет для шейха своеобразным прессингом и поможет освобождению его дочери. "Пришло время уже что-то сделать. Думаю, она поддержала бы наше желание бороться за нее и не сдаваться", - добавила Яухиайнен.

"Такая-сякая, сбежала из дворца"

Именно Тина Яухиайнен, уроженка Финляндии, пыталась помочь принцессе Латифе выехать из страны, выйти из-под тотального контроля со стороны отца и зажить свободной жизнью. Попытка была предпринята три года назад и была вполне объяснимой - по словам дочери правителя Дубая, она с 2000 года пыталась побывать за пределами ОАЭ, однако ей не позволялось покидать страну ни в качестве туриста, ни ради учебы за границей. Доступа к собственному паспорту у нее также не было, а жить приходилось под постоянным наблюдением.

В феврале 2018 года принцесса и Тина смогли на машине выехать из Дубая и добраться до побережья соседнего Омана. На лодке и гидроцикле женщины добрались до поджидавшей их яхты, на борту которой через Индийский океан рассчитывали добраться до Индии, а затем на самолете отправиться в США. Однако через восемь дней плавания яхту, находившуюся уже примерно в 50 км от Гоа, взяла на абордаж группа вооруженных мужчин. По воспоминаниям Латифы, ее затем силой перегрузили на борт индийского военного корабля, усыпили и в бессознательном состоянии вернули в ОАЭ.

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"В королевских покоях потеряла покой"

Принцесса Латифа - не единственная из детей правителя Дубая (а их у него 25) и его ближайших родственников, кому приходится бежать из семьи. Так, его дочь Шамса летом 2000-го также предприняла попытку скрыться за границей - она сбежала, когда вместе с семьей была в Великобритании. Позднее люди шейха Мохаммеда обнаружили ее в Кембридже - женщину запихнули в машину и отвезли в один из особняков отца. Вскоре Шамсу на вертолете отправили в Довиль во Франции, а оттуда уже на самолете обратно в Дубай, где она и живет под надзором с тех пор.

Принцесса Латифа также раньше пыталась сбежать, но тоже безуспешно. Сам Мохаммед бин Рашид аль-Мактум говорит, что за рубежом его дети могут стать жертвой преступников и вымогателей. Он также утверждал, что у Латифы врачи нашли биполярное расстройство.

Информацию об этом диагнозе правитель Дубая распространял и через одну из своих жен - принцессу Хайю, дочь умершего в 1999 году короля Иордана Хусейна и единокровной сестры нынешнего монарха Абдаллы II. Она вышла замуж в 2004 году, став шестой супругой Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума. В браке у них родилось двое детей - сын и дочь. Вместе с ними принцесса Хайя в 2004 году и сбежала в Великобританию. Кстати, разногласия между супругами начались как раз тогда, когда принцесса Хайя стала навещать находившуюся под стражей принцессу Латифу.

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История с членами семьи правителя Дубая во многом показательна. "Шейх превратил этот эмират в сверкающий город, в место, куда люди стремятся ради бизнеса, и место, ставшее центром развлечений всего региона, - отмечает BBC News. - Однако для эмиратских женщин жизнь может оказаться крайне стесненной из-за местных законов и обычаев". В прошлом году Высокий суд Лондона, слушавший дело об опеке над общими детьми принцессы Хайи и шейха Мохаммеда, встал на сторону истицы, также признав факт похищения отцом своих старших дочерей - Шамсы и Латифы.

Хиба Заядин, специалист по Ближнему Востоку в правозащитной организации Human Rights Watch, комментируя эти слушания, отмечала, что позиция суда недвусмысленно указывает на то, что "руководство ОАЭ, действуя в рамках укоренившейся атмосферы безнаказанности, в любой момент готово использовать государственные ресурсы для запугивания, плохого обращения, подавления и заключения под стражу тех, кто нарушает общепринятые правила". Подобные нарушения "идут вразрез с давно реализуемой стратегией ОАЭ, которая стремится предстать в качестве толерантного и прогрессивного государства на мировой арене", добавляла эксперт в своей колонке, которую опубликовала газета The Washington Post.

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"...не заменят никогда свободы"

Родни Диксон, британский адвокат принцессы Латифы, обратился к ООН и международному сообществу в целом с просьбой "максимально оперативно вмешаться" в ситуацию. "Объединенные нации обладают прямым доступом к властям ОАЭ как одной из стран - членов организации, - отметил юрист, слова которого приводит Euronews. - ООН следует незамедлительно попытаться выйти на контакт с ними, провести необходимые встречи и разрешить ситуацию. Необходимо добиться того, чтобы мы знали, где находится принцесса, знали, что она может быть освобождена и имеет свободу передвижения". У правительств отдельных стран также есть двусторонние отношения с ОАЭ, и эти государства должны "воспользоваться своим влиянием, с тем чтобы ситуация была урегулирована максимально быстро", добавил адвокат.

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Определенные надежды сторонники принцессы Латифы связывают и с президентом США Джо Байденом. По словам одного из них, работающего в Дубае правозащитника Дэвида Хэя, их обнадеживает, в частности, решение властей Саудовской Аравии отпустить из-под стражи активистку Луджейн аль-Хатлуль. "Ее освобождение произошло после того, как администрация Байдена, назвавшая вопрос защиты прав человека одним из приоритетов своей внешней политики, приостановило ряд сделок по продаже вооружений Саудовской Аравии", - отмечает АР. Согласованная еще при Дональде Трампе рекордная по сумме поставка американского вооружения в ОАЭ (более чем на $23 млрд), кстати, тоже приостановлена администрацией нынешнего президента-демократа. "Единственные, у кого может хватить влияния для того, чтобы, по сути, вынудить отца Латифы открыть ее тюрьму, - это люди уровня Джо Байдена, и в мире их очень немного", - сказал Хэй в беседе с агентством.

"Никакой на них управы"

Вопрос о том, готова ли будет более активно вмешиваться в разрешение ситуации с посаженной под замок принцессой Великобритания, остается открытым. Два государства поддерживают серьезные экономические связи. Сам шейх Мохаммед содержит в Великобритании конюшню Godolphin для скаковых лошадей и считается личным другом королевы Елизаветы II. Глава Форин-офиса Доминик Рааб назвал появившиеся в СМИ видеозаписи с принцессой крайне удручающими и выступил в поддержку расследования под эгидой ООН. По словам министра, Лондон обеспокоен ситуацией, однако правительство мало что может сделать, поскольку принцесса не является британской подданной.

В аппарате верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что проведут обсуждение "этих новых событий" в Арабских Эмиратах. Как сказал официальный представитель этой структуры Руперт Колвилл, "после изучения новых материалов или получения конкретных предположений к делу могут подключиться другие правозащитные органы ООН, имеющие соответствующие полномочия".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614033900
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