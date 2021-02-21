Время к Сочи: о чем договорились Лукашенко и Путин на Красной поляне

01:50 23.02.2021 Время к Сочи: о чем договорились Лукашенко и Путин в Красной поляне

На встрече, которая продлилась до позднего вечера, президенты обсудили поставку вакцин и вопросы интеграции



Дмитрий Лару



Москва в феврале и марте поставит Минску новые партии вакцины от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая прошла 22 февраля в Сочи. Российский лидер отметил, что Минск уже получил технологии по производству препарата. Между тем к осени должна появиться белорусская вакцина от COVID-19. Во время переговоров затрагивались и экономические вопросы. В частности, Александр Лукашенко сообщил о необходимости доработать шесть–семь дорожных карт по интеграции. В Госдуме считают, что проблемные вопросы, включая цены на энергоносители, удастся решить в течение этого года. Эксперты, однако, предупреждают, что несмотря на "братские отношения" Минска и Москвы, политика РФ в отношении Белоруссии должна быть продуманной, чтобы не допустить роста антироссийских настроений в республике.



Дресс-код близких людей



Александр Лукашенко - постоянный гость в РФ, который зачастую не ограничивается визитами в соседнюю страну один раз в год. Так, в 2000–2020 годах он приезжал в Россию более 100 раз. При этом даже начало глобальной пандемии коронавируса не смогло остановить белорусского политика: в 2020-м он посетил не только парад Победы в Москве, но еще и открывал Ржевский мемориал в Тверской области, а также дважды побывал в Сочи.



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Впрочем, причина такой привязанности - не только крепкий союз двух государств. География поездок Александра Лукашенко всегда была ограничена пристрастием Запада к санкциям и их попытками противостоять "последнему диктатору Европы". Между тем возможность вместе с Владимиром Путиным покататься на лыжах или побороться за звание лучшего бомбардира в хоккейном матче - еще один лишний повод для того, чтобы навестить российского коллегу. Более того, после физических нагрузок всегда можно перевести дух в сочинском санатории "Беларусь", который находится неподалеку от резиденции "Бочаров Ручей".



Александр Лукашенко на этот раз отправился в рабочую поездку заблаговременно. Несмотря на то, что встреча была запланирована на понедельник, уже 19 февраля белорусские СМИ выкладывали фотографии трапа президентского самолета, готового к вылету. Сама беседа двух лидеров проходила на высоте 1389 м над уровнем моря в Красной Поляне. При этом неформальная обстановка переговоров позволила политикам отказаться от галстуков и классических костюмов в пользу более комфортной одежды.



- Серьезные переговоры в обычной одежде - это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны, - пояснил выбор дресс-кода Александр Лукашенко.



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Протокольная часть переговоров была посвящена исключительно позитивной повестке. Так, Владимир Путин в самом начале отметил, что РФ остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии, а российские компании продолжают активно инвестировать в республику. Александр Лукашенко подтвердил, что как минимум половина торгового оборота страны завязана на Россию. Плотное сотрудничество наблюдается, в частности, в сфере энергетики и в сельском хозяйстве. Однако в стороне не остается и гуманитарная сфера, поскольку многие белорусы, например, по-прежнему выбирают вузы РФ для получения высшего образования, рассказали политики.



- У нас действительно за период эпидемии немножко упал товарооборот, где-то на 15%, но все равно составил $28,5 млрд - это очень значимая цифра, это прилично, - подчеркнул Владимир Путин.



От интеграции до троллинга



Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за экономическую поддержку. Еще в сентябре прошлого года президенты в Сочи договорились о предоставлении Белоруссии кредита в размере $1,5 млрд. Глава республики положительно оценил возобновление железнодорожного движения и увеличение количества авиарейсов в Минск. При этом он выразил надежду, что в скором времени удастся восстановить и автомобильное сообщение между странами. В стороне не осталась тема интеграции и совершенствования Союзного государства. По словам главы Белоруссии, обеим странам остается доработать шесть–семь дорожных карт из 33.



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- Думаю, что в ближайшее время, в первой половине этого года, они будут окончательно доработаны двумя правительствами. Затем обновленный союзный договор выйдет на подписание на следующий период времени. Одним из самых болезненных вопросов остаются цены на энергоносители, а также демпингование цен на продукты, которые идут транзитом через Белоруссию, поскольку это влияет на нашу экономику и отечественных производителей. Это две болезненных темы, которые необходимо доработать для того, чтобы интеграция во всех направлениях была взаимовыгодной. Здесь не должно быть ни проигравших, ни победителей, - заявил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.



Разногласия по поводу стоимости энергоносителей - давняя проблема в российско-белорусских отношениях. Не так давно Александр Лукашенко сетовал на высокую цену на нефть и обвинял Москву в попытках "поставить на колени" его страну. Дешевле в Белоруссии хотят покупать и голубое топливо. Сейчас российский газ для республики поставляется по $128,5 за 1 тыс. куб. м. В январе этого года Александр Лукашенко предположил, что такая цена могла бы быть "более справедливой".



Тем не менее отказываться от российского сырья в республике не намерены. На объемах не скажется даже полный ввод в строй Белорусской АЭС, что позволит сэкономить примерно 5 млрд куб. м природного газа в год. По словам белорусского президента, Минск компенсирует падение потребления газа за счет строительства второго Гродненского азотного комбината.



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На фоне недавних протестов в Минске и очередного витка давления западных стран на Александра Лукашенко, которые последовали после президентских выборов, есть возможность дальнейшего сближения позиций между Россией и Белоруссией, а также активизации интеграционных процессов, считает политолог Аждар Куртов. Однако утверждать, что это будет однозначный и долгосрочный тренд, не стоит, предупредил он. Белоруссия остается страной, где большинство граждан придерживается дружественной позиции в отношении РФ. Тем не менее сейчас подрастает новое поколение, черпающее информацию из различных СМИ, которая зачастую не совпадает с российской точкой зрения, отметил политолог. Поэтому политика в отношении Минска должна быть более продуманной, добавил эксперт.



- Мы по-прежнему пребываем в уверенности, что бывшие союзные республики никуда не денутся, а мы сможем их удерживать в сфере своего влияния. Однако ситуация с Украиной, Молдовой или, например, Грузией показала, что это далеко не так, - сказал Аждар Куртов "Известиям".



Еще одной темой встречи стало сотрудничество в области противодействия COVID-19.



- Самая эффективная вакцина - российская, это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина, самая, - оценил Александр Лукашенко российскую продукцию.



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Первая партия российской вакцины "Спутник V" была предоставлена Белоруссии еще в прошлом году. По словам Владимира Путина, в феврале и марте последуют новые поставки. Кроме того, РФ уже передала Минску технологии производства препарата. Однако в Белоруссии к осени планируют разработать собственную вакцину, сообщил Александр Лукашенко. Говоря о прививочной кампании, российский лидер отметил улучшающуюся эпидемиологическую обстановку в стране с помощью сравнительного метода, который бы вряд ли порадовал Эммануэля Макрона.



- Но я хочу сказать, что на 100 тыс. населения где-то у нас около 10 сейчас человек заболевших за сутки. А на юге Франции - 70 с лишним на 100 тыс. человек, - подчеркнул Владимир Путин.



Уже после переговоров президенты отправились кататься на лыжах и снегоходах. Увы, зрелища хоккейного состязания болельщики этого вида спорта в выходной день были лишены. Оставшуюся часть дня лидеры двух стран провели в неформальных переговорах за обедом. В общей сложности беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась больше шести часов. Источник - Известия

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