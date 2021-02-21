Ртутные берега. Казахстан люто транс-граничный травит Иртыш

01:52 23.02.2021 Ртутные берега: как опасный металл попал в Иртыш

Экологи полагают, что загрязнение может быть связано с соседним Казахстаном



Сергей Гурьянов



Обь-Иртышский гидрометцентр на этой неделе зафиксировал высокое загрязнение поверхностных вод Иртыша в черте Омска: там обнаружили ртуть, причем сразу в двух точках, разделенных десятком километров. Новость взволновала горожан - регион граничит с Казахстаном, где в конце 1990-х - начале 2000-х устраняли масштабное загрязнение почвы опасным металлом. Может ли загрязнение быть связано с проблемами казахстанского "Химпрома" - в материале "Известий".



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Пропавшие лампы



Обь-Иртышское УГМС на своем официальном сайте обновило информацию о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. Наряду с повышенным содержанием марганца экологи неожиданно обнаружили ртуть: 15 февраля это было зафиксировано в двух местах - ниже поселка Береговой и выше Омска. Между контрольными точками - около 30 км. Превышение составило 0,041 мкг/дм3 и 0,032 мкг/дм3, что оценено как высокий уровень загрязнения с превышением ПДК в 3–5 раз.



Последний раз ртуть в Иртыше замечали 29 января 2020 года - 0,031 мкг/дм3. Тогда, как сообщили "Известиям" в управлении Росприроднадзора по Омску, достоверный источник загрязнения выявлен не был, однако ясно, что оно было разовым. На этот раз ртуть нашли сразу в двух местах, и это уже свидетельствует, по мнению специалистов, о более серьезной проблеме.



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- Ртуть, получается, наблюдается на протяжении всего Омска - две точки, где взяли пробы, все-таки находятся в нескольких десятках километров друг от друга по Иртышу, - рассказал "Известиям" эколог, профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев. - Это говорит о том, что это все-таки не локальное загрязнение, а процесс, который долго продолжается, не один день.



Он предположил, что это может быть связано с павлодарским "Химпромом" - либо эпизодическим выбросом ртути, либо, что хуже, постоянным.



- И менее вероятный, но более простой вариант, который я не исключаю: размыло какое-то нелегальное захоронение большого количества ртутных ламп, - сказал Костарев. - У нас были случаи в 1990–2000-е годы, когда пропадали сотни тысяч ртутных ламп: их собирали у людей за деньги, но потом они куда-то исчезали. Куда их дели? Непонятно. Допускаю, что сложили в пойме, и сейчас ртуть из-за размытия поймы оказалась в реке.



По его словам, следить за Иртышом довольно сложно, у него непрогнозируемое русло. Однако Костарев считает: вероятность того, что ртуть пришла из Казахстана, более высокая, чем из-за какой-либо свалки ртутных ламп.



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Хождение по ртути



На "Химпроме" в Павлодаре - ныне предприятие называется "Каустик" - с 1975 по 1993 год при производстве каустической соды в почву попало от 900 до 40 тыс. т ртути. В 1998 году в городе пришлось объявлять чрезвычайное положение из-за угрозы отравления ртутными парами, начались очень активные мероприятия по очистке почвы. Только с поверхности земли на территории завода собрали более 17,5 т ртути. Ртутное озеро и загрязненные грунтовые воды находились от Иртыша в 5 км. Тогда было принято решение о возведении подземной стены в грунте длиной 700 м на пути ртутного потока на территории бывшего цеха № 21.



Загрязнение стало делом межгосударственной важности - к работам по "обеззараживанию" павлодарского предприятия привлекли в том числе российских ученых.



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Член Общественной палаты Омской области, профессор, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Анатолий Соловьев рассказывает: по ртути в Павлодаре специалисты в буквальном смысле ходили.



- У нас была игра в "кораблики" - брали гаечные ключи и бросали их в ртуть. А они там плавали - так много ее там было, - рассказал он "Известиям". - Но никуда, кроме этого локального 21-го цеха, эта ртуть не пошла. Ее огородили стеной в грунте, многое сделали. У нас есть полный отчет от 2018 года - там все замеряли, никакого движения в сторону Иртыша нет, да и вообще эта ртуть никуда не двигается. Это домыслы.



Бывший заведующий кафедрой технологий охраны окружающей среды Алматинского университета энергетики и связи Михаил Илющенко, который также был непосредственным участником событий начала 2000-х в Павлодаре, когда проблемы устраняли, также заявил "Известиям", что опасности для России от ртутного загрязнения на "Химпроме" нет.



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- Мое мнение о возможном загрязнении ртутью Иртыша - оно очень маловероятно, - заявил он. - Иртыш, конечно, загрязнен растворенными формами тяжелых металлов из стоков отвалов и хвостохранилищ Казахстанского Алтая и нефтепродуктами от Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Я не знаю, какая часть этого загрязнения доходит до Омска, но ртути там быть не должно.



По его словам, шлейф ртутьсодержащих подземных вод идет практически параллельно Иртышу "на значительном от него расстоянии и разгружается в бессточную котловину".



- Это не говорит о том, что все ртутные проблемы в Павлодаре решены, - подчеркнул Илющенко. - Но они представляют опасность главным образом для населения северных пригородов Павлодара и села Павлодарское.



Ученый отметил, что после проекта по устранению загрязнения считается, что вопрос там закрыт.



- Была программа последемеркуризационного мониторинга, которую я разработал. Предполагалось, что ее будет выполнять химзавод, которому мы оставили необходимое американское оборудование и обучили персонал, - рассказал Илющенко. - Областное управление экологии решило все делать само, но эта программа была им настолько не по зубам, что они ее урезали на 90%, а то, что осталось, по тендеру распределяли случайным лицам. Я видел несколько отчетов - это макулатура.



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По его словам, программа демеркуризации тоже была выполнена не полностью - "остались нетронутыми загрязненные ртутью почвы на территории завода вокруг цеха", а основание самого разобранного цеха засыпали глиной, которую в первый же год размыло талыми водами "до ртутных луж на бетоне".



- Но от этой проблемы в первую очередь страдают сами работники предприятия, особенно в летнюю жару, когда испарение ртути максимально, - заметил Илющенко. - Есть также ртутные проблемы с накопителем сточных вод под озеро Балкылдак, в котором на дне лежит 130 т ртути в осадках. Но опять же все эти проблемы Омска не касаются.



Сергей Костарев со ссылкой на неофициальную информацию от казахстанских коллег также указывает на некие проблемы с демеркуризацией павлодарского предприятия, где якобы провели не все необходимые работы, и считает это основанием полагать, что ртуть в Иртыше в черте Омска может быть именно павлодарской. Однако Анатолий Соловьев категорически не согласен с этим мнением, также заявляя, что ртуть Павлодара Омску не угрожает.



Опасно для рыбы



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Для выяснения ситуации "Известия" сделали запросы в Росприроднадзор, который не ответил до публикации текста, а также на предприятие "Каустик" и в министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, которые также пока не ответили на запрос.



В минприроды Омской области отметили, что превышение ртути в Иртыше составило 4 ПДК по показателю для ведения рыбохозяйственной деятельности - то есть опасное с точки зрения возможного заражения рыбы, а не питьевой воды.



Региональное управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило, что испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" 19 февраля провел свои исследования воды в Иртыше в районе водозаборов и перед поступлением в распределительную сеть на водопроводных сооружениях. Все пробы воды, взятые Роспотребнадзором, соответствуют требованиям СанПиН по питьевой воде.



В то же время, как сообщает минприроды Омской области, отбор проб, проведенный 19 февраля, показал превышение ртути в 1,3 ПДК по показателю для ведения рыбохозяйственной деятельности, что "говорит о необходимости системного анализа причин возникновения опасного вещества в воде". Таким образом, ртуть - пусть и в меньшем объеме - обнаружилась в Иртыше и спустя четыре дня после обнаруженного загрязнения.



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В минприроды заявили, что на совместном совещании с природоохранной прокуратурой и общественниками было принято решение "о необходимости более детально изучить вопрос распространения опасного металла по акватории Иртыша".



- Общественники провели дополнительный отбор и сдали пробы в Обь-Иртышское УГМС для анализа, - пояснили в пресс-службе министерства "Известиям". - Теперь для решения вопроса необходимо полноценное исследование качества воды и донных отложений. Исследование готово провести Обь-Иртышское УГМС с привлечением лаборатории УГМС по УрФО для анализа донных отложений. ЦЛАТИ по Омской области проведет совместные отборы воды и параллельные замеры в черте города и на границе с Республикой Казахстан. После чего будут выработаны мероприятия по устранению источника загрязнения.



Хороший бизнес



- Загрязнение ртутью из-за павлодарского "Химпрома" вполне возможно, но не подтверждено, - сказала "Известиям" руководитель исследовательских программ российского отделения "Гринпис" Елена Васильева. - Допускаю, что какая-то часть все-таки и доносится до Омска с талыми водами.



При этом тот факт, что ртуть обнаружилась зимой - и в этом, и в прошлом году, - Васильева называет возможным свидетельством того, что загрязнение произошло из-за предприятия, собирающего или утилизирующего ртутные лампы.



- Установки, которые проводят демеркуризацию ртутных ламп, не всегда работают чисто. Но бывают и ситуации, когда из-за не очень хорошего учета предприниматели, собрав ртутные лампы, просто куда-то их вываливают, - говорит Васильева. - Особенно если это было зафиксировано локально, то нужно искать источник в районе этого места.



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По ее словам, ртутные лампы сейчас хороший бизнес, так как за их вывоз и утилизацию предприятия должны кому-то заплатить. И появляются серые схемы, когда эти отходы просто выбрасываются.



- Зимой фиксировались случаи с химикатами, минеральными удобрениями, когда их просто прятали под лед, - отметила Васильева. - Поэтому, абсолютно не исключая возможность попадания от "Химпрома" павлодарского, мы должны смотреть, есть ли еще какие-то источники.



Она подчеркивает, что необходим внимательный мониторинг предприятий, которые занимаются утилизацией или сбором ртутных ламп.



- Нужно сделать запрос: если это касается предприятий, занимающихся только транспортировкой, например, то сколько они ртутных ламп собрали и денег за это получили и сколько потом сдали на утилизацию, - говорит она. - Ртуть - вещество первого класса опасности и подлежит строгому учету. Прокуратура вполне может провести такое исследование.



При этом, говорит Васильева, возможно, что загрязнение происходит и по одной, и по другой причине, однако обе версии требуют серьезных разбирательств. Источник - Известия

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